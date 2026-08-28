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Натасканные собаки и электроток: Мирошник раскрыл детали пыток в тайных тюрьмах Украины

Натасканные собаки и электроток: Мирошник раскрыл детали пыток в тайных тюрьмах Украины - 28.08.2026 Украина.ру

Натасканные собаки и электроток: Мирошник раскрыл детали пыток в тайных тюрьмах Украины

Украинские военные применяют натасканных собак, электрические стулья и медицинские препараты для истязания пленных в секретных тюрьмах, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник

2026-08-28T07:30

2026-08-28T07:30

2026-08-28T07:58

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По его словам, число подобных жестоких издевательств в скрытых местах заключения продолжает расти.Российский дипломат подчеркнул, что удерживаемые лица также подвергаются постоянным избиениям и сексуальному насилию. При этом западные спонсоры киевского режима знают о существовании этих транзитных объектов. Однако они не проявляют настойчивости для их посещения и не требуют от Украины предоставить официальный доступ. Ранее Мирошник уже заявлял, что в этих тайных тюрьмах пленные проходят через непрерывный "марафон истязаний", где людей держат в клетках и лишают еды и воды. Данные скрытые объекты зафиксированы в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и других областях страны. При этом украинские власти категорически не пускают на территорию этих секретных учреждений представителей международных гуманитарных организаций. Подробнее об отношении Киева к пленным - в материале Россия фиксирует все данные о пытках и издевательствах над пленными на Украине — Лантратова на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, мирошник, украина.ру, пытки, плен, пленные