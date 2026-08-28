"Правила тишины": Лавров высказался о визите директора ЦРУ в Москву - 28.08.2026 Украина.ру
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"Правила тишины": Лавров высказался о визите директора ЦРУ в Москву
"Правила тишины": Лавров высказался о визите директора ЦРУ в Москву - 28.08.2026 Украина.ру
"Правила тишины": Лавров высказался о визите директора ЦРУ в Москву
Правилом для всех спецслужб в мире является проведение всех работ "в тишине", Россия и США не являются исключением, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. Об этом 28 августа сообщает телеканал РБК
2026-08-28T07:53
2026-08-28T07:53
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Внезапная посадка 25 августа самолёта ВВС США Boeing C-17 Globemaster III в аэропорту Внуково с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом на борту породила в СМИ и блогосфере множество версий произошедшего, в том числе, противоречащих друг другу."Я там не был. У нас, как и во всем мире, есть правила, на основе которых спецслужбы взаимодействуют между собой. В этом нет ничего необычного. И нет ничего необычного в том, что они эту работу ведут в тишине", — сказал Лавров в интервью телеканалу.Официальные комментарии Кремля по поводу этого визиты были предельно краткими. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приезд главы ЦРУ "был связан с контактами между спецслужбами", и президенту "доложили о проведенных встречах". Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин также ограничился комментарием, что на встрече "обсуждались темы, входящие в компетенцию разведывательных органов".Пока западные СМИ и аналитики оценивали стремительный рейд высокопоставленного американского спецслужбиста со своих позиций, оригинальную версию заявил российский философ Александр Дугин, которого на Западе считают близким к Кремлю.Больше информации на эту тему - в материале Евгения Кондакова А в Украине ли дело? Зачем директор ЦРУ прилетал в Москву. Кремль и Трамп дали комментарии.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина.ру, новости, россия, мид рф, москва, кремль, сергей лавров, джон рэтклифф, цру, дмитрий песков, сергей нарышкин, владимир путин, сша, международные отношения, международная политика, переговоры по украине 2026, служба внешней разведки
Украина.ру, Новости, Россия, МИД РФ, Москва, Кремль, Сергей Лавров, Джон Рэтклифф, ЦРУ, Дмитрий Песков, Сергей Нарышкин, Владимир Путин, США, международные отношения, Международная политика, Переговоры по Украине 2026, Служба внешней разведки

"Правила тишины": Лавров высказался о визите директора ЦРУ в Москву

07:53 28.08.2026
 
© РИА НовостиМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости
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Правилом для всех спецслужб в мире является проведение всех работ "в тишине", Россия и США не являются исключением, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. Об этом 28 августа сообщает телеканал РБК
Внезапная посадка 25 августа самолёта ВВС США Boeing C-17 Globemaster III в аэропорту Внуково с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом на борту породила в СМИ и блогосфере множество версий произошедшего, в том числе, противоречащих друг другу.
"Я там не был. У нас, как и во всем мире, есть правила, на основе которых спецслужбы взаимодействуют между собой. В этом нет ничего необычного. И нет ничего необычного в том, что они эту работу ведут в тишине", — сказал Лавров в интервью телеканалу.
Официальные комментарии Кремля по поводу этого визиты были предельно краткими. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приезд главы ЦРУ "был связан с контактами между спецслужбами", и президенту "доложили о проведенных встречах". Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин также ограничился комментарием, что на встрече "обсуждались темы, входящие в компетенцию разведывательных органов".
Пока западные СМИ и аналитики оценивали стремительный рейд высокопоставленного американского спецслужбиста со своих позиций, оригинальную версию заявил российский философ Александр Дугин, которого на Западе считают близким к Кремлю.
Больше информации на эту тему - в материале Евгения Кондакова А в Украине ли дело? Зачем директор ЦРУ прилетал в Москву. Кремль и Трамп дали комментарии.
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