Украинок гонит в ВСУ нищета — военный эксперт - 28.08.2026 Украина.ру
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Украинок гонит в ВСУ нищета — военный эксперт
Украинок гонит в ВСУ нищета — военный эксперт - 28.08.2026 Украина.ру
Украинок гонит в ВСУ нищета — военный эксперт
Украинские женщины часто идут на контрактную службу в ВСУ ради выживания, что объясняется низкими зарплатами в тылу и относительно высокими выплатами на фронте, заявил военный эксперт Виталий Киселев. Об этом 28 августа пишет РИА Новости
2026-08-28T09:34
2026-08-28T09:40
украина.ру
россия
военный эксперт
украина
всу
вооруженные силы украины
женщины
мобилизация на украине
экономический кризис
нищета
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По мнению эксперта, в ситуации нарастающей экономической стагнации и фактического коллапса социальной сферы Украины служба в армии становится для многих женщин не столько идеологическим выбором, сколько способом выживания."Сегодня украинская экономика находится в глубокой стагнации, социалку, можно сказать, похоронили. Женщины в сельском хозяйстве зарабатывают от 15-17 тысяч гривен, в городе — от 15 до 35 тысяч гривен. На эти деньги нужно кормить детей, одевать школьников, отправлять студентов в университеты и при этом прятать мужей от ТЦК, чтобы их не забрали в армию. Сама обстановка уже подталкивает их в ВСУ", — объяснил Киселев трагичный выбор многих украинок.Он рассказал агентству, что если в тыловых районах женщины в погонах получают около 50-60 тысяч гривен, что уже значительно больше зарплат "на гражданке". То на передовых позициях выплаты достигают 150-200 тысяч.Ситуация с дефицитом личного состава ВСУ приводит к тому, что в настоящее время уже идет активное замещение женским составом должностей поваров, водителей и санинструкторов.Такие категории, как операторы БПЛА и военные из эвакуационных групп, также комплектуются женщинами, но их доля на фронте пока остаётся относительно небольшой.Ранее украинский историк Марта Гавришко резко раскритиковала главу офиса Зеленского Кирилла Буданова*, заявив, что сначала власть "скормит" мясорубке мужчин, затем женщин, а после — детей - Кулеба допустил возможность снижения мобилизационного возраста на Украине."Самоубийственным" шагом назвал возможную мобилизацию женщин на Украине Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру*Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.
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украина.ру, россия, военный эксперт, украина, всу, вооруженные силы украины, женщины, мобилизация на украине, экономический кризис, нищета, тцк, новости
Украина.ру, Россия, военный эксперт, Украина, ВСУ, Вооруженные силы Украины, женщины, мобилизация на Украине, экономический кризис, нищета, ТЦК, Новости

Украинок гонит в ВСУ нищета — военный эксперт

09:34 28.08.2026 (обновлено: 09:40 28.08.2026)
 
© РИА Новости . Андрей КоцУкраинские женщины-военнопленные
Украинские женщины-военнопленные - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Андрей Коц
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Украинские женщины часто идут на контрактную службу в ВСУ ради выживания, что объясняется низкими зарплатами в тылу и относительно высокими выплатами на фронте, заявил военный эксперт Виталий Киселев. Об этом 28 августа пишет РИА Новости
По мнению эксперта, в ситуации нарастающей экономической стагнации и фактического коллапса социальной сферы Украины служба в армии становится для многих женщин не столько идеологическим выбором, сколько способом выживания.
"Сегодня украинская экономика находится в глубокой стагнации, социалку, можно сказать, похоронили. Женщины в сельском хозяйстве зарабатывают от 15-17 тысяч гривен, в городе — от 15 до 35 тысяч гривен. На эти деньги нужно кормить детей, одевать школьников, отправлять студентов в университеты и при этом прятать мужей от ТЦК, чтобы их не забрали в армию. Сама обстановка уже подталкивает их в ВСУ", — объяснил Киселев трагичный выбор многих украинок.
Он рассказал агентству, что если в тыловых районах женщины в погонах получают около 50-60 тысяч гривен, что уже значительно больше зарплат "на гражданке". То на передовых позициях выплаты достигают 150-200 тысяч.
Ситуация с дефицитом личного состава ВСУ приводит к тому, что в настоящее время уже идет активное замещение женским составом должностей поваров, водителей и санинструкторов.
Такие категории, как операторы БПЛА и военные из эвакуационных групп, также комплектуются женщинами, но их доля на фронте пока остаётся относительно небольшой.
Ранее украинский историк Марта Гавришко резко раскритиковала главу офиса Зеленского Кирилла Буданова*, заявив, что сначала власть "скормит" мясорубке мужчин, затем женщин, а после — детей - Кулеба допустил возможность снижения мобилизационного возраста на Украине.
"Самоубийственным" шагом назвал возможную мобилизацию женщин на Украине Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
*Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.
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