https://ukraina.ru/20260828/mozhet-privesti-k-razdelu-ukrainy-eksperty-i-politiki-o-tom-chem-zakonchitsya-konflikt-1082837578.html

"Может привести к разделу Украины". Эксперты и политики о том, чем закончится конфликт

"Может привести к разделу Украины". Эксперты и политики о том, чем закончится конфликт - 28.08.2026 Украина.ру

"Может привести к разделу Украины". Эксперты и политики о том, чем закончится конфликт

На Украине обсуждают, зачем шеф ЦРУ приезжал в Москву, возможен ли в скором времени мир или же следует ожидать эскалации конфликта

2026-08-28T06:03

2026-08-28T06:03

2026-08-28T06:03

эксклюзив

украина

россия

владимир зеленский

дональд трамп

евгений копатько

цру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/1b/1082835839_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_baec64617a37077d992b89f730f51e8d.jpg

Украинский политолог Руслан Бортник считает, что мирный процесс сейчас фактически остановлен, по этой причине был отложен визит в Киев спецпредставителей президента США Дональда Трампа. Разве что глава Белого дома сочтет, что ему очень нужен какой-то результат перед выборами в Конгресс, но вряд ли."Все говорит о том, что политические системы, военно-промышленные комплексы – все заинтересованы сейчас в продолжении этой инерции, хотя и боятся результатов войны. Очень все боятся результатов войны", - сказал эксперт в эфире интернет-канала UkrLife.По его словам, все при этом надеются контролировать ход войны, контролировать эскалацию, хотя эту самую контролируемую эскалацию правильнее было бы назвать "управляемой мясорубкой".Бортник предположил, что тенденцию может изменить разве что резкое вмешательство Трампа, резкое изменение ситуации на фронте или какие-то чрезвычайные события вроде применения неконвенционального оружия или общей мобилизации в России – в общем, "какие-то такие вещи, которые пока имеют низкую вероятность".Спецпосланники Трампа действительно отложили визит в Киев, но вот в Москве на днях побывали другие гости – глава ЦРУ и посланник Ватикана. Однако вряд ли эти визиты произвели на россиян большое впечатление, считает покинувший страну украинский социолог Евгений Копатько.После выветрившегося "духа Анкориджа" все эти "поездки кого-то куда-то… это тот же информационный шум", которому кто-то придает слишком большое значение, сказал эксперт в эфире канала журналиста Александра Шелеста*.Копатько предположил, что эти поездки и переговоры могут быть вызваны ухудшением положения Киева. Но война продолжается – и это, по его мнению, может в конечном счете привести к разделу Украины.Возможны территориальные претензии от Венгрии и Румынии. Что касается России, то надо помнить, что "жизнь в едином пространстве, имперском и советском, она и создала Украину, если называть вещи своими именами".Копатько пояснил: раз Украина отказалась от всего советского наследия, то это значит, что и границ 1991 года тоже уже не будет.Границ 1991 года не будет, но какими они будут, что с войной?Украинский политолог Кость Бондаренко в эфире того же канала подчеркнул, что все версии о целях приезда шефа ЦРУ в Россию – просто гадания, участники встречи (или встреч?) перед прессой не отчитывались.Но вообще тем для обсуждения хватает, и это не только Украина. Так, вполне реальна угроза возникновения мирового продовольственного кризиса и даже голода. Эту тему – гипотетически – тоже могли рассматривать.Если же говорить о конфликте, то можно не сомневаться в грядущей эскалации, сказал политолог. Он напомнил, кто приезжал в Киев на торжества по случаю Дня независимости – это "исключительно политики, которые ориентированы на Лондон". Приехал и сам британский премьер Энди Бернем.Бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог тоже был в Киеве, но в качестве частного лица. По словам Бондаренко, сославшегося на свои киевские источники, одной из задач Келлога будто бы было примирение людей Зеленского и людей бывшего главы МО Украины Михаила Федорова, однако эта миссия не увенчалась успехом.Политолог также отметил, что переговоры относительно мирного урегулирования не зашли в тупик, они продолжаются, сейчас стороны, по всей видимости, разъехались, чтобы поработать над "домашним заданием". При этом, по словам Бондаренко, концепция победы "размыта и у одной, и у другой стороны", нет четкого критерия, когда можно прекращать войну. В общем, "точка будет поставлена тогда, когда это решат сильные мира сего".Когда же это решат? Бог весть. Но вот украинский адвокат и блогер Тарас Никифорчук считает, что есть признаки скорого завершения конфликта. Он перечислил их в очередном выпуске своего видеоблога.Итак: президент РФ Владимир Путин призвал заранее готовиться к возвращению бойцов с СВО домой; на Украине экс-глава МО Федоров заявил о необходимости проведения выборов, открыто пошел против Зеленского, и к нему присоединились всякие "соросята-поросята и другие деятели"; и этих критиков Зеленского пока не арестовали и не отправили в места не столь отдаленные.По словам эксперта, при Зеленском мир невозможен. А без него?Но "без него" – это может произойти в результате выборов. Понятно, что нынешняя украинская власть против. Зеленский в ходе общения с журналистами заявил, что "выборы прямо сейчас — это цунами для государства, которое расколет Украину".А глава ОП Кирилл Буданов** в интервью итальянскому изданию La Stampa отметил, что в нынешних условиях обеспечить голосование невозможно."Как может голосовать солдат на передовой, которому угрожают беспилотники? Как могут голосовать сотни тысяч людей, живущих на оккупированных территориях? Как работает избирательный участок в Харькове, где три раза в день срабатывает воздушная тревога? Кто гарантирует, что результаты будут признаны всеми?" – сказал глава ОП.Словом, зачем кого-то там избирать, у вас же есть мы.Находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский считает, что на высказывания киевских политиков о выборах можно вообще не обращать внимания, поскольку "решение об этом могут и будут принимать те, кто финансирует войну – Европа, и обеспечивает разведданные".Парламентарий обратил внимание на тот факт, что некие лоббисты размещают в международной прессе статьи о том, что выборы на Украине – это плохо, и в первую очередь об этом пишет британская пресса."Не хотят в Лондоне терять такую удобную марионетку, с помощью которой нищая и второсортная мелкобритания вернулась за стол большой международной политики", - отметил Дубинский.Он продолжил: "В свою очередь, европейцам, которые сегодня являются главным клиентом сети "соросят", качающих Зеленского, в Украине, — “подкоп” под него выгоден. В будущем году в ЕС грядет смена элит и настроений – во Франции, в Германии, в Италии. Обеспечивать поддержку Украины и нынешний темп войны может быть сложно. При этом переговорная позиция при Зеленском у власти невозможна".Дубинский добавил, что "выборы являются единственным инструментом эту ситуацию изменить". Хотя можно и по-другому, достаточно заставить Зеленского поделиться властью – "не зря же "соросята" поют песню о "правительстве национального единства".*лица, признанные в РФ иноагентами;**лица, внесённые в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20260827/zaluzhnyy-v-belom-palto---chernaya-metka-dlya-zelenskogo-1082831964.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Андрей Лубенский

Андрей Лубенский

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Андрей Лубенский

эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, евгений копатько, цру