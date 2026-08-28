https://ukraina.ru/20260828/vzryvnoy-volnoy-vybilo-desyatki-okon-vrazheskiy-dron-atakoval-magazin-i-polikliniku-v-podmoskove-1082860746.html

Взрывной волной выбило десятки окон: вражеский дрон атаковал магазин и поликлинику в Подмосковье

Взрывной волной выбило десятки окон: вражеский дрон атаковал магазин и поликлинику в Подмосковье - 28.08.2026 Украина.ру

Взрывной волной выбило десятки окон: вражеский дрон атаковал магазин и поликлинику в Подмосковье

Здание магазина сети "Магнит" и расположенное рядом медицинское учреждение получили повреждения в результате утренней атаки беспилотника в Павловском Посаде, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев

2026-08-28T08:57

2026-08-28T08:57

2026-08-28T08:57

московская область

павловский посад

константиновка

вооруженные силы украины

украина.ру

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По словам главы региона, дрон врезался в помещение магазина, после чего взрывная волна задела соседнее здание поликлиники. В результате во взрослом отделении медучреждения выбило 46 окон, а сильнее всего пострадали два рабочих кабинета, при этом помещения детского отделения остались целы.Власти Подмосковья оперативно приступили к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия и оценке нанесенного ущерба. Поврежденное здание медицинского профиля планируют полностью восстановить в самые кратчайшие сроки. Подобные удары украинских дронов по мирным объектам в российском тылу эксперты объясняют бессилием ВСУ на линии фронта. Сталкиваясь с неудачами в реальных боевых действиях, киевский режим перенаправляет удары на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Оператор БПЛА ВСУ пытался убить мать с младенцем при эвакуации из Константиновки на сайте Украина.ру.

московская область

павловский посад

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московская область, павловский посад, константиновка, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация