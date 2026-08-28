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Украинок гонит в ВСУ нищета — военный эксперт

Украинок гонит в ВСУ нищета — военный эксперт - 28.08.2026 Украина.ру

Украинок гонит в ВСУ нищета — военный эксперт

Украинские женщины часто идут на контрактную службу в ВСУ ради выживания, что объясняется низкими зарплатами в тылу и относительно высокими выплатами на фронте, заявил военный эксперт Виталий Киселев. Об этом 28 августа пишет РИА Новости

2026-08-28T09:34

2026-08-28T09:34

2026-08-28T09:40

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женщины

мобилизация на украине

экономический кризис

нищета

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По мнению эксперта, в ситуации нарастающей экономической стагнации и фактического коллапса социальной сферы Украины служба в армии становится для многих женщин не столько идеологическим выбором, сколько способом выживания."Сегодня украинская экономика находится в глубокой стагнации, социалку, можно сказать, похоронили. Женщины в сельском хозяйстве зарабатывают от 15-17 тысяч гривен, в городе — от 15 до 35 тысяч гривен. На эти деньги нужно кормить детей, одевать школьников, отправлять студентов в университеты и при этом прятать мужей от ТЦК, чтобы их не забрали в армию. Сама обстановка уже подталкивает их в ВСУ", — объяснил Киселев трагичный выбор многих украинок.Он рассказал агентству, что если в тыловых районах женщины в погонах получают около 50-60 тысяч гривен, что уже значительно больше зарплат "на гражданке". То на передовых позициях выплаты достигают 150-200 тысяч.Ситуация с дефицитом личного состава ВСУ приводит к тому, что в настоящее время уже идет активное замещение женским составом должностей поваров, водителей и санинструкторов.Такие категории, как операторы БПЛА и военные из эвакуационных групп, также комплектуются женщинами, но их доля на фронте пока остаётся относительно небольшой.Ранее украинский историк Марта Гавришко резко раскритиковала главу офиса Зеленского Кирилла Буданова*, заявив, что сначала власть "скормит" мясорубке мужчин, затем женщин, а после — детей - Кулеба допустил возможность снижения мобилизационного возраста на Украине."Самоубийственным" шагом назвал возможную мобилизацию женщин на Украине Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру*Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.

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украина.ру, россия, военный эксперт, украина, всу, вооруженные силы украины, женщины, мобилизация на украине, экономический кризис, нищета, тцк, новости