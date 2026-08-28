Сибига призвал Евросоюз переложить расходы на содержание Киева с европейцев на Россию - 28.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260828/sibiga-prizval-evrosoyuz-perelozhit-raskhody-na-soderzhanie-kieva-s-evropeytsev-na-rossiyu-1082864532.html
Сибига призвал Евросоюз переложить расходы на содержание Киева с европейцев на Россию
Сибига призвал Евросоюз переложить расходы на содержание Киева с европейцев на Россию - 28.08.2026 Украина.ру
Сибига призвал Евросоюз переложить расходы на содержание Киева с европейцев на Россию
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х призвал Европейский союз конфисковать замороженные российские активы, назвав этот шаг справедливым и логичным решением
2026-08-28T11:08
2026-08-28T11:14
новости
киев
россия
ес
европейская комиссия
украина
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1d/1079587226_0:0:2872:1616_1920x0_80_0_0_64a5e3e5dd182cac1070e195320815b7.jpg
По его словам, использование суверенных средств РФ вместо денег европейских налогоплательщиков позволит покрыть дополнительные расходы на оборону, поэтому споры вокруг этого вопроса в ЕС должны носить исключительно рациональный, а не эмоциональный характер.Глава украинского внешнеполитического ведомства объяснил необходимость изъятия средств критическим дефицитом бюджета, который напрямую связан с ростом военных трат и восстановлением страны. Он выразил уверенность, что международные эксперты способны разработать юридический механизм, который минимизирует риски для членов ЕС и будет полностью соответствовать европейским нормам и международному праву.Сибига также поблагодарил руководителей министерств иностранных дел Швеции, Польши, Нидерландов и Испании за их официальное обращение к Европейской комиссии с требованием направить замороженные средства РФ на финансирование Киева. Конкретные шаги и юридические процедуры по изъятию российских суверенных ресурсов профильные ведомства европейских стран планируют детально обсудить в ходе встреч на следующей неделе.В свою очередь Москва неоднократно заявляла о незаконности любых попыток экспроприации суверенных фондов. Подробнее - в материале В ЕС опасаются последствий конфискации активов России на сайте Украина.ру.
киев
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1d/1079587226_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2303b1ca90237bfb8cb969b4969589b1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, россия, ес, европейская комиссия, украина, украина.ру
Новости, Киев, Россия, ЕС, Европейская комиссия, Украина, Украина.ру

Сибига призвал Евросоюз переложить расходы на содержание Киева с европейцев на Россию

11:08 28.08.2026 (обновлено: 11:14 28.08.2026)
 
© REUTERS / Vladislav Culiomza
- РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© REUTERS / Vladislav Culiomza
Читать в
ДзенTelegram
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х призвал Европейский союз конфисковать замороженные российские активы, назвав этот шаг справедливым и логичным решением
По его словам, использование суверенных средств РФ вместо денег европейских налогоплательщиков позволит покрыть дополнительные расходы на оборону, поэтому споры вокруг этого вопроса в ЕС должны носить исключительно рациональный, а не эмоциональный характер.
Глава украинского внешнеполитического ведомства объяснил необходимость изъятия средств критическим дефицитом бюджета, который напрямую связан с ростом военных трат и восстановлением страны.
Он выразил уверенность, что международные эксперты способны разработать юридический механизм, который минимизирует риски для членов ЕС и будет полностью соответствовать европейским нормам и международному праву.
Сибига также поблагодарил руководителей министерств иностранных дел Швеции, Польши, Нидерландов и Испании за их официальное обращение к Европейской комиссии с требованием направить замороженные средства РФ на финансирование Киева. Конкретные шаги и юридические процедуры по изъятию российских суверенных ресурсов профильные ведомства европейских стран планируют детально обсудить в ходе встреч на следующей неделе.
В свою очередь Москва неоднократно заявляла о незаконности любых попыток экспроприации суверенных фондов.
Подробнее - в материале В ЕС опасаются последствий конфискации активов России на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевРоссияЕСЕвропейская комиссияУкраинаУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:27Украина получит ЗРК из ЕС, переживая за дефицит боеприпасов
11:08Сибига призвал Евросоюз переложить расходы на содержание Киева с европейцев на Россию
10:51Прибалтийский аттракцион страха: как визит главы ЦРУ обернулся счетом на 131 млрд евро
10:40В Киеве признали бессилие Starlink перед российским РЭБ — El Mundo
10:33Отрезать от моря и фронт на широте Полтавы. Что делать России с пиратством Украины
10:10"Триумф" Трампа, тайные переговоры в Москве и контакты с Европой. Хроника событий на утро 28 августа
10:01Исключительное мужество и героизм: Белоусов вручил "Золотые Звезды" выдающимся бойцам СВО
09:50Спецоперация за неделю: российская армия вскрывает главный оборонительный рубеж Донбасса
09:35Удар по больнице, раненые и прилеты в цистерны: ПВО перехватила больше полутысячи вражеских дронов над РФ
09:34Украинок гонит в ВСУ нищета — военный эксперт
09:08"Ростех" создал важнейший элемент ПВО — РЛС для обнаружения роя малых дронов
08:57Взрывной волной выбило десятки окон: вражеский дрон атаковал магазин и поликлинику в Подмосковье
08:32Ликвидация "Фламинго" и портовых баз: в Минобороны раскрыли детали ночной операции
08:31ВС РФ продолжают ночные удары по объектам на Украине. Сводка к этому часу
08:00"Краснокожая паспортина" и страсти вокруг неё: о "возвращении" паспортов советским гражданам
08:00"Беспардонные манипуляции": МИД РФ раскрыл незаконные схемы Евросоюза на море
07:53"Правила тишины": Лавров высказался о визите директора ЦРУ в Москву
07:36Трамп почувствовал ветер перемен: Белый дом пытается закулисно договориться с демократами
07:30Натасканные собаки и электроток: Мирошник раскрыл детали пыток в тайных тюрьмах Украины
07:10При атаке БПЛА на Севастополь пострадали люди, чудом никто не погиб — губернатор
Лента новостейМолния