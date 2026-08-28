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В Киеве признали бессилие Starlink перед российским РЭБ — El Mundo
В Киеве признали бессилие Starlink перед российским РЭБ — El Mundo - 28.08.2026 Украина.ру
В Киеве признали бессилие Starlink перед российским РЭБ — El Mundo
Российские системы радиоэлектронной борьбы начали успешно подавлять терминалы спутниковой связи Starlink, что создает критические трудности для подразделений украинской армии, сообщает издание El Mundo
2026-08-28T10:40
2026-08-28T10:40
2026-08-28T10:48
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В публикации уточнили, что новейший российский комплекс радиоэлектронного подавления "Волна-Купол-Гарант" способен эффективно выводить из строя эту спутниковую сеть, которую повсеместно используют в ВСУ. Украинские специалисты признают, что прежние преимущества американской системы связи стремительно сходят на нет. По данным автора статьи, зависимость Киева от этой технологии настолько очевидна, что Владимир Зеленский просит у США разрешения использовать Starlink для наведения беспилотников при ударах по территории России. Однако, как писала газета Financial Times, американские власти вряд ли пойдут на предоставление подобного одобрения. Одновременно с этим Россия развивает собственные космические технологии. Отечественная аэрокосмическая компания "Бюро 1440" уже вывела на низкую орбиту группировку спутников "Рассвет", которая функционирует на базе обновленных систем энергопитания и лазерной межспутниковой связи нового поколения.Появление отечественного аналога спутникового интернета кардинально меняет баланс сил в сфере передачи данных и боевого управления. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что российская разработка ни в чем не уступает американской системе Starlink, а по ряду ключевых технических параметров даже превосходит ее.Подробнее - в материале Российский "Рассвет" против "Старлинка": Копылов о том, почему западные технологии не помогли ВСУ на сайте Украина.ру.
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В Киеве признали бессилие Starlink перед российским РЭБ — El Mundo
10:40 28.08.2026 (обновлено: 10:48 28.08.2026)
Российские системы радиоэлектронной борьбы начали успешно подавлять терминалы спутниковой связи Starlink, что создает критические трудности для подразделений украинской армии, сообщает издание El Mundo
В публикации уточнили, что новейший российский комплекс радиоэлектронного подавления "Волна-Купол-Гарант" способен эффективно выводить из строя эту спутниковую сеть, которую повсеместно используют в ВСУ.
Украинские специалисты признают, что прежние преимущества американской системы связи стремительно сходят на нет.
"Окно возможностей для Starlink закрывается. Российские системы радиопомех снижают его эффективность", — приводит издание слова соучредителя украинского Центра поддержки воздушной разведки Игоря Луценко.
По данным автора статьи, зависимость Киева от этой технологии настолько очевидна, что Владимир Зеленский просит у США разрешения использовать Starlink для наведения беспилотников при ударах по территории России.
Однако, как писала газета Financial Times, американские власти вряд ли пойдут на предоставление подобного одобрения.
Одновременно с этим Россия развивает собственные космические технологии. Отечественная аэрокосмическая компания "Бюро 1440" уже вывела на низкую орбиту группировку спутников "Рассвет", которая функционирует на базе обновленных систем энергопитания и лазерной межспутниковой связи нового поколения.
Появление отечественного аналога спутникового интернета кардинально меняет баланс сил в сфере передачи данных и боевого управления. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что российская разработка ни в чем не уступает американской системе Starlink, а по ряду ключевых технических параметров даже превосходит ее.