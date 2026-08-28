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Отрезать от моря и фронт на широте Полтавы. Что делать России с пиратством Украины

Отрезать от моря и фронт на широте Полтавы. Что делать России с пиратством Украины - 28.08.2026 Украина.ру

Отрезать от моря и фронт на широте Полтавы. Что делать России с пиратством Украины

Украинские БПЛА атаковали в Чёрном море турецкий грузовой паром Lider Bordo Mavi, двигавшийся из Самсуна в направлении Туапсе под флагом Камеруна. Это не первая атака Украины на грузовые суда третьих стран в Чёрном море, также это не первая атака на турецкие суда

2026-08-28T10:33

2026-08-28T10:33

2026-08-28T10:33

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Отличие от предыдущих случаев заключается в том, что раньше суда подвергались атакам либо на подходе к российским портам, либо в открытом море, но после того, как они заходили в российские порты (независимо от цели: погрузка или разгрузка).Атаки на суда, идущие в российские порты или побывавшие там, укладываются в схему попытки дальней блокады российских портов, не ставящей целью их полную остановку, но являющейся попыткой вызвать существенные нарушения их работы. Это делается для того, чтобы в первую очередь затруднить экспорт через черноморские порты российского зерна и энергоносителей (нефти и нефтепродуктов). Таким образом, Украина пытается нанести России двойной ущерб – сократить поступления в бюджет и поставить под угрозу продолжение хозяйственной деятельности предприятий, чья экспортная активность замкнута на порты Чёрного моря, которые, таким образом, могут лишиться существенной доли товарооборота.Именно поэтому Киев, несмотря на все протесты и предупреждения казахстанских и американских акционеров Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), поддержанных соответствующими государствами на официальном уровне, продолжает наносить удары по нефтяному терминалу и иной инфраструктуре консорциума в Новороссийске. В эту же логику укладываются и удары по заходящим в российские порты судам, принадлежащим судоходным компаниям государств, поддерживающих Украину, в том числе Турции, нейтралитет которой в украинском кризисе не мешает Анкаре периодически снабжать Киев необходимыми последнему дефицитными видами вооружений.Союзники Киева и подобные Турции условные нейтралы, заинтересованные в сохранении русофобской Украины как противовеса России в Северном Причерноморье, периодически заявляют вялые протесты, но в целом вынуждены мириться с военно-морской активностью киевских властей, понимая ограниченность возможностей последних, не позволяющей им на равных противостоять РФ в данной акватории и вынуждающей применять тактику ударов исподтишка.В данном случае мы имеем дело с модернизацией украинского подхода. Турецкое судно в открытом море атаковано до того, как могла быть точно идентифицирована конечная цель его пути. Впрочем, вряд ли украинцы сомневались, каков порт назначения, и вряд ли они ошиблись. Однако подобная атака далеко выходит за пределы как ближней, так и дальней блокады российских портов и более чем соответствует понятию пиратства.Военные корабли конфликтующих стран могут досматривать в открытом море нейтральные суда по подозрению в наличии военной контрабанды на борту. Если подозрение подтвердится, судно может быть арестовано, а в экстремальных случаях даже потоплено (экипаж предварительно должен быть снят, и ему необходимо обеспечить безопасность либо в статусе военнопленных, либо передав его третьей стороне для интернирования до конца войны). Сразу топить военный флот государства — участника конфликта может гражданские суда и даже военные корабли третьих стран, идущие в порты, блокированные данным флотом, или из них.В данном случае судно было атаковано до идентификации порта назначения и без проверки на провоз военной контрабанды. То есть Украина, без предъявления обвинения, атаковала беспилотниками мирное торговое судно третьей страны в открытом море, что и является пиратством. Вряд ли Турция предпримет по этому поводу какие-либо серьёзные меры. Скорее всего, просто "не заметит" или ограничится вялыми протестами. Такова общая позиция Запада по поводу военных "шалостей" Украины за пределами своей национальной территории и территориальных вод. Не имея возможности обеспечить Киеву паритет с российским Черноморским флотом, Запад поддерживает его террористическую активность против российских портов, а потому вынужден терпеть "эксцессы" с собственными судами.Для нас новая выходка Киева интересна тем, что она лежит в русле недавно обсуждавшегося Украиной и "коалицией желающих" плана парализации всего черноморского судоходства в качестве асимметричного ответа на блокаду Россией украинских черноморских портов. Идея проста:• у Киева недостаточно ресурсов для обеспечения надёжной блокады российских портов. Урон наносится недостаточный, чтобы серьёзно сократить российскую черноморскую торговлю;• в качестве решения проблемы предлагается поставить под угрозу уничтожения без выяснения обстоятельств любое торговое судно, вошедшее в акваторию Чёрного моря.Поскольку украинские порты блокированы и их работа фактически парализована, суда с украинскими грузами стоят в Дунае и в Констанце и не могут произвести разгрузку в портах назначения, значит, поставщики ищут другие, не связанные с морскими перевозками, логистические каналы для доставки своих грузов на Украину. Киев ущерб уже понёс. Раз он не может в ответ блокировать российские порты так же эффективно, как Россия украинские, он пытается остановить их работу путём остановки черноморской торговли (черноморского судоходства) в целом. Очевидно, что заранее заявленные суда союзников Украины, идущие в союзные порты, подвергаться атакам не будут. Под удар попадёт только их торговля с Россией.Поэтому Киев и рассчитывает, что Запад будет и дальше терпеть его пиратские выходки. Санкционная политика нанесла Западу куда больший урон, чем может нанести украинское пиратство в акватории Чёрного моря, но она продолжается, так как имеет целью победить Россию. Черноморское пиратство Киева служит той же цели, значит, Запад должен так же терпеть.Каков будет ответ России?Вряд ли целесообразно гоняться за мелкими малозаметными БПЛА, пытаясь обеспечить прикрытие торговых маршрутов силами флота. Беспилотников у Киева пока много, маршруты протяжённые, а выход в море основных сил флота стоит дорого, тем более что боевое дежурство крупными силами придётся нести постоянно. Эффект от такого ответа будет низкий, если не отрицательный. Наиболее эффективным способом является полное отрезание Киева от морского побережья (занятие портов Одесской и Николаевской областей), а также отодвигание линии фронта на север на широту как минимум Умани и Полтавы.В такой ситуации возможности Киева пиратствовать в Чёрном море сократятся практически до нуля. Посылать редкие беспилотники в свободный поиск бессмысленно, а накрыть издалека всю акваторию, не имея на море глаз и ушей, невозможно.

https://ukraina.ru/20260826/vizit-tsru-v-moskvu-tupik-po-iranu-raskol-v-evrope-sudba-ukrainy-i-rol-polshi--ischenko-1082820131.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

мнения, украина, россия, черное море, сво