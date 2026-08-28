Натасканные собаки и электроток: Мирошник раскрыл детали пыток в тайных тюрьмах Украины - 28.08.2026 Украина.ру
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Натасканные собаки и электроток: Мирошник раскрыл детали пыток в тайных тюрьмах Украины
Натасканные собаки и электроток: Мирошник раскрыл детали пыток в тайных тюрьмах Украины - 28.08.2026 Украина.ру
Натасканные собаки и электроток: Мирошник раскрыл детали пыток в тайных тюрьмах Украины
Украинские военные применяют натасканных собак, электрические стулья и медицинские препараты для истязания пленных в секретных тюрьмах, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
2026-08-28T07:30
2026-08-28T07:58
новости
украина
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пытки
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По его словам, число подобных жестоких издевательств в скрытых местах заключения продолжает расти.Российский дипломат подчеркнул, что удерживаемые лица также подвергаются постоянным избиениям и сексуальному насилию. При этом западные спонсоры киевского режима знают о существовании этих транзитных объектов. Однако они не проявляют настойчивости для их посещения и не требуют от Украины предоставить официальный доступ. Ранее Мирошник уже заявлял, что в этих тайных тюрьмах пленные проходят через непрерывный "марафон истязаний", где людей держат в клетках и лишают еды и воды. Данные скрытые объекты зафиксированы в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и других областях страны. При этом украинские власти категорически не пускают на территорию этих секретных учреждений представителей международных гуманитарных организаций. Подробнее об отношении Киева к пленным - в материале Россия фиксирует все данные о пытках и издевательствах над пленными на Украине — Лантратова на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, мирошник, украина.ру, пытки, плен, пленные
Новости, Украина, Киев, Мирошник, Украина.ру, пытки, плен, Пленные

Натасканные собаки и электроток: Мирошник раскрыл детали пыток в тайных тюрьмах Украины

07:30 28.08.2026 (обновлено: 07:58 28.08.2026)
 
© РИА Новости . Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкИсправительные колонии в Киргизии
Исправительные колонии в Киргизии - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Табылды Кадырбеков
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Украинские военные применяют натасканных собак, электрические стулья и медицинские препараты для истязания пленных в секретных тюрьмах, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
По его словам, число подобных жестоких издевательств в скрытых местах заключения продолжает расти.
Российский дипломат подчеркнул, что удерживаемые лица также подвергаются постоянным избиениям и сексуальному насилию.
При этом западные спонсоры киевского режима знают о существовании этих транзитных объектов. Однако они не проявляют настойчивости для их посещения и не требуют от Украины предоставить официальный доступ.
"Страны, которые выделяют колоссальные деньги на их содержание, почему-то ограничиваются констатацией — да, где-то там что-то бывает, но не разбираются в деталях этих секретных тюрем", — отметил посол.
Ранее Мирошник уже заявлял, что в этих тайных тюрьмах пленные проходят через непрерывный "марафон истязаний", где людей держат в клетках и лишают еды и воды. Данные скрытые объекты зафиксированы в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и других областях страны.
При этом украинские власти категорически не пускают на территорию этих секретных учреждений представителей международных гуманитарных организаций.
Подробнее об отношении Киева к пленным - в материале Россия фиксирует все данные о пытках и издевательствах над пленными на Украине — Лантратова на сайте Украина.ру.
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