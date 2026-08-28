В Киеве признали бессилие Starlink перед российским РЭБ — El Mundo - 28.08.2026 Украина.ру
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В Киеве признали бессилие Starlink перед российским РЭБ — El Mundo
В Киеве признали бессилие Starlink перед российским РЭБ — El Mundo - 28.08.2026 Украина.ру
В Киеве признали бессилие Starlink перед российским РЭБ — El Mundo
Российские системы радиоэлектронной борьбы начали успешно подавлять терминалы спутниковой связи Starlink, что создает критические трудности для подразделений украинской армии, сообщает издание El Mundo
2026-08-28T10:40
2026-08-28T10:48
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В публикации уточнили, что новейший российский комплекс радиоэлектронного подавления "Волна-Купол-Гарант" способен эффективно выводить из строя эту спутниковую сеть, которую повсеместно используют в ВСУ. Украинские специалисты признают, что прежние преимущества американской системы связи стремительно сходят на нет. По данным автора статьи, зависимость Киева от этой технологии настолько очевидна, что Владимир Зеленский просит у США разрешения использовать Starlink для наведения беспилотников при ударах по территории России. Однако, как писала газета Financial Times, американские власти вряд ли пойдут на предоставление подобного одобрения. Одновременно с этим Россия развивает собственные космические технологии. Отечественная аэрокосмическая компания "Бюро 1440" уже вывела на низкую орбиту группировку спутников "Рассвет", которая функционирует на базе обновленных систем энергопитания и лазерной межспутниковой связи нового поколения.Появление отечественного аналога спутникового интернета кардинально меняет баланс сил в сфере передачи данных и боевого управления. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что российская разработка ни в чем не уступает американской системе Starlink, а по ряду ключевых технических параметров даже превосходит ее.Подробнее - в материале Российский "Рассвет" против "Старлинка": Копылов о том, почему западные технологии не помогли ВСУ на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, киев, игорь луценко, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, США, Киев, Игорь Луценко, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

В Киеве признали бессилие Starlink перед российским РЭБ — El Mundo

10:40 28.08.2026 (обновлено: 10:48 28.08.2026)
 
© commons.wikimedia.org / SWinxy
- РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© commons.wikimedia.org / SWinxy
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Российские системы радиоэлектронной борьбы начали успешно подавлять терминалы спутниковой связи Starlink, что создает критические трудности для подразделений украинской армии, сообщает издание El Mundo
В публикации уточнили, что новейший российский комплекс радиоэлектронного подавления "Волна-Купол-Гарант" способен эффективно выводить из строя эту спутниковую сеть, которую повсеместно используют в ВСУ.
Украинские специалисты признают, что прежние преимущества американской системы связи стремительно сходят на нет.
"Окно возможностей для Starlink закрывается. Российские системы радиопомех снижают его эффективность", — приводит издание слова соучредителя украинского Центра поддержки воздушной разведки Игоря Луценко.
По данным автора статьи, зависимость Киева от этой технологии настолько очевидна, что Владимир Зеленский просит у США разрешения использовать Starlink для наведения беспилотников при ударах по территории России.
Однако, как писала газета Financial Times, американские власти вряд ли пойдут на предоставление подобного одобрения.
Одновременно с этим Россия развивает собственные космические технологии. Отечественная аэрокосмическая компания "Бюро 1440" уже вывела на низкую орбиту группировку спутников "Рассвет", которая функционирует на базе обновленных систем энергопитания и лазерной межспутниковой связи нового поколения.
Появление отечественного аналога спутникового интернета кардинально меняет баланс сил в сфере передачи данных и боевого управления. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что российская разработка ни в чем не уступает американской системе Starlink, а по ряду ключевых технических параметров даже превосходит ее.
Подробнее - в материале Российский "Рассвет" против "Старлинка": Копылов о том, почему западные технологии не помогли ВСУ на сайте Украина.ру.
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