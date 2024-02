https://ukraina.ru/20240201/1053016061.html

Сама придумала, сама поверила. Дмитрий Краснов о том, как фетишизация ВСУ сыграла с Америкой злую шутку

Почетный адвокат России, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Дмитрий Краснов в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, что покажут в новой серии украинской мыльной оперы "Зеленский и Залужный". Эксперт также объяснил, почему Евросоюзу нужно не разумное решение по Украине, а важно показать, что он — власть.

— Дмитрий Анатольевич, главкома ВСУ Валерия Залужного критикуют на Украине после того, как русские взяли Табаевку и могут отвоевать еще часть Харьковской области. Какое политическое значение имеет взятие этого пункта для России?— Помните, у Высоцкого:"И крики "ура" застывали во рту, когда мы пули глотали.Семь раз занимали мы ту высоту — семь раз мы её оставляли".Боевые действия даже в позиционной войне так или иначе ведут к изменению конфигурации линии боевого соприкосновения. Но ни наступление, ни отступление на любом участке фронта само по себе стратегически ничего не значит — даже если высота или населённый пункт перешли под контроль одной из сторон.Также напомню, что президент России Владимир Путин ясно и однозначно заявил, что СВО — это не война за территории.Тем не менее, политическое значение у наших успешных наступлений всё же есть.В России многие люди, к сожалению, не способны осознать цели СВО. Денацификация — слишком сложно для них. Они мыслят примерно так: куда сдвинется забор, чей участок станет больше, а чей — меньше? Такое понимание расходится с тезисами президента, но во внутренней политике приходится учитывать их умонастроения. Каждая победа для таких людей духоподъемна, и это хорошо.Заметьте, я говорю исключительно о политическом аспекте и о реакции гражданских лиц. Однако есть еще один важный нюанс: наше продвижение вперёд улучшает морально-психологическое состояние бойцов во всей армии. И это дороже, чем радость тыловых наблюдателей. Поэтому не будем недооценивать наши пусть и небольшие пока победы.— А как на Западе на наши небольшие продвижения на фронте реагируют?— Во внешней политике небольшие продвижения на фронте не имели бы вообще никакого значения. Но наши западные "партнёры" сами загнали себя в ловушку зависимости от колебаний линии фронта.Их ожидания от провалившегося украинского "весеннего контрнаступа" были так высоки, что каждый шажок ВСУ вперёд буквально фетишизировали. Но, убедив себя и публику, что каждый дюйм земли так важен, теперь западные политики болезненно реагируют на утрату любых территорий.Плюс, ещё 12 июня 2022 года генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг сформулировал концепцию перехода от горячей стадии конфликта к дипломатическому его разрешению."Вопрос в том, какую позицию займут украинцы, когда будут вести переговоры по решению проблемы. Наша задача — сделать эту позицию максимально сильной. Мы знаем, что существует очень тесная связь между тем, чего можно добиться за столом переговоров, и позицией на поле боя", — сказал он.С тех пор ничего не изменилось, Запад по-прежнему увязывает возможность переговоров и комплекс требований на них с положением на поле боя. И поэтому любое продвижение российской армии приобретает внешнеполитический вес.— Ранее в соцсетях активно обсуждали, почему Зеленский снял Залужного с поста командующего ВСУ. Позже, появилась информация, что это фальшивка. Что в Банковой, по-вашему, на самом деле происходит?— Некоторые отечественные и почти все западные эксперты вдохновенно следят за перипетиями мыльной оперы "З – З" [Зеленский и Залужный]. Они делают глубокомысленные, далеко идущие выводы из каждого информационного вброса об их конфликте. Это напоминает мне отчаянно наивных зрителей балагана, искренне следящих за судьбой Петрушки и Городового [персонажи русского народного кукольного театра], но забывающих, что обе куклы надеты на руки одного кукловода.Сейчас даже завзятые сталинисты не любят читать произведения Иосифа Виссарионовича — а зря! Его философское наследие позволяет лучше понять современность.Сталин писал, что историческая наука, если она хочет быть действительной наукой, не может сводить историю общественного развития к действиям королей и полководцев; к действиям "завоевателей" и "покорителей" государств. Она должна, по его словам, прежде всего заняться историей производителей материальных благ.Иосиф Сталин пояснял, что важно не только как производятся, но и как распределяются блага. Именно эти два тектонических процесса являются движущими силами, а вовсе не "пертушки", выносимые ими на поверхность.Что же происходит на Украине? Западный капитал мощно вложился в украинский конфликт, начал получать первые дивиденды. Прибыли их оружейного бизнеса просто зашкаливают. Промышленность и земля Украины переходит к западным владельцам, которые планируют получить отдачу от этих активов. Это и есть движущие силы.