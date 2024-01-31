"Пациент на искусственном дыхании": эксперт о том, что будет, если ЕС останется один на один с Украиной - 31.01.2024 Украина.ру
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"Пациент на искусственном дыхании": эксперт о том, что будет, если ЕС останется один на один с Украиной
"Пациент на искусственном дыхании": эксперт о том, что будет, если ЕС останется один на один с Украиной - 31.01.2024 Украина.ру
"Пациент на искусственном дыхании": эксперт о том, что будет, если ЕС останется один на один с Украиной
Европейцы понимают, что остаются один на один с проблемой конфликта на Украине. США сокращают финансовую и военную поддержку Киева и у Европы не остается иного выбора, кроме как спешно принимать пакеты финансовой и военной помощи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-01-31T03:00
2024-01-31T03:00
новости
украина
кризис
война
сша
европа
ес
власти украины
переговоры
военная помощь
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Президент США Джо Байден, который вступил в президентскую кампанию, хочет сократить финансирование Украины, вынудив киевские власти перейти к формату переговоров через переход к стратегии обороны, рассказал журналист.Европейцы понимают, что остаются один на один с проблемой конфликта на Украине. Но быстро Украина не рухнет, потому что у нее достаточно золотовалютных резервов и накопленных в долг активов, добавил эксперт.Как бы ни закончился конфликт на Украине, с какой-то ее частью Европе все же придется иметь дело. С уничтоженной экономикой, которая погрязла в огромных долгах, с перспективой разрушения социально-экономической стабильности, которая похожа на пациента на искусственном дыхании, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240130/1052970165.html
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новости, украина, кризис, война, сша, европа, ес, власти украины, переговоры, военная помощь, экономика, долги
Новости, Украина, кризис, война, США, Европа, ЕС, власти Украины, переговоры, военная помощь, экономика, долги

"Пациент на искусственном дыхании": эксперт о том, что будет, если ЕС останется один на один с Украиной

03:00 31.01.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДень Соборности на Украине
День Соборности на Украине - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Европейцы понимают, что остаются один на один с проблемой конфликта на Украине. США сокращают финансовую и военную поддержку Киева и у Европы не остается иного выбора, кроме как спешно принимать пакеты финансовой и военной помощи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Президент США Джо Байден, который вступил в президентскую кампанию, хочет сократить финансирование Украины, вынудив киевские власти перейти к формату переговоров через переход к стратегии обороны, рассказал журналист.
Европейцы понимают, что остаются один на один с проблемой конфликта на Украине. Но быстро Украина не рухнет, потому что у нее достаточно золотовалютных резервов и накопленных в долг активов, добавил эксперт.
"Этот внутриполитический кризис бог знает к чему может привести. Поэтому у европейцев не остается иного выбора, кроме как спешно принимать пакеты финансовой и военной помощи, вокруг которых шли такие баталии с представителями восточноевропейского блока", - подчеркнул Скоробогатый.
Как бы ни закончился конфликт на Украине, с какой-то ее частью Европе все же придется иметь дело. С уничтоженной экономикой, которая погрязла в огромных долгах, с перспективой разрушения социально-экономической стабильности, которая похожа на пациента на искусственном дыхании, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Вчера, 03:30
Алексей Леонков: Россия устроила ВСУ " то густо, то пусто", а теперь мучает "тайной за семью печатями"Посмотрим, насколько Европе удастся поддержать режим Зеленского в плане военной помощи. Исходя из этого можно планировать, насколько интенсивной будет наша наступательная операция.
 
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