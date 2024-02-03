https://ukraina.ru/20240203/1053006376.html
Пентагон может поддержать самые суровые меры против Залужного - Бабич
Пентагон может поддержать самые суровые меры против Залужного - Бабич - 03.02.2024 Украина.ру
Пентагон может поддержать самые суровые меры против Залужного - Бабич
Пентагон может поддержать самые суровые меры против главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Таким мнением поделился журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич в интервью изданию Украина.ру
2024-02-03T05:10
2024-02-03T05:10
2024-02-03T05:10
валерий залужный
владимир зеленский
новости
дмитрий бабич
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1b/1052430447_91:174:1420:921_1920x0_80_0_0_dcb2ca17486e6f4308b86d0dc6bf409e.jpg
"По одной причине — Залужный сильный харизматичный потенциальный лидер Украины. И явно человек, с которым ассоциирует себя значительная часть жителей Украины, которого нацикам будет сложно запугать. Единственный человек, который может спасти Украину, — это сильный лидер. Украину может спасти человек, который надает этой безумной женщине по щекам, я имею в виду Украину, и заставит ее заниматься делом — спасением своих детей", - объяснил журналист.По его мнению, Залужный на такую роль претендовать может, в отличие от президента Владимира Зеленского.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20240131/1052995299.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1b/1052430447_4:148:1503:1272_1920x0_80_0_0_fcc22420c2f044ec7f1504ec83e489bb.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
валерий залужный, владимир зеленский, новости, дмитрий бабич, пентагон
Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Новости, Дмитрий Бабич, Пентагон
Пентагон может поддержать самые суровые меры против Залужного - Бабич
Пентагон может поддержать самые суровые меры против главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Таким мнением поделился журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич в интервью изданию Украина.ру
"По одной причине — Залужный сильный харизматичный потенциальный лидер Украины. И явно человек, с которым ассоциирует себя значительная часть жителей Украины, которого нацикам будет сложно запугать. Единственный человек, который может спасти Украину, — это сильный лидер. Украину может спасти человек, который надает этой безумной женщине по щекам, я имею в виду Украину, и заставит ее заниматься делом — спасением своих детей", - объяснил журналист.
По его мнению, Залужный на такую роль претендовать может, в отличие от президента Владимира Зеленского.
"Его (Зеленского - ред.) харизма — это харизма своего парня, но трусливого и плывущего по течению хамелеона. Видимо, на Западе это почувствовали и между Залужным и Зеленским выберут Зеленского", - сказал Бабич.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.