https://ukraina.ru/20260828/krasnokozhaya-pasportina-i-strasti-vokrug-ne-o-vozvraschenii-pasportov-sovetskim-grazhdanam-1082809251.html

"Краснокожая паспортина" и страсти вокруг неё: о "возвращении" паспортов советским гражданам

"Краснокожая паспортина" и страсти вокруг неё: о "возвращении" паспортов советским гражданам - 28.08.2026 Украина.ру

"Краснокожая паспортина" и страсти вокруг неё: о "возвращении" паспортов советским гражданам

28 августа 1974 года принято постановление Совета Министров СССР "Об утверждении Положения о паспортной системе в СССР". Это решение положило начало всеобщей паспортизации населения: отныне все граждане страны, кроме военнослужащих, были обязаны иметь единое удостоверение личности

2026-08-28T08:00

2026-08-28T08:00

2026-08-28T08:00

история

история

история ссср

ссср

москва

петр i

нквд

аэрофлот

ленинград

паспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/1a/1082808807_0:18:768:450_1920x0_80_0_0_4ae62b66bbf25b75d69018e2cc8bc5ec.jpg

Мало каким атрибутам советской действительности доставалось столько нападок со стороны либералов, как паспортной системе и тесно связанному с ней институту прописки: их ничтоже сумняшеся называли орудиями закрепощения и порабощения людей. Тем не менее паспорт со всеми полагающимися отметками в нём оказался действенным инструментом осуществления миграционной политики.Хорошо забытое староеЕсть два момента с которых стоит начать наш разговор.Первое: паспортная система и связанные с ней всевозможные разновидности регистрации по месту жительства и пребывания – это урбанистические атрибуты, совершенно невостребованные в сельской местности при традиционном укладе. Деревенским жителям нет нужды удостоверять свою личность: все в округе друг друга знают в лицо, а появление постороннего сразу же становится предметом всеобщего внимания. Как в принципе не требуется документального подтверждения что-либо там, где всё держится на обычном праве, а сделки и важнейшие события человеческой жизни собирают достаточное количество свидетелей. Зато в городе с его постоянной мобильностью жителей учёт населения достаточно быстро стал насущной потребностью.Второе: паспортная система и прописка в СССР не являлись изобретениями советского строя. Прообраз паспортных документов в виде покормёжных писем, полагающихся отправлявшимся на заработки крестьянам, появился в России при Петре I, а единообразные внутренние паспорта стали выдаваться в 1803 году. Спустя шесть лет появилось и само слово "прописка": в изданном осенью 1809 года высочайшем указе императора Александра I требовалось прописывать в специальных книгах паспорта лиц, прибывающих в Санкт-Петербург и Москву. Эту обязанность возложили на полицию, а позднее подобную практику распространили и на остальные города. Всё это имело целью борьбу с бесконтрольной миграцией: в ряде губерний отхожие промыслы оказывались в числе важнейших источников доходов сельского населения.В окончательном виде паспортная система в Российской империи сложилась с принятием в 1903 году Устава о паспортах. Согласно ему привилегированная часть общества в лице духовенства, дворянства, купечества и чиновников получала бессрочные удостоверения личности, а представители крестьянского и мещанского сословий – паспорта со сроком действия от года до пяти лет. Замужние женщины, а также несовершеннолетние записывались в паспорта отцов семейств на чьём иждивении состояли. Паспортный режим и прописка существовали исключительно в городах и посёлках-спутниках промышленных предприятий. На сельскую местность не распространялось ни то, ни другое, удостоверения личности и регистрация там не требовались.В 1917 году паспорта и прописку отменили как одиозные атрибуты прошлого. Тем не менее в условиях вспыхнувшей Гражданской войны имелись попытки их возвращения: главной причиной стало нормированное распределение товаров и услуг первой необходимости. Успеха эти попытки в условиях массовой дезурбанизации не возымели. К вопросу о возрождении прописки большевики вернулись после перехода к Новой экономической политике и ввели её весной 1925 года: оживление в хозяйственной сфере вновь сделало города привлекательными, однако не обошлось без побочных явлений в виде жилищного кризиса и безработицы.Индустриализация, сопровождавшаяся активным привлечением трудовых ресурсов в промышленность, потребовала введения единого документа, удостоверяющего личность. Что и было сделано совместным Постановлением ВЦИК и СНК СССР от 27 декабря 1932 года "Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописке паспортов": по сути большевики взяли на вооружение дореволюционную практику, приспособив её к новым реалиям.Перипетии паспортизацииВ принятом в 1932 году документе обязанность получать паспорта была возложена на всех жителей городской местности старше 16-ти лет, а работающих в совхозах, на транспорте и новостройках это касалось вне зависимости от статуса населённого пункта постоянного проживания. В апреле 1933 года этот список был дополнен районными центрами и пунктами дислокации машинно-тракторных станций, стокилометровой пограничной зоной, а также территориями в радиусе 50 километров, прилегающими к Москве, Ленинграду и столице УССР Харькову. К категории режимных отнесли 23 города, включая Сталино (ныне – Донецк), Днепропетровск и Одессу, но без Киева. Там, как и в столицах, получение паспорта и проживание были возможны на основании разрешения, а не имеющих такового обязывали выехать за их пределы.