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Украина получит ЗРК из ЕС, переживая за дефицит боеприпасов
Украина получит ЗРК из ЕС, переживая за дефицит боеприпасов - 28.08.2026 Украина.ру
Украина получит ЗРК из ЕС, переживая за дефицит боеприпасов
Франция и Италия поставят для ВСУ восемь новейших ЗРК SAMP/T NG, которые не смогут сбивать баллистические ракеты ВС РФ. Об этом 27 августа сообщило издание Defense Express
2026-08-28T11:27
2026-08-28T11:27
2026-08-28T11:27
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В публикации выражена тревога в связи с поставкой зенитно-ракетных комплексов, призванных защитить подконтрольную киевскому режиму территорию от баллистических ракет ВС РФ. Именно этого новейшие ЗРК производства ЕС и не смогут сделать.По оценке украинских обозревателей, "главной проблемой SAMP/T, как в новой, так и старой версиях, является не количество самих комплексов, а ракет Aster к ним". Владимир Зеленский заявлял об этом 23 июня.Сейчас приходится лишь надеяться на эффективное противодействие SAMP/T NG российским баллистическим ракетам. Для этого таким ЗРК нужны ракеты новой версии Aster 30 B1NT."А вот ее поставки, как отмечает MBDA, стартуют только в 2027 году, - сказано в публикации.В ней также отмечено, что в июле Украина получила от Франции "политическое согласие" на развертывание лицензированного производства Aster 30, а также крылатых ракет SCALP и дальнобойных бомб AASM Hammer. Когда украинская сторона развернёт такое производство и в каких объёмах - пока неизвестно.Накануне замглавы МИД РФ Михаил Галузин констатировал неготовность ЕС к переговорам о мире на Украине."Не воспринимаем такие разговоры всерьез, тем более что реальные действия европейцев говорят об обратном. Евросоюз продолжает свою деструктивную линию по накачиванию киевского режима оружием, оказанию нелегитимного с точки зрения международного права санкционного давления на нашу страну (с 2022 года количество "пакетов" с антироссийскими ограничениями уже перевалило за второй десяток)", — заявил дипломат.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Триумф" Трампа, тайные переговоры в Москве и контакты с Европой. Хроника событий на утро 28 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ес, россия, франция, владимир зеленский, михаил галузин, вооруженные силы украины, ракеты, пво, военная помощь, италия, нато
Новости, Украина, ЕС, Россия, Франция, Владимир Зеленский, Михаил Галузин, Вооруженные силы Украины, ракеты, ПВО, военная помощь, Италия, НАТО
Украина получит ЗРК из ЕС, переживая за дефицит боеприпасов
Франция и Италия поставят для ВСУ восемь новейших ЗРК SAMP/T NG, которые не смогут сбивать баллистические ракеты ВС РФ. Об этом 27 августа сообщило издание Defense Express
В публикации выражена тревога в связи с поставкой зенитно-ракетных комплексов, призванных защитить подконтрольную киевскому режиму территорию от баллистических ракет ВС РФ. Именно этого новейшие ЗРК производства ЕС и не смогут сделать.
По оценке украинских обозревателей, "главной проблемой SAMP/T, как в новой, так и старой версиях, является не количество самих комплексов, а ракет Aster к ним". Владимир Зеленский заявлял об этом 23 июня.
Сейчас приходится лишь надеяться на эффективное противодействие SAMP/T NG российским баллистическим ракетам. Для этого таким ЗРК нужны ракеты новой версии Aster 30 B1NT.
"А вот ее поставки, как отмечает MBDA, стартуют только в 2027 году, - сказано в публикации.
В ней также отмечено, что в июле Украина получила от Франции "политическое согласие" на развертывание лицензированного производства Aster 30, а также крылатых ракет SCALP и дальнобойных бомб AASM Hammer. Когда украинская сторона развернёт такое производство и в каких объёмах - пока неизвестно.
Накануне замглавы МИД РФ Михаил Галузин констатировал неготовность ЕС к переговорам о мире на Украине.
"Не воспринимаем такие разговоры всерьез, тем более что реальные действия европейцев говорят об обратном. Евросоюз продолжает свою деструктивную линию по накачиванию киевского режима оружием, оказанию нелегитимного с точки зрения международного права санкционного давления на нашу страну (с 2022 года количество "пакетов" с антироссийскими ограничениями уже перевалило за второй десяток)", — заявил дипломат.
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