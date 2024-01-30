https://ukraina.ru/20240130/1052955947.html

"500 тысяч убитых и покалеченных": военный эксперт рассказал об огромных потерях и скрытых резервах ВСУ

"500 тысяч убитых и покалеченных": военный эксперт рассказал об огромных потерях и скрытых резервах ВСУ - 30.01.2024 Украина.ру

"500 тысяч убитых и покалеченных": военный эксперт рассказал об огромных потерях и скрытых резервах ВСУ

Сейчас на линии фронта и на этапе формирования находятся примерно 900 тысяч украинских военных и примерно столько же силовиков. То есть у Киева есть примерно два миллиона. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-01-30T04:10

2024-01-30T04:10

2024-01-30T04:10

новости

россия

украина

сво

потери всу

убитые

мобилизация

резервы

всу

раненые

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/07/1043343489_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_0a13bbe76ef4f388c877d3afe972978f.jpg

По разным оценкам, сейчас ВСУ в месяц теряют от 20 до 30 тысяч убитыми и ранеными. Восполнить эти потери они просто не успевают. Есть мнение, что цифра потерь ВСУ в 500 тысяч завышена вдвое, чтобы усыпить бдительность РФ, но это не так, рассказал эксперт.Когда идет речь о потерях в 500 тысяч, подразумеваются все безвозвратные потери Киева — убитыми и покалеченными. Так что ВСУ действительно могли потерять 250 тысяч убитыми и 250 тысяч тяжелоранеными, добавил он.Всего киевский режим гипотетически может призвать 5 миллионов человек. Но если внимательно начнем считать, то их людской ресурс не такой уж большой. Потому что из Киева людей мобилизовать не будут, а еще один миллион уклонистов просто прячется от призыва, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240129/1052935079.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сво, потери всу, убитые, мобилизация, резервы, всу, раненые