"500 тысяч убитых и покалеченных": военный эксперт рассказал об огромных потерях и скрытых резервах ВСУ - 30.01.2024 Украина.ру
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"500 тысяч убитых и покалеченных": военный эксперт рассказал об огромных потерях и скрытых резервах ВСУ
"500 тысяч убитых и покалеченных": военный эксперт рассказал об огромных потерях и скрытых резервах ВСУ - 30.01.2024 Украина.ру
"500 тысяч убитых и покалеченных": военный эксперт рассказал об огромных потерях и скрытых резервах ВСУ
Сейчас на линии фронта и на этапе формирования находятся примерно 900 тысяч украинских военных и примерно столько же силовиков. То есть у Киева есть примерно два миллиона. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-01-30T04:10
2024-01-30T04:10
новости
россия
украина
сво
потери всу
убитые
мобилизация
резервы
всу
раненые
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По разным оценкам, сейчас ВСУ в месяц теряют от 20 до 30 тысяч убитыми и ранеными. Восполнить эти потери они просто не успевают. Есть мнение, что цифра потерь ВСУ в 500 тысяч завышена вдвое, чтобы усыпить бдительность РФ, но это не так, рассказал эксперт.Когда идет речь о потерях в 500 тысяч, подразумеваются все безвозвратные потери Киева — убитыми и покалеченными. Так что ВСУ действительно могли потерять 250 тысяч убитыми и 250 тысяч тяжелоранеными, добавил он.Всего киевский режим гипотетически может призвать 5 миллионов человек. Но если внимательно начнем считать, то их людской ресурс не такой уж большой. Потому что из Киева людей мобилизовать не будут, а еще один миллион уклонистов просто прячется от призыва, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240129/1052935079.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, сво, потери всу, убитые, мобилизация, резервы, всу, раненые
Новости, Россия, Украина, СВО, потери ВСУ, убитые, мобилизация, резервы, ВСУ, раненые

"500 тысяч убитых и покалеченных": военный эксперт рассказал об огромных потерях и скрытых резервах ВСУ

04:10 30.01.2024
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Сейчас на линии фронта и на этапе формирования находятся примерно 900 тысяч украинских военных и примерно столько же силовиков. То есть у Киева есть примерно два миллиона. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
По разным оценкам, сейчас ВСУ в месяц теряют от 20 до 30 тысяч убитыми и ранеными. Восполнить эти потери они просто не успевают. Есть мнение, что цифра потерь ВСУ в 500 тысяч завышена вдвое, чтобы усыпить бдительность РФ, но это не так, рассказал эксперт.
Когда идет речь о потерях в 500 тысяч, подразумеваются все безвозвратные потери Киева — убитыми и покалеченными. Так что ВСУ действительно могли потерять 250 тысяч убитыми и 250 тысяч тяжелоранеными, добавил он.
"Сейчас на линии фронта и на этапе формирования находятся примерно 900 тысяч украинских военнослужащих. Численность всех украинских силовиков примерно такая же. То есть два миллиона у них есть", - подчеркнул Евсеев.
Всего киевский режим гипотетически может призвать 5 миллионов человек. Но если внимательно начнем считать, то их людской ресурс не такой уж большой. Потому что из Киева людей мобилизовать не будут, а еще один миллион уклонистов просто прячется от призыва, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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