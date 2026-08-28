"Это идеологическая война": Запад поддерживает Украину для доступа к ресурсам России - аналитик США - 28.08.2026 Украина.ру
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"Это идеологическая война": Запад поддерживает Украину для доступа к ресурсам России - аналитик США
"Это идеологическая война": Запад поддерживает Украину для доступа к ресурсам России - аналитик США - 28.08.2026 Украина.ру
"Это идеологическая война": Запад поддерживает Украину для доступа к ресурсам России - аналитик США
Запад готов воевать до последнего украинца ради освоения ресурсов России. Об этом американский дипломат в отставке Джим Джатрас заявил в эфире YouTube-канала, сообщает 28 августа издание Lenta.ru
2026-08-28T11:54
2026-08-28T11:54
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Запад помогает киевскому режиму в конфликте с Россией в надежде на российское поражение, отметил дипломат. При таком исходе возможен доступ к российским ресурсам, считает отставной дипломат."Это идеологическая война, не имеющая ничего общего с безопасностью. &lt;…&gt; Это связано со стремлением Запада нанести поражение России, &lt;…&gt; чтобы раздробить ее, &lt;…&gt; и эксплуатировать ее ресурсы", — сказал он.Джатрас считает, что ситуация на поле боя для киевского режима лишь усугубляется. Ранее он отмечал проблемы в тылу ВСУ. Актуальное интервью: Алексей Самойлов: ВСУ могут оставить Купянск, чтобы попытаться удержать Славянск, Краматорск и ЗапорожьеТакже пресса выяснила, что поездка в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа может быть частью попыток "ястребов" в элите США оттеснить от переговорного процесса с РФ Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа, которых в Вашингтоне считают более склонными к компромиссам с Москвой.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Триумф" Трампа, тайные переговоры в Москве и контакты с Европой. Хроника событий на утро 28 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, запад, украина, россия, вооруженные силы украины, эксперты, международная политика, сша, идеология
Новости, Запад, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, эксперты, Международная политика, США, идеология

"Это идеологическая война": Запад поддерживает Украину для доступа к ресурсам России - аналитик США

11:54 28.08.2026
 
© Фото : Josef Cole/US Cuber CommandВ Киберкомандовании США за месяц зафиксировали не менее пяти самоубийств
В Киберкомандовании США за месяц зафиксировали не менее пяти самоубийств - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© Фото : Josef Cole/US Cuber Command
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Запад готов воевать до последнего украинца ради освоения ресурсов России. Об этом американский дипломат в отставке Джим Джатрас заявил в эфире YouTube-канала, сообщает 28 августа издание Lenta.ru
Запад помогает киевскому режиму в конфликте с Россией в надежде на российское поражение, отметил дипломат. При таком исходе возможен доступ к российским ресурсам, считает отставной дипломат.
"Это идеологическая война, не имеющая ничего общего с безопасностью. <…> Это связано со стремлением Запада нанести поражение России, <…> чтобы раздробить ее, <…> и эксплуатировать ее ресурсы", — сказал он.
Джатрас считает, что ситуация на поле боя для киевского режима лишь усугубляется. Ранее он отмечал проблемы в тылу ВСУ.
Актуальное интервью: Алексей Самойлов: ВСУ могут оставить Купянск, чтобы попытаться удержать Славянск, Краматорск и Запорожье
Также пресса выяснила, что поездка в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа может быть частью попыток "ястребов" в элите США оттеснить от переговорного процесса с РФ Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа, которых в Вашингтоне считают более склонными к компромиссам с Москвой.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Триумф" Трампа, тайные переговоры в Москве и контакты с Европой. Хроника событий на утро 28 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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