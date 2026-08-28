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"Правила тишины": Лавров высказался о визите директора ЦРУ в Москву

"Правила тишины": Лавров высказался о визите директора ЦРУ в Москву - 28.08.2026 Украина.ру

"Правила тишины": Лавров высказался о визите директора ЦРУ в Москву

Правилом для всех спецслужб в мире является проведение всех работ "в тишине", Россия и США не являются исключением, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. Об этом 28 августа сообщает телеканал РБК

2026-08-28T07:53

2026-08-28T07:53

2026-08-28T07:53

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Внезапная посадка 25 августа самолёта ВВС США Boeing C-17 Globemaster III в аэропорту Внуково с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом на борту породила в СМИ и блогосфере множество версий произошедшего, в том числе, противоречащих друг другу."Я там не был. У нас, как и во всем мире, есть правила, на основе которых спецслужбы взаимодействуют между собой. В этом нет ничего необычного. И нет ничего необычного в том, что они эту работу ведут в тишине", — сказал Лавров в интервью телеканалу.Официальные комментарии Кремля по поводу этого визиты были предельно краткими. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приезд главы ЦРУ "был связан с контактами между спецслужбами", и президенту "доложили о проведенных встречах". Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин также ограничился комментарием, что на встрече "обсуждались темы, входящие в компетенцию разведывательных органов".Пока западные СМИ и аналитики оценивали стремительный рейд высокопоставленного американского спецслужбиста со своих позиций, оригинальную версию заявил российский философ Александр Дугин, которого на Западе считают близким к Кремлю.Больше информации на эту тему - в материале Евгения Кондакова А в Украине ли дело? Зачем директор ЦРУ прилетал в Москву. Кремль и Трамп дали комментарии.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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