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Натасканные собаки и электроток: Мирошник раскрыл детали пыток в тайных тюрьмах Украины
Натасканные собаки и электроток: Мирошник раскрыл детали пыток в тайных тюрьмах Украины - 28.08.2026 Украина.ру
Натасканные собаки и электроток: Мирошник раскрыл детали пыток в тайных тюрьмах Украины
Украинские военные применяют натасканных собак, электрические стулья и медицинские препараты для истязания пленных в секретных тюрьмах, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
2026-08-28T07:30
2026-08-28T07:30
2026-08-28T07:58
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По его словам, число подобных жестоких издевательств в скрытых местах заключения продолжает расти.Российский дипломат подчеркнул, что удерживаемые лица также подвергаются постоянным избиениям и сексуальному насилию. При этом западные спонсоры киевского режима знают о существовании этих транзитных объектов. Однако они не проявляют настойчивости для их посещения и не требуют от Украины предоставить официальный доступ. Ранее Мирошник уже заявлял, что в этих тайных тюрьмах пленные проходят через непрерывный "марафон истязаний", где людей держат в клетках и лишают еды и воды. Данные скрытые объекты зафиксированы в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и других областях страны. При этом украинские власти категорически не пускают на территорию этих секретных учреждений представителей международных гуманитарных организаций. Подробнее об отношении Киева к пленным - в материале Россия фиксирует все данные о пытках и издевательствах над пленными на Украине — Лантратова на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Киев, Мирошник, Украина.ру, пытки, плен, Пленные
Натасканные собаки и электроток: Мирошник раскрыл детали пыток в тайных тюрьмах Украины
07:30 28.08.2026 (обновлено: 07:58 28.08.2026)
Украинские военные применяют натасканных собак, электрические стулья и медицинские препараты для истязания пленных в секретных тюрьмах, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
По его словам, число подобных жестоких издевательств в скрытых местах заключения продолжает расти.
Российский дипломат подчеркнул, что удерживаемые лица также подвергаются постоянным избиениям и сексуальному насилию.
При этом западные спонсоры киевского режима знают о существовании этих транзитных объектов. Однако они не проявляют настойчивости для их посещения и не требуют от Украины предоставить официальный доступ.
"Страны, которые выделяют колоссальные деньги на их содержание, почему-то ограничиваются констатацией — да, где-то там что-то бывает, но не разбираются в деталях этих секретных тюрем", — отметил посол.
Ранее Мирошник уже заявлял, что в этих тайных тюрьмах пленные проходят через непрерывный "марафон истязаний", где людей держат в клетках и лишают еды и воды. Данные скрытые объекты зафиксированы в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и других областях страны.
При этом украинские власти категорически не пускают на территорию этих секретных учреждений представителей международных гуманитарных организаций.