https://ukraina.ru/20240130/1052973217.html

Слухи об отставке Залужного, продвижение ВС РФ, западная помощь. Главное на Украине на утро 30 января

Слухи об отставке Залужного, продвижение ВС РФ, западная помощь. Главное на Украине на утро 30 января - 30.01.2024 Украина.ру

Слухи об отставке Залужного, продвижение ВС РФ, западная помощь. Главное на Украине на утро 30 января

Украина.ру, 30.01.2024

2024-01-30T09:00

2024-01-30T09:00

2024-01-30T09:30

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Появились сообщения о возможной отставке главкома ВСУ Залужного, а также идеи, что они означают. ВСУ предприняли провальные попытки атаковать территории России, успехи ВС РФ. Госсекретарь США "пугает" последствиями прекращения американской помощиПрезидент Украины Владимир Зеленский накануне предложил главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному покинуть пост, при этом не предоставил другой значимой должности, написало украинское издание "Зеркало недели"."Да, такое предложение было. Со своей стороны Залужный ответил, что это право верховного главнокомандующего решать, кем ему работать", - сообщили источники в Офисе Зеленского и окружении Залужного.Издание сообщает, что у источников спросили, писал или собирается Залужный писать рапорт об отставке. Те ответили, что не писал и писать не намерен, добавив, что для снятия Залужного с должности указом Зеленского нужно представление министра обороны Рустема Умерова.Кроме того, источники "Зеркала недели" подтвердили, что потенциальная отставка Залужного, которую пока не оформили указом, является лишь первым звеном в цепочке кадровых изменений в командовании ВСУ и политическом руководстве страны.Ранее украинский парламентарий Алексей Гончаренко* со ссылкой на свои источники заявлял, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщалось, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался.Экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза утверждал в своем телеграм-канале со ссылкой на источники из Офиса Зеленского, что Залужный уволен с должности главкома.Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой.Сам Зеленский в своем обращении к украинцам ни слова не сказал о ранее распространенной информации об отставке главкома ВС.По версии украинского издания "Страна.ua", распространить информацию об отставке главкома украинских войск мог он сам или его сторонники, чтобы сыграть на опережение.Одно из предположений состоит в том, что президент страны действительно собирался уволить Залужного, что стало известно его "группе поддержки". Узнав об этом, сторонники главкома решили обнародовать эту информацию до того, как будет подписан или опубликован соответствующий указ, пишет издание. Таким образом они хотели спровоцировать общественное давление на главу государства при содействии западных партнеров, чтобы тот не смог снять Залужного с должности.Согласно другой версии, сообщения об отставке главкома были "фейком". По мнению издания, они могли быть нацелены на то, чтобы вынудить власти страны опровергнуть их, заверив, что подобных намерений не было."По идее, это может затруднить (или отсрочить) отставку Залужного, если она действительно готовилась", — говорится в материале.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что сообщения о возможной отставке главкома ВСУ Залужного говорят о внутривидовой борьбе в Киеве, а она всегда приводит к потерям.Даже в случае его отставки, добавил Сальдо, разницы в том, кто придет на смену, нет - на Украине "нет талантливых военачальников".В свою очередь советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин указал, что сообщения о возможной отставке главкома ВСУ могут говорить о борьбе за власть на Украине."Я не исключаю, что, возможно, какая-то борьба за власть сейчас, которая может просто быть спровоцирована этой отставкой. Вплоть до военного переворота. Ему доверяла армия, ему доверяли очень многие - это серьезный полюс силы на Украине, и он в любом случае остается им", - сказал Гагин.По его словам, Залужный может попробовать "побороться за власть"."К каким методам он прибегнет - тоже сейчас под вопросом. Все будет зависеть от него, от его воли. <...> Если Залужный захочет побороться за власть, у него все может получиться, потому что его поддерживают многие военнослужащие, многие гражданские, потому что действия Зеленского многих из них не устраивают - все понимают, что это не управленец, а марионетка. А Залужный внушает доверие, потому что он боевой командир и брал на себя ответственность за свои действия в отличие от Зеленского". - подчеркнул он.Провальные атаки ВСУ и продвижение ВС РФРоссийские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник самолетного типа над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областей, сообщили в Минобороны РФ во вторник."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены в воздухе и перехвачены 21 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями Республики Крым (11 БПЛА), Белгородской (5 БПЛА), Брянской (3 БПЛА), Калужской (1 БПЛА) и Тульской областей (1 БПЛА)", - перечислили в ведомстве.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале указал, что российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над акваторией в районе Бельбека.Он попросил жителей сохранять спокойствие, доверять только официальной информации и не снимать работу ПВО.Губернатор Калужской области Владислав Шапша информировал, что обломки беспилотника, уничтоженного на окраине Калуги, упали на крышу нежилой постройки."Сегодня утром на окраине города Калуга был уничтожен БПЛА. Обломки БПЛА упали на крышу технической нежилой постройки. Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы", - написал Шапша в своем телеграм-канале.Губернатор Брянской области Александр Богомаз в свою очередь рассказал о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА в регионе."Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Навлинского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - объяснил Богомаз в телеграм-канале.При этом на территории Украины в 11 областях звучит воздушная тревога.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, с 23.35 (00.35 мск) в течение примерно получаса тревога прозвучала в Сумской, Винницкой, Черниговской и Киевской областях.Накануне вечером тревога была объявлена в Николаевской и Кировоградской областях страны. Позднее тревога также прозвучала в Днепропетровской, Одесской, Черкасской, Харьковской и Полтавской областях.Тревога также звучит и в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей и ДНР.Украинские СМИ пишут о взрывах в городе Белая Церковь Киевской области, а также в Кривом Роге Днепропетровской области.Кроме того, взрывы звучат и в подконтрольном Киеву Красноармейске (украинское название - Покровск) в ДНР.Издание "Страна.ua" сообщает о "прилетах" в Змиеве Харьковской области.В то же время командир расчета тяжелой огнеметной системы (ТОС) "Солнцепек" 29-й армии группировки "Восток" с позывным Ефим рассказал о значительном продвижении российских войск под Угледаром за два месяца."Сначала мы отрабатываем, затем ребята [из штурмовых групп] заходят в уже "подготовленные" нами опорники", — рассказал боец.По его словам, "Солнцепеки" находятся на позиции не менее 3,5 минуты. За это время бойцы успевают отработать по целям и покинуть точку, с которой вели огонь. Это делается из соображений безопасности.В свою очередь боевые экипажи БМП-3 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск создают огневые заслоны для движения пехоты РФ у Клещеевки на Артемовском направлении, уничтожая тыловые позиции ВСУ, отметил командир бронегруппы с позывном "Баркас".Мотострелки круглосуточно ведут боевую работу по наблюдению за позициями противника, в случае обнаружения цели экипажи БМП-3 выдвигаются на огневую точку и открывают огнь, образуя огневой заслон, тем самым не давая возможности ВСУ передвигаться, осуществлять ротацию и подвоз боеприпасов."Находимся на одном из направлений Артемовска, производим боевую работу в районе населенного пункта Клещеевка (ДНР). Во время нашей работы получается огневой заслон, благодаря которому пехота может занимать более выгодные позиции, осуществлять ротацию и получать тактическое преимущество", - рассказал командир.По его словам, одна из задач - отрезать первую и вторую линии противника от их тыловых позиций, а также постоянно держать ВСУ в напряжении."Если мы осуществили пристрелку и уже начинаем поражать цель, то шансы уйти с этой позиции у противника стремятся к нулю, я бы не хотел оказаться на их месте под огнем экипажа БМП-3. И у нас хорошая традиция стала считать то попадание, которое является прямым. Потому что данная машина позволяет буквально закидывать снаряды в окна на дистанции до 6 километров", - отметил "Баркас".Ситуация с западной помощьюГоссекретарь США Энтони Блинкен считает, что все, "чего добились украинцы" в конфликте с Россией, будет под угрозой, если конгресс не выделит средства на возобновление американской помощи, при этом США, по его словам, уже видят свидетельства того, как отсутствие военной помощи Украине влияет на ситуацию на поле боя."Жизненно важно, чтобы конгресс принял дополнительный бюджетный запрос, который представил президент (США Джо Байден), потому что без этого, говоря по-простому, все, чего добились украинцы и чего мы помогли им добиться, будет под угрозой", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.Утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы и обсуждает ее параметры с коллегами-демократами и представителями администрации.Столтенберг сказал журналистам, что собирается во вторник встретиться с американскими законодателями в попытке убедить их проголосовать за выделение средств.Блинкен добавил, что, не дав денег Украине, США посылают сигнал всем своим противникам, что "мы несерьезны по поводу защиты свободы, защиты демократии". Российское же руководство, по словам госсекретаря, укрепится во мнении, что оно "может каким-то образом продержаться дольше Украины и дольше нас". "Ну, так не будет. Нам нужно позаботиться, чтобы так не было", - сказал он.При этом Блинкен утверждает, что США уже видят свидетельства того, как отсутствие военной помощи Украине влияет на ситуацию на поле боя.Также Блинкен заверил, что Украина станет членом НАТО."Двери НАТО открыты, остаются открыты, в том числе для Украины, которая станет членом НАТО", - сказал он.Демонстрацией открытых дверей НАТО Блинкен назвал вступление в альянса Финляндии и почти завершенный процесс присоединения Швеции.В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что администрация президента США по-прежнему верит в достижение сделки с переговорщиками в сенате страны по ужесточению миграционного законодательства и охране границы в обмен помощь Украине, несмотря на отсутствие прогресса в переговорах."Очевидно, что у меня нет никаких изменений в дополнительном запросе… в сенате идут переговоры", - сообщила он журналистам.По словам Жан-Пьер, Белый дом рассчитывает на полное принятие конгрессом США запроса Байдена на дополнительное финансирование без его разделения."Мы верим, что в состоянии это сделать, и ценим работу республиканцев и демократов в сенате на протяжении двух месяцев, включая праздники, чтобы выработать двухпартийное соглашение", - подчеркнула она.Ранее спикер нижней палаты Майк Джонсон заявил, что проект договоренности по данному вопросу в его нынешнем виде "обречен на провал".* Внесен в список экстремистов и террористов.

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Сергей Зуев

энтони блинкен, сша, хроники, эксклюзив, спецоперация, беспилотники, пво, атака, вс рф, всу, взрыв, валерий залужный, владимир зеленский, отставка