https://ukraina.ru/20260828/eto-ideologicheskaya-voyna-zapad-podderzhivaet-ukrainu-dlya-dostupa-k-resursam-rossii---analitik-ssha-1082865039.html
"Это идеологическая война": Запад поддерживает Украину для доступа к ресурсам России - аналитик США
"Это идеологическая война": Запад поддерживает Украину для доступа к ресурсам России - аналитик США - 28.08.2026 Украина.ру
"Это идеологическая война": Запад поддерживает Украину для доступа к ресурсам России - аналитик США
Запад готов воевать до последнего украинца ради освоения ресурсов России. Об этом американский дипломат в отставке Джим Джатрас заявил в эфире YouTube-канала, сообщает 28 августа издание Lenta.ru
2026-08-28T11:54
2026-08-28T11:54
2026-08-28T11:54
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Запад помогает киевскому режиму в конфликте с Россией в надежде на российское поражение, отметил дипломат. При таком исходе возможен доступ к российским ресурсам, считает отставной дипломат."Это идеологическая война, не имеющая ничего общего с безопасностью. <…> Это связано со стремлением Запада нанести поражение России, <…> чтобы раздробить ее, <…> и эксплуатировать ее ресурсы", — сказал он.Джатрас считает, что ситуация на поле боя для киевского режима лишь усугубляется. Ранее он отмечал проблемы в тылу ВСУ. Актуальное интервью: Алексей Самойлов: ВСУ могут оставить Купянск, чтобы попытаться удержать Славянск, Краматорск и ЗапорожьеТакже пресса выяснила, что поездка в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа может быть частью попыток "ястребов" в элите США оттеснить от переговорного процесса с РФ Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа, которых в Вашингтоне считают более склонными к компромиссам с Москвой.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Триумф" Трампа, тайные переговоры в Москве и контакты с Европой. Хроника событий на утро 28 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, запад, украина, россия, вооруженные силы украины, эксперты, международная политика, сша, идеология
Новости, Запад, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, эксперты, Международная политика, США, идеология
"Это идеологическая война": Запад поддерживает Украину для доступа к ресурсам России - аналитик США
Запад готов воевать до последнего украинца ради освоения ресурсов России. Об этом американский дипломат в отставке Джим Джатрас заявил в эфире YouTube-канала, сообщает 28 августа издание Lenta.ru
Запад помогает киевскому режиму в конфликте с Россией в надежде на российское поражение, отметил дипломат. При таком исходе возможен доступ к российским ресурсам, считает отставной дипломат.
"Это идеологическая война, не имеющая ничего общего с безопасностью. <…> Это связано со стремлением Запада нанести поражение России, <…> чтобы раздробить ее, <…> и эксплуатировать ее ресурсы", — сказал он.
Джатрас считает, что ситуация на поле боя для киевского режима лишь усугубляется. Ранее он отмечал проблемы в тылу ВСУ.
Также пресса выяснила, что поездка в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа может быть частью попыток "ястребов" в элите США оттеснить от переговорного процесса с РФ Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа, которых в Вашингтоне считают более склонными к компромиссам с Москвой.
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