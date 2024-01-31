https://ukraina.ru/20240131/1052993525.html

"Пациент на искусственном дыхании": эксперт о том, что будет, если ЕС останется один на один с Украиной

"Пациент на искусственном дыхании": эксперт о том, что будет, если ЕС останется один на один с Украиной - 31.01.2024 Украина.ру

"Пациент на искусственном дыхании": эксперт о том, что будет, если ЕС останется один на один с Украиной

Европейцы понимают, что остаются один на один с проблемой конфликта на Украине. США сокращают финансовую и военную поддержку Киева и у Европы не остается иного выбора, кроме как спешно принимать пакеты финансовой и военной помощи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-01-31T03:00

2024-01-31T03:00

2024-01-31T03:00

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Президент США Джо Байден, который вступил в президентскую кампанию, хочет сократить финансирование Украины, вынудив киевские власти перейти к формату переговоров через переход к стратегии обороны, рассказал журналист.Европейцы понимают, что остаются один на один с проблемой конфликта на Украине. Но быстро Украина не рухнет, потому что у нее достаточно золотовалютных резервов и накопленных в долг активов, добавил эксперт.Как бы ни закончился конфликт на Украине, с какой-то ее частью Европе все же придется иметь дело. С уничтоженной экономикой, которая погрязла в огромных долгах, с перспективой разрушения социально-экономической стабильности, которая похожа на пациента на искусственном дыхании, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240130/1052970165.html

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новости, украина, кризис, война, сша, европа, ес, власти украины, переговоры, военная помощь, экономика, долги