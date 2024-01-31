https://ukraina.ru/20240131/1052993525.html
"Пациент на искусственном дыхании": эксперт о том, что будет, если ЕС останется один на один с Украиной
"Пациент на искусственном дыхании": эксперт о том, что будет, если ЕС останется один на один с Украиной - 31.01.2024 Украина.ру
"Пациент на искусственном дыхании": эксперт о том, что будет, если ЕС останется один на один с Украиной
Европейцы понимают, что остаются один на один с проблемой конфликта на Украине. США сокращают финансовую и военную поддержку Киева и у Европы не остается иного выбора, кроме как спешно принимать пакеты финансовой и военной помощи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-01-31T03:00
2024-01-31T03:00
2024-01-31T03:00
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Президент США Джо Байден, который вступил в президентскую кампанию, хочет сократить финансирование Украины, вынудив киевские власти перейти к формату переговоров через переход к стратегии обороны, рассказал журналист.Европейцы понимают, что остаются один на один с проблемой конфликта на Украине. Но быстро Украина не рухнет, потому что у нее достаточно золотовалютных резервов и накопленных в долг активов, добавил эксперт.Как бы ни закончился конфликт на Украине, с какой-то ее частью Европе все же придется иметь дело. С уничтоженной экономикой, которая погрязла в огромных долгах, с перспективой разрушения социально-экономической стабильности, которая похожа на пациента на искусственном дыхании, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240130/1052970165.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, кризис, война, сша, европа, ес, власти украины, переговоры, военная помощь, экономика, долги
Новости, Украина, кризис, война, США, Европа, ЕС, власти Украины, переговоры, военная помощь, экономика, долги
"Пациент на искусственном дыхании": эксперт о том, что будет, если ЕС останется один на один с Украиной
Европейцы понимают, что остаются один на один с проблемой конфликта на Украине. США сокращают финансовую и военную поддержку Киева и у Европы не остается иного выбора, кроме как спешно принимать пакеты финансовой и военной помощи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый