https://ukraina.ru/20260828/ukraina-poluchit-zrk-iz-es-perezhivaya-za-defitsit-boepripasov--1082864494.html

Украина получит ЗРК из ЕС, переживая за дефицит боеприпасов

Украина получит ЗРК из ЕС, переживая за дефицит боеприпасов - 28.08.2026 Украина.ру

Украина получит ЗРК из ЕС, переживая за дефицит боеприпасов

Франция и Италия поставят для ВСУ восемь новейших ЗРК SAMP/T NG, которые не смогут сбивать баллистические ракеты ВС РФ. Об этом 27 августа сообщило издание Defense Express

2026-08-28T11:27

2026-08-28T11:27

2026-08-28T11:27

новости

украина

ес

россия

франция

владимир зеленский

михаил галузин

вооруженные силы украины

ракеты

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1a/1063412518_0:232:2730:1768_1920x0_80_0_0_448a261dc4d275272803c4b401866a6e.jpg

В публикации выражена тревога в связи с поставкой зенитно-ракетных комплексов, призванных защитить подконтрольную киевскому режиму территорию от баллистических ракет ВС РФ. Именно этого новейшие ЗРК производства ЕС и не смогут сделать.По оценке украинских обозревателей, "главной проблемой SAMP/T, как в новой, так и старой версиях, является не количество самих комплексов, а ракет Aster к ним". Владимир Зеленский заявлял об этом 23 июня.Сейчас приходится лишь надеяться на эффективное противодействие SAMP/T NG российским баллистическим ракетам. Для этого таким ЗРК нужны ракеты новой версии Aster 30 B1NT."А вот ее поставки, как отмечает MBDA, стартуют только в 2027 году, - сказано в публикации.В ней также отмечено, что в июле Украина получила от Франции "политическое согласие" на развертывание лицензированного производства Aster 30, а также крылатых ракет SCALP и дальнобойных бомб AASM Hammer. Когда украинская сторона развернёт такое производство и в каких объёмах - пока неизвестно.Накануне замглавы МИД РФ Михаил Галузин констатировал неготовность ЕС к переговорам о мире на Украине."Не воспринимаем такие разговоры всерьез, тем более что реальные действия европейцев говорят об обратном. Евросоюз продолжает свою деструктивную линию по накачиванию киевского режима оружием, оказанию нелегитимного с точки зрения международного права санкционного давления на нашу страну (с 2022 года количество "пакетов" с антироссийскими ограничениями уже перевалило за второй десяток)", — заявил дипломат.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Триумф" Трампа, тайные переговоры в Москве и контакты с Европой. Хроника событий на утро 28 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

россия

франция

италия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, ес, россия, франция, владимир зеленский, михаил галузин, вооруженные силы украины, ракеты, пво, военная помощь, италия, нато