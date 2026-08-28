https://ukraina.ru/20260828/eto-ideologicheskaya-voyna-zapad-podderzhivaet-ukrainu-dlya-dostupa-k-resursam-rossii---analitik-ssha-1082865039.html

"Это идеологическая война": Запад поддерживает Украину для доступа к ресурсам России - аналитик США

"Это идеологическая война": Запад поддерживает Украину для доступа к ресурсам России - аналитик США - 28.08.2026 Украина.ру

"Это идеологическая война": Запад поддерживает Украину для доступа к ресурсам России - аналитик США

Запад готов воевать до последнего украинца ради освоения ресурсов России. Об этом американский дипломат в отставке Джим Джатрас заявил в эфире YouTube-канала, сообщает 28 августа издание Lenta.ru

2026-08-28T11:54

2026-08-28T11:54

2026-08-28T11:54

новости

запад

украина

россия

вооруженные силы украины

эксперты

международная политика

сша

идеология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/07/1082268140_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b392f7c945be14dd2bac33c886e124a5.jpg

Запад помогает киевскому режиму в конфликте с Россией в надежде на российское поражение, отметил дипломат. При таком исходе возможен доступ к российским ресурсам, считает отставной дипломат."Это идеологическая война, не имеющая ничего общего с безопасностью. <…> Это связано со стремлением Запада нанести поражение России, <…> чтобы раздробить ее, <…> и эксплуатировать ее ресурсы", — сказал он.Джатрас считает, что ситуация на поле боя для киевского режима лишь усугубляется. Ранее он отмечал проблемы в тылу ВСУ. Актуальное интервью: Алексей Самойлов: ВСУ могут оставить Купянск, чтобы попытаться удержать Славянск, Краматорск и ЗапорожьеТакже пресса выяснила, что поездка в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа может быть частью попыток "ястребов" в элите США оттеснить от переговорного процесса с РФ Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа, которых в Вашингтоне считают более склонными к компромиссам с Москвой.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Триумф" Трампа, тайные переговоры в Москве и контакты с Европой. Хроника событий на утро 28 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

запад

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, украина, россия, вооруженные силы украины, эксперты, международная политика, сша, идеология