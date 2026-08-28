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Сибига призвал Евросоюз переложить расходы на содержание Киева с европейцев на Россию

Сибига призвал Евросоюз переложить расходы на содержание Киева с европейцев на Россию - 28.08.2026 Украина.ру

Сибига призвал Евросоюз переложить расходы на содержание Киева с европейцев на Россию

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х призвал Европейский союз конфисковать замороженные российские активы, назвав этот шаг справедливым и логичным решением

2026-08-28T11:08

2026-08-28T11:08

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По его словам, использование суверенных средств РФ вместо денег европейских налогоплательщиков позволит покрыть дополнительные расходы на оборону, поэтому споры вокруг этого вопроса в ЕС должны носить исключительно рациональный, а не эмоциональный характер.Глава украинского внешнеполитического ведомства объяснил необходимость изъятия средств критическим дефицитом бюджета, который напрямую связан с ростом военных трат и восстановлением страны. Он выразил уверенность, что международные эксперты способны разработать юридический механизм, который минимизирует риски для членов ЕС и будет полностью соответствовать европейским нормам и международному праву.Сибига также поблагодарил руководителей министерств иностранных дел Швеции, Польши, Нидерландов и Испании за их официальное обращение к Европейской комиссии с требованием направить замороженные средства РФ на финансирование Киева. Конкретные шаги и юридические процедуры по изъятию российских суверенных ресурсов профильные ведомства европейских стран планируют детально обсудить в ходе встреч на следующей неделе.В свою очередь Москва неоднократно заявляла о незаконности любых попыток экспроприации суверенных фондов. Подробнее - в материале В ЕС опасаются последствий конфискации активов России на сайте Украина.ру.

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