Был чётко очерчен перечень случаев когда нужно предъявление паспорта: поступление на работу, регистрация по месту жительства, а также требование сотрудников правоохранительных и административных органов. Срок действия паспорта составлял три года после чего документ подлежал замене, пошлина за выдачу – три рубля, за прописку – рубль.От получения паспортов освобождались военнослужащие (у них существовала отдельная система удостоверений личности), а также жители населённых пунктов, на которые не распространялись паспортная система и институт прописки: там население учитывалось по спискам, составляемым местными администрациями.10 сентября 1940 года приняли новое положение о паспортах. Территориально паспортный режим расширили на всю Московскую область, а также на большую часть Ленинградской и Киевской областей. Ввели три вида паспортов: бессрочные (полагались лицам старше 55 лет, инвалидам и имеющим правительственные награды), пятилетние (выдавались большинству горожан) и временные трёхмесячные. Для их получения надо было собрать пакет документов, включавший, помимо свидетельства о рождении, фотокарточек и военного билета, справки с места жительства и работы или учёбы.Положение 1940 года предписывало изъятие паспортов у работников оборонных предприятий, горнодобывающей промышленности, железнодорожного и водного транспорта, а также банковской сферы. Всем этим категориям взамен выдавались специальные удостоверения личности установленного НКВД образца. Также положение освобождало от паспортизации душевнобольных.К началу 1950-х годов количество режимных населённых пунктов достигло почти три с половиной сотни, ширина пограничной зоны доходила в иных местах до пятисот и более километров. К числу режимных регионов отнесли целиком все три прибалтийские республики, Закарпатская, Калининградская, Камчатская и Сахалинская области, а также Приморский и Хабаровский края. На этих территориях паспорта обязаны были иметь все, включая сельских жителей, а прописка – затруднена: последнее осложняло привлечение туда трудовых ресурсов.В октябре 1953 года издали новое положение, согласно которому режимный статус оставили только за Прибалтикой, Москвой и Ленинградом с прилегающими районами, Севастополем, Владивостоком и Кронштадтом, а также за подвергшейся секвестру пограничной зоной: инициатором такого послабления стал Берия, к тому времени уже репрессированный. Паспорта по сроку действия стали делиться на пятилетние, выдававшиеся молодёжи до 20 лет, десятилетние – до достижения возраста 40 лет, бессрочные – для всех, кто старше, и временные полугодовые.Веление урбанизацииЧисленность городского населения СССР впервые превысила численность сельских жителей в 1962 году. С этого момента горожане окончательно стали той когортой, на которую ориентируются при принятии решений в сфере миграционной политики. Существовавшая паспортная система 1932 года со всеми её модификациями 1940 и 1953 годов переставала соответствовать существующим реалиям.Поэтому была подготовлена паспортная реформа, о старте которой объявили в августе 1974 года. Согласно новым правилам, получение паспорта и прописка становились обязательными для всех жителей СССР как в городе, так и в деревне (чего раньше не было), документ – бессрочным, но требовавшим вклейки фотографий при достижении владельцем определённого возраста, а обложка паспортного бланка приобрела привычный красный цвет вместо прежнего серого. Всеобщую паспортизацию провели в запланированные сроки с 1976 по 1981 год.Заставшие советские времена в сознательном возрасте хорошо помнят, что большую часть времени паспорта хранились дома в шкафу и извлекались оттуда несколько раз в год для поездок на курорт, в командировку или же для получения посылок и денежных переводов на почте. В остальное время люди куда чаще носили при себе пропуск на завод или дававший скидку на проезд студенческий билет: удостоверять личность на каждом шагу не требовалось. Тем более что все проездные документы (кроме льготных) в городском и пригородном сообщении, а также на поезда, автобусы и речные суда дальнего следования выписывались на предъявителя, регистрация пассажиров осуществлялась лишь на морском и воздушном транспорте. Небезынтересно что "Аэрофлот" сохранял возможность предъявления справки из сельсовета вместо паспорта в кассе и при посадке на борт вплоть до развала СССР.Вопреки всем утверждениям либералов ни паспортная система, ни институт прописки, не являлись инструментами закрепощения граждан. А вот регулирование миграции требовалось: ресурсная база городов не безгранична ни в плане жилья, ни в плане снабжения товарами. Например, не все представляют, что продовольственное обеспечение в городах (кроме некоторых очень отдалённых, вроде Норильска) осуществляется преимущественно "с колёс", а на складах хранится оперативный резерв, но не долгосрочный запас.Что же касается сельских жителей, то отсутствием всеобщей паспортизации чаще всего пользовались председатели не слишком успешных колхозов для волевого решения кадровой проблемы. Впрочем, принцип "держать и не пущать" вряд ли мог быть чем-то иным, кроме как паллиативной мерой.

https://ukraina.ru/20260526/tam-ne-po-pasportu-byut-a-po-morde-zachem-ukraina-vozvraschaet-pyatuyu-grafu-1079421695.html

https://ukraina.ru/20251124/nedosyagaemyy-pasport-rf-pavel-volkov-o-problemakh-obmenyannykh-grazhdanskikh-plennykh-s-ukrainy-v-rossii--1071991239.html

https://ukraina.ru/20231108/1050856728.html

ссср

москва

ленинград

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

история, история ссср, ссср, москва, петр i, нквд, аэрофлот, ленинград, паспорт, российский паспорт, загранпаспорта