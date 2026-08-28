Взрывной волной выбило десятки окон: вражеский дрон атаковал магазин и поликлинику в Подмосковье - 28.08.2026 Украина.ру
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Взрывной волной выбило десятки окон: вражеский дрон атаковал магазин и поликлинику в Подмосковье
Взрывной волной выбило десятки окон: вражеский дрон атаковал магазин и поликлинику в Подмосковье - 28.08.2026 Украина.ру
Взрывной волной выбило десятки окон: вражеский дрон атаковал магазин и поликлинику в Подмосковье
Здание магазина сети "Магнит" и расположенное рядом медицинское учреждение получили повреждения в результате утренней атаки беспилотника в Павловском Посаде, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев
2026-08-28T08:57
2026-08-28T08:57
московская область
павловский посад
константиновка
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
спецоперация
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По словам главы региона, дрон врезался в помещение магазина, после чего взрывная волна задела соседнее здание поликлиники. В результате во взрослом отделении медучреждения выбило 46 окон, а сильнее всего пострадали два рабочих кабинета, при этом помещения детского отделения остались целы.Власти Подмосковья оперативно приступили к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия и оценке нанесенного ущерба. Поврежденное здание медицинского профиля планируют полностью восстановить в самые кратчайшие сроки. Подобные удары украинских дронов по мирным объектам в российском тылу эксперты объясняют бессилием ВСУ на линии фронта. Сталкиваясь с неудачами в реальных боевых действиях, киевский режим перенаправляет удары на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Оператор БПЛА ВСУ пытался убить мать с младенцем при эвакуации из Константиновки на сайте Украина.ру.
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московская область, павловский посад, константиновка, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Московская область, Павловский Посад, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация

Взрывной волной выбило десятки окон: вражеский дрон атаковал магазин и поликлинику в Подмосковье

08:57 28.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Здание магазина сети "Магнит" и расположенное рядом медицинское учреждение получили повреждения в результате утренней атаки беспилотника в Павловском Посаде, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев
По словам главы региона, дрон врезался в помещение магазина, после чего взрывная волна задела соседнее здание поликлиники.
В результате во взрослом отделении медучреждения выбило 46 окон, а сильнее всего пострадали два рабочих кабинета, при этом помещения детского отделения остались целы.
Власти Подмосковья оперативно приступили к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия и оценке нанесенного ущерба. Поврежденное здание медицинского профиля планируют полностью восстановить в самые кратчайшие сроки.
"Постараемся как можно быстрее привести поликлинику в порядок, чтобы последствия сегодняшней атаки минимально отразились на пациентах и работе врачей", — подчеркнул Воробьев.
Подобные удары украинских дронов по мирным объектам в российском тылу эксперты объясняют бессилием ВСУ на линии фронта. Сталкиваясь с неудачами в реальных боевых действиях, киевский режим перенаправляет удары на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей.
Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Оператор БПЛА ВСУ пытался убить мать с младенцем при эвакуации из Константиновки на сайте Украина.ру.
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