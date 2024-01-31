"Там была гора трупов": Герой Росиии рассказал, как "Кракен"* и "Азов"* управляют подразделениями ВСУ - 31.01.2024 Украина.ру
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"Там была гора трупов": Герой Росиии рассказал, как "Кракен"* и "Азов"* управляют подразделениями ВСУ
"Там была гора трупов": Герой Росиии рассказал, как "Кракен"* и "Азов"* управляют подразделениями ВСУ - 31.01.2024 Украина.ру
"Там была гора трупов": Герой Росиии рассказал, как "Кракен"* и "Азов"* управляют подразделениями ВСУ
В окопе на украинской стороне воюют рядовые солдаты и трактористы. Ими просто руководят, а по сути манипулируют подразделения "Кракен"* и "Азов"*. А украинские военные даже не знают реальной обстановки на фронте. Об этом командир 61-й бригады Роман Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-01-31T05:00
2024-01-31T05:00
новости
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Когда началась летняя военная кампания 2023 года, всё стало ясно: где бандеровцы и как выстроена система управления ВСУ. Сейчас я прекрасно понимаю, что управление ВСУ идёт из "Азова"* и "Кракена"*, рассказал комбриг.Когда досматривали позиции, там была найдена гора трупов. Часть украинских военных бойцы взяли в плен. Когда осматривали трупы, а их было как минимум 15, один из них был с шевронами и нашивками "Азова"*. Остальные - обычная механизированная бригада, на них были знаки отличия, добавил военный.Во время разговора с пленными российские бойцы сказали ВСУшникам, что ими просто руководят, а по сути манипулируют "Кракен"* и "Азов"*. При этом украинские военные даже не знают реальной обстановки, реальной ситуации на фронте, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь* Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ
https://ukraina.ru/20240130/1052981269.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, украина, всу, "азов", управление, плен, военнопленные, сво
Новости, Россия, Украина, ВСУ, "Азов", управление, плен, военнопленные, СВО

"Там была гора трупов": Герой Росиии рассказал, как "Кракен"* и "Азов"* управляют подразделениями ВСУ

05:00 31.01.2024
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости . Евгений Котенко
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В окопе на украинской стороне воюют рядовые солдаты и трактористы. Ими просто руководят, а по сути манипулируют подразделения "Кракен"* и "Азов"*. А украинские военные даже не знают реальной обстановки на фронте. Об этом командир 61-й бригады Роман Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру
Когда началась летняя военная кампания 2023 года, всё стало ясно: где бандеровцы и как выстроена система управления ВСУ. Сейчас я прекрасно понимаю, что управление ВСУ идёт из "Азова"* и "Кракена"*, рассказал комбриг.
"Мы воевали и с "Кракеном"*, и с "Азовом"*. Они всем руководят, а в бой отправляют обычную пехоту. И когда мы столкнулись с ними, именно этими подразделениями, в одном из боев тогда противник большие потери понёс — фактически роту потерял, но часть их сдалась в плен", - подчеркнул Федоров.
Когда досматривали позиции, там была найдена гора трупов. Часть украинских военных бойцы взяли в плен. Когда осматривали трупы, а их было как минимум 15, один из них был с шевронами и нашивками "Азова"*. Остальные - обычная механизированная бригада, на них были знаки отличия, добавил военный.
Во время разговора с пленными российские бойцы сказали ВСУшникам, что ими просто руководят, а по сути манипулируют "Кракен"* и "Азов"*. При этом украинские военные даже не знают реальной обстановки, реальной ситуации на фронте, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
* Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ
Руслан Калинчук интервью
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Заголовок открываемого материала
05:00"Там была гора трупов": Герой Росиии рассказал, как "Кракен"* и "Азов"* управляют подразделениями ВСУ
04:50Военный эксперт раскрыл, почему ЕС будет впихивать деньги в Украину, пока США готовят для нее "заморозку"
04:40"Стволы изнашиваются": Владимир Евсеев объяснил, почему "косит" и ломается натовская артиллерия ВСУ
04:30Военный эксперт США рассказал, почему США нужна игра "вдолгую", чтобы сбросить на Европу ярмо Украины
04:25"Пульс солдатского мира": полковник Федоров о том, почему командиру нужно быть психологом с "ключиками"
04:20"Я заставлял их думать": Герой России о том, почему успех на войне зависит от самостоятельных решений
04:10ВСУ управляют из "Азова"*: полковник Федоров раскрыл, как Украина отправляет в окопы простых рабочих
04:00Пулемётчик Монтана: Я убиваю за народ, мщу за погибших моих пацанов и делаю это во благо Родины
03:50"Очистительная война": Герой России объяснил, кто главный враг России в СВО и как НАТО использует Украину
03:40"Тогда было сложнее": Герой России объяснил, в чем сходство и различие ВОВ и спецоперации на Украине
03:30Самый "вкусный" актив: военный эксперт раскрыл, станет ли Калининград болевой точкой для шантажа России
03:20"Пехота должна быть в движении": полковник Федоров о том, почему солдату нужна инициатива на поле боя
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03:00"Пациент на искусственном дыхании": эксперт о том, что будет, если ЕС останется один на один с Украиной
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