Представим, что гипотетически компания "З – З" или один из её участников исчезнет. И что? Думаете, бизнес, рассчитывающий на многомиллиардные украинские профиты, опустит руки и грустно вздохнёт? Нет, конечно!Украинские "завоеватели" и "покорители", как и деланные конфликты между ними ничего не стоят. Любая перетасовка фамилий в украинской колоде яйца выеденного не стоит.— Центр государственного языка в Латвии завел дело на беженку из Украины Екатерину Мефтоду за то, что она разговаривала с клиентами пиццерии, где работает, на русском языке. Что за явление "русофобия латвийской власти"?— Дьявол кроется в деталях.Во-первых, давайте будем корректными. Проблема украинской дамы-гастарбайтера не связана именно с русским языком. Если бы она говорила с клиентами на украинском, урду или суахили, у латвийского закона к ней были бы ровно те же претензии.Во-вторых, украинка живёт и работает в Латвии не первый год, но язык не выучила. Полгода назад соответствующая служба указала ей на необходимость подтянуть языковые знания, но и это не стало стимулом — нынешние претензии к ней основаны на отсутствии прогресса в изучении языка. И то, что дама не испытывает языкового дискомфорта, вполне успешно коммуницируя в быту и на работе, говорит о том, что среда-то там русскоязычная! Действительно, в Латвии городское население владеет русским "чуть более, чем полностью".Но и полгода назад, и сейчас проверяющие примчались в пиццерию по жалобе посетителей. То есть, кто-то, уверенно владеющий русским языком услышал знакомую речь, понял сказанное — но поспешил написать донос!Именно этот факт ставит диагноз Латвии: русофобия латвийской власти не поспевает за русофобией общества, которое требует закручивать языковые гайки. И это страшно. Именно так, при общественной поддержке нацистских идей и рождаются фашистские режимы.— Евросоюз разрабатывает план по подрыву экономики Венгрии в случае отказа Будапешта согласовать выделение нового пакета помощи Украине, пишет The Financial Times. При этом советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что венгерская сторона выдвинула ЕС условия для одобрения пакета помощи Украине, "если будут добавлены другие оговорки, которые дадут Будапешту возможность изменить своё мнение позднее". Что ждет Венгрию, если она не поддержит 1 февраля Украину?— Венгрия не самодостаточна. Она дотационна и, действительно, зависит от Евросоюза. Таким образом, рычаги давления на страну есть, и они вполне действенны.Но давайте вспомним, что сама позиция Венгрии по украинскому вопросу продиктована как раз риском не получить европейские деньги. В конце прошлого года Виктор Орбан прямо говорил, что перенаправление 50 миллиардов евро из бюджета ЕС в Киев также может означать раздачу денег, предназначенных венграм.Логичным решением Брюсселя была бы гарантия получения Венгрией причитающихся ей дотаций. Вместо этого руководство Евросоюза выбирает диаметрально противоположную тактику: если Венгрия хочет денег, то мы отберём у неё деньги. Вместо решения — усугубление кризиса.Так неуверенный в себе человек реализуется в бытовом деспотизме. Раз жена сказала так, то будет по-другому. И пусть от этого всем хуже, зато я — главный". Руководству Евросоюза не нужно разумное и эффективное решение проблемы, им важно показать, что они главные, что они — власть.Самое же гнусное в позиции Брюсселя то, что он с откровенным цинизмом собирается нанести удар не по руководству Венгрии, а по рядовым гражданам. План экономической атаки называет целью "рабочие места и развитие".— Фермеры, недовольные политикой французского правительства, начали блокировать автотрассы вокруг Парижа. В Германии более миллиона человек вышли на демонстрации против возвращения фашизма, а Сара Вагенкнехт призвала остановить военные действия на Украине и гонку вооружений (Financial Times). Отдельные эксперты размышляют, что вот-вот в Европе экономический кризис приведет к гражданским войнам и региону станет не до Украины. Есть ли предпосылки к этому? Или мы недооцениваем коллективный Запад и его единство?— То, что мы видим — это гражданская антивойна. Европейские бизнес- и политические "элиты" не только грабят свои народы, но и глумятся над ними. Немногочисленное и разрозненное левое движение понимает это, но пока не может заставить широкие массы увидеть очевидное.Возмущённые униженные страты населения выбирают не того врага и бьют по своим — по таким же несчастным и ограбленным. Бьют по обывателям, по рабочим из других сфер экономики, по трудящимся из соседних стран.Сара Вагенкнехт и антифашисты Европы абсолютно правы. Перенаправление народного гнева — это проверенный фашистский инструмент. Вцепившийся во власть и деньги европейский истеблишмент не согласен делиться наворованным и снижать накал коррупции. Праведное возмущение успешно канализируют, уходя из-под удара и эффективно отодвигая возможную гражданскую войну.— Долго ли удастся перенаправлять удар?— Увы, да. Как показывает история, стравливать народы, классы, группы можно десятилетиями. И пока фермеры будут оставлять без продуктов рабочих, а последние злиться на первых, богатые продолжат становиться богаче, а бедные — беднее.

