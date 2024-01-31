https://ukraina.ru/20240131/1052989582.html

"Там была гора трупов": Герой Росиии рассказал, как "Кракен"* и "Азов"* управляют подразделениями ВСУ

"Там была гора трупов": Герой Росиии рассказал, как "Кракен"* и "Азов"* управляют подразделениями ВСУ - 31.01.2024 Украина.ру

"Там была гора трупов": Герой Росиии рассказал, как "Кракен"* и "Азов"* управляют подразделениями ВСУ

В окопе на украинской стороне воюют рядовые солдаты и трактористы. Ими просто руководят, а по сути манипулируют подразделения "Кракен"* и "Азов"*. А украинские военные даже не знают реальной обстановки на фронте. Об этом командир 61-й бригады Роман Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-01-31T05:00

2024-01-31T05:00

2024-01-31T05:00

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Когда началась летняя военная кампания 2023 года, всё стало ясно: где бандеровцы и как выстроена система управления ВСУ. Сейчас я прекрасно понимаю, что управление ВСУ идёт из "Азова"* и "Кракена"*, рассказал комбриг.Когда досматривали позиции, там была найдена гора трупов. Часть украинских военных бойцы взяли в плен. Когда осматривали трупы, а их было как минимум 15, один из них был с шевронами и нашивками "Азова"*. Остальные - обычная механизированная бригада, на них были знаки отличия, добавил военный.Во время разговора с пленными российские бойцы сказали ВСУшникам, что ими просто руководят, а по сути манипулируют "Кракен"* и "Азов"*. При этом украинские военные даже не знают реальной обстановки, реальной ситуации на фронте, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь* Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20240130/1052981269.html

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новости, россия, украина, всу, "азов", управление, плен, военнопленные, сво