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"Ростех" создал важнейший элемент ПВО — РЛС для обнаружения роя малых дронов
"Ростех" создал важнейший элемент ПВО — РЛС для обнаружения роя малых дронов - 28.08.2026 Украина.ру
"Ростех" создал важнейший элемент ПВО — РЛС для обнаружения роя малых дронов
Госкорпорация "Ростех" создала важнейший элемент эшелонированной антидроновой защиты — радиолокационную станцию "СОКОЛ-8" для обнаружения малых беспилотников и роя дронов. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба компании
2026-08-28T09:08
2026-08-28T09:08
2026-08-28T09:10
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Радар, использующий алгоритмы машинного обучения, способен одновременно обнаруживать до 100 объектов и автоматически отсеивать ложные цели. Он также может сопровождать выбранный беспилотник и дрон-перехватчик, вылетевший, чтобы его сбить."Комплекс предназначен для обнаружения малых БПЛА и роя дронов, может легко перемещаться и не требует оборудования специальной площадки для развертывания", — отмечается в сообщении.Станция использует 2D-фазированную антенную решётку X-диапазона, что позволяет эффективно засекать низколетящие и малозаметные цели размером с небольшую птицу или компактный коммерческий БПЛА. Встроенные алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) уверенно классифицируют цели, отсеивая безопасные объекты и сводя к минимуму количество ложных срабатываний.Комплекс "СОКОЛ-08", который можно быстро развернуть на местности благодаря наличию модуля спутниковой навигации и инклинометра, входит в концепцию эшелонированной антидроновой защиты, которую развивает "Ростех". Она поддерживает полный спектр средств для многоуровневой обороны разных производителей, объединённых с помощью интеграционной шины в единый ситуационный центр — от средств обнаружения и подавления до зенитных ракетных комплексов и дронов-перехватчиков.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина.ру, новости, россия, ростех, пво, впк, ии (искусственный интеллект), промышленность, радары
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"Ростех" создал важнейший элемент ПВО — РЛС для обнаружения роя малых дронов
09:08 28.08.2026 (обновлено: 09:10 28.08.2026)
Госкорпорация "Ростех" создала важнейший элемент эшелонированной антидроновой защиты — радиолокационную станцию "СОКОЛ-8" для обнаружения малых беспилотников и роя дронов. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба компании
Радар, использующий алгоритмы машинного обучения, способен одновременно обнаруживать до 100 объектов и автоматически отсеивать ложные цели. Он также может сопровождать выбранный беспилотник и дрон-перехватчик, вылетевший, чтобы его сбить.
"Комплекс предназначен для обнаружения малых БПЛА и роя дронов, может легко перемещаться и не требует оборудования специальной площадки для развертывания", — отмечается в сообщении.
Станция использует 2D-фазированную антенную решётку X-диапазона, что позволяет эффективно засекать низколетящие и малозаметные цели размером с небольшую птицу или компактный коммерческий БПЛА. Встроенные алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) уверенно классифицируют цели, отсеивая безопасные объекты и сводя к минимуму количество ложных срабатываний.
Комплекс "СОКОЛ-08", который можно быстро развернуть на местности благодаря наличию модуля спутниковой навигации и инклинометра, входит в концепцию эшелонированной антидроновой защиты, которую развивает "Ростех". Она поддерживает полный спектр средств для многоуровневой обороны разных производителей, объединённых с помощью интеграционной шины в единый ситуационный центр — от средств обнаружения и подавления до зенитных ракетных комплексов и дронов-перехватчиков.
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