https://ukraina.ru/20260828/vzryvnoy-volnoy-vybilo-desyatki-okon-vrazheskiy-dron-atakoval-magazin-i-polikliniku-v-podmoskove-1082860746.html
Взрывной волной выбило десятки окон: вражеский дрон атаковал магазин и поликлинику в Подмосковье
Взрывной волной выбило десятки окон: вражеский дрон атаковал магазин и поликлинику в Подмосковье - 28.08.2026 Украина.ру
Взрывной волной выбило десятки окон: вражеский дрон атаковал магазин и поликлинику в Подмосковье
Здание магазина сети "Магнит" и расположенное рядом медицинское учреждение получили повреждения в результате утренней атаки беспилотника в Павловском Посаде, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев
2026-08-28T08:57
2026-08-28T08:57
2026-08-28T08:57
московская область
павловский посад
константиновка
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
спецоперация
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По словам главы региона, дрон врезался в помещение магазина, после чего взрывная волна задела соседнее здание поликлиники. В результате во взрослом отделении медучреждения выбило 46 окон, а сильнее всего пострадали два рабочих кабинета, при этом помещения детского отделения остались целы.Власти Подмосковья оперативно приступили к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия и оценке нанесенного ущерба. Поврежденное здание медицинского профиля планируют полностью восстановить в самые кратчайшие сроки. Подобные удары украинских дронов по мирным объектам в российском тылу эксперты объясняют бессилием ВСУ на линии фронта. Сталкиваясь с неудачами в реальных боевых действиях, киевский режим перенаправляет удары на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Оператор БПЛА ВСУ пытался убить мать с младенцем при эвакуации из Константиновки на сайте Украина.ру.
московская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
московская область, павловский посад, константиновка, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Московская область, Павловский Посад, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация
Взрывной волной выбило десятки окон: вражеский дрон атаковал магазин и поликлинику в Подмосковье
Здание магазина сети "Магнит" и расположенное рядом медицинское учреждение получили повреждения в результате утренней атаки беспилотника в Павловском Посаде, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев
По словам главы региона, дрон врезался в помещение магазина, после чего взрывная волна задела соседнее здание поликлиники.
В результате во взрослом отделении медучреждения выбило 46 окон, а сильнее всего пострадали два рабочих кабинета, при этом помещения детского отделения остались целы.
Власти Подмосковья оперативно приступили к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия и оценке нанесенного ущерба. Поврежденное здание медицинского профиля планируют полностью восстановить в самые кратчайшие сроки.
"Постараемся как можно быстрее привести поликлинику в порядок, чтобы последствия сегодняшней атаки минимально отразились на пациентах и работе врачей", — подчеркнул Воробьев.
Подобные удары украинских дронов по мирным объектам в российском тылу эксперты объясняют бессилием ВСУ на линии фронта. Сталкиваясь с неудачами в реальных боевых действиях, киевский режим перенаправляет удары на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей.