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В Киеве признали бессилие Starlink перед российским РЭБ — El Mundo

В Киеве признали бессилие Starlink перед российским РЭБ — El Mundo - 28.08.2026 Украина.ру

В Киеве признали бессилие Starlink перед российским РЭБ — El Mundo

Российские системы радиоэлектронной борьбы начали успешно подавлять терминалы спутниковой связи Starlink, что создает критические трудности для подразделений украинской армии, сообщает издание El Mundo

2026-08-28T10:40

2026-08-28T10:40

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В публикации уточнили, что новейший российский комплекс радиоэлектронного подавления "Волна-Купол-Гарант" способен эффективно выводить из строя эту спутниковую сеть, которую повсеместно используют в ВСУ. Украинские специалисты признают, что прежние преимущества американской системы связи стремительно сходят на нет. По данным автора статьи, зависимость Киева от этой технологии настолько очевидна, что Владимир Зеленский просит у США разрешения использовать Starlink для наведения беспилотников при ударах по территории России. Однако, как писала газета Financial Times, американские власти вряд ли пойдут на предоставление подобного одобрения. Одновременно с этим Россия развивает собственные космические технологии. Отечественная аэрокосмическая компания "Бюро 1440" уже вывела на низкую орбиту группировку спутников "Рассвет", которая функционирует на базе обновленных систем энергопитания и лазерной межспутниковой связи нового поколения.Появление отечественного аналога спутникового интернета кардинально меняет баланс сил в сфере передачи данных и боевого управления. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что российская разработка ни в чем не уступает американской системе Starlink, а по ряду ключевых технических параметров даже превосходит ее.Подробнее - в материале Российский "Рассвет" против "Старлинка": Копылов о том, почему западные технологии не помогли ВСУ на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, киев, игорь луценко, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, украина.ру