Украина получит ЗРК из ЕС, переживая за дефицит боеприпасов - 28.08.2026 Украина.ру
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Украина получит ЗРК из ЕС, переживая за дефицит боеприпасов
Украина получит ЗРК из ЕС, переживая за дефицит боеприпасов - 28.08.2026 Украина.ру
Украина получит ЗРК из ЕС, переживая за дефицит боеприпасов
Франция и Италия поставят для ВСУ восемь новейших ЗРК SAMP/T NG, которые не смогут сбивать баллистические ракеты ВС РФ. Об этом 27 августа сообщило издание Defense Express
2026-08-28T11:27
2026-08-28T11:27
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В публикации выражена тревога в связи с поставкой зенитно-ракетных комплексов, призванных защитить подконтрольную киевскому режиму территорию от баллистических ракет ВС РФ. Именно этого новейшие ЗРК производства ЕС и не смогут сделать.По оценке украинских обозревателей, "главной проблемой SAMP/T, как в новой, так и старой версиях, является не количество самих комплексов, а ракет Aster к ним". Владимир Зеленский заявлял об этом 23 июня.Сейчас приходится лишь надеяться на эффективное противодействие SAMP/T NG российским баллистическим ракетам. Для этого таким ЗРК нужны ракеты новой версии Aster 30 B1NT."А вот ее поставки, как отмечает MBDA, стартуют только в 2027 году, - сказано в публикации.В ней также отмечено, что в июле Украина получила от Франции "политическое согласие" на развертывание лицензированного производства Aster 30, а также крылатых ракет SCALP и дальнобойных бомб AASM Hammer. Когда украинская сторона развернёт такое производство и в каких объёмах - пока неизвестно.Накануне замглавы МИД РФ Михаил Галузин констатировал неготовность ЕС к переговорам о мире на Украине."Не воспринимаем такие разговоры всерьез, тем более что реальные действия европейцев говорят об обратном. Евросоюз продолжает свою деструктивную линию по накачиванию киевского режима оружием, оказанию нелегитимного с точки зрения международного права санкционного давления на нашу страну (с 2022 года количество "пакетов" с антироссийскими ограничениями уже перевалило за второй десяток)", — заявил дипломат.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Триумф" Трампа, тайные переговоры в Москве и контакты с Европой. Хроника событий на утро 28 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, ЕС, Россия, Франция, Владимир Зеленский, Михаил Галузин, Вооруженные силы Украины, ракеты, ПВО, военная помощь, Италия, НАТО

Украина получит ЗРК из ЕС, переживая за дефицит боеприпасов

11:27 28.08.2026
 
© Фото : zn.uaЗРК SAMP-T
ЗРК SAMP-T - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© Фото : zn.ua
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Франция и Италия поставят для ВСУ восемь новейших ЗРК SAMP/T NG, которые не смогут сбивать баллистические ракеты ВС РФ. Об этом 27 августа сообщило издание Defense Express
В публикации выражена тревога в связи с поставкой зенитно-ракетных комплексов, призванных защитить подконтрольную киевскому режиму территорию от баллистических ракет ВС РФ. Именно этого новейшие ЗРК производства ЕС и не смогут сделать.
По оценке украинских обозревателей, "главной проблемой SAMP/T, как в новой, так и старой версиях, является не количество самих комплексов, а ракет Aster к ним". Владимир Зеленский заявлял об этом 23 июня.
Сейчас приходится лишь надеяться на эффективное противодействие SAMP/T NG российским баллистическим ракетам. Для этого таким ЗРК нужны ракеты новой версии Aster 30 B1NT.
"А вот ее поставки, как отмечает MBDA, стартуют только в 2027 году, - сказано в публикации.
В ней также отмечено, что в июле Украина получила от Франции "политическое согласие" на развертывание лицензированного производства Aster 30, а также крылатых ракет SCALP и дальнобойных бомб AASM Hammer. Когда украинская сторона развернёт такое производство и в каких объёмах - пока неизвестно.
Накануне замглавы МИД РФ Михаил Галузин констатировал неготовность ЕС к переговорам о мире на Украине.
"Не воспринимаем такие разговоры всерьез, тем более что реальные действия европейцев говорят об обратном. Евросоюз продолжает свою деструктивную линию по накачиванию киевского режима оружием, оказанию нелегитимного с точки зрения международного права санкционного давления на нашу страну (с 2022 года количество "пакетов" с антироссийскими ограничениями уже перевалило за второй десяток)", — заявил дипломат.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Триумф" Трампа, тайные переговоры в Москве и контакты с Европой. Хроника событий на утро 28 августа
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