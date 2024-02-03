Пентагон может поддержать самые суровые меры против Залужного - Бабич - 03.02.2024 Украина.ру
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Пентагон может поддержать самые суровые меры против Залужного - Бабич
Пентагон может поддержать самые суровые меры против Залужного - Бабич - 03.02.2024 Украина.ру
Пентагон может поддержать самые суровые меры против Залужного - Бабич
Пентагон может поддержать самые суровые меры против главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Таким мнением поделился журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич в интервью изданию Украина.ру
2024-02-03T05:10
2024-02-03T05:10
валерий залужный
владимир зеленский
новости
дмитрий бабич
пентагон
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"По одной причине — Залужный сильный харизматичный потенциальный лидер Украины. И явно человек, с которым ассоциирует себя значительная часть жителей Украины, которого нацикам будет сложно запугать. Единственный человек, который может спасти Украину, — это сильный лидер. Украину может спасти человек, который надает этой безумной женщине по щекам, я имею в виду Украину, и заставит ее заниматься делом — спасением своих детей", - объяснил журналист.По его мнению, Залужный на такую роль претендовать может, в отличие от президента Владимира Зеленского.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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валерий залужный, владимир зеленский, новости, дмитрий бабич, пентагон
Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Новости, Дмитрий Бабич, Пентагон

Пентагон может поддержать самые суровые меры против Залужного - Бабич

05:10 03.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУЗалужный
Залужный - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Пентагон может поддержать самые суровые меры против главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Таким мнением поделился журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич в интервью изданию Украина.ру
"По одной причине — Залужный сильный харизматичный потенциальный лидер Украины. И явно человек, с которым ассоциирует себя значительная часть жителей Украины, которого нацикам будет сложно запугать. Единственный человек, который может спасти Украину, — это сильный лидер. Украину может спасти человек, который надает этой безумной женщине по щекам, я имею в виду Украину, и заставит ее заниматься делом — спасением своих детей", - объяснил журналист.
По его мнению, Залужный на такую роль претендовать может, в отличие от президента Владимира Зеленского.

"Его (Зеленского - ред.) харизма — это харизма своего парня, но трусливого и плывущего по течению хамелеона. Видимо, на Западе это почувствовали и между Залужным и Зеленским выберут Зеленского", - сказал Бабич.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
- РИА Новости, 1920, 31.01.2024
31 января, 09:00
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Валерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийНовостиДмитрий БабичПентагон
 
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