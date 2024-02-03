https://ukraina.ru/20240203/1053006376.html

Пентагон может поддержать самые суровые меры против Залужного - Бабич

Пентагон может поддержать самые суровые меры против Залужного - Бабич - 03.02.2024 Украина.ру

Пентагон может поддержать самые суровые меры против Залужного - Бабич

Пентагон может поддержать самые суровые меры против главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Таким мнением поделился журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич в интервью изданию Украина.ру

2024-02-03T05:10

2024-02-03T05:10

2024-02-03T05:10

валерий залужный

владимир зеленский

новости

дмитрий бабич

пентагон

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"По одной причине — Залужный сильный харизматичный потенциальный лидер Украины. И явно человек, с которым ассоциирует себя значительная часть жителей Украины, которого нацикам будет сложно запугать. Единственный человек, который может спасти Украину, — это сильный лидер. Украину может спасти человек, который надает этой безумной женщине по щекам, я имею в виду Украину, и заставит ее заниматься делом — спасением своих детей", - объяснил журналист.По его мнению, Залужный на такую роль претендовать может, в отличие от президента Владимира Зеленского.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20240131/1052995299.html

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

валерий залужный, владимир зеленский, новости, дмитрий бабич, пентагон