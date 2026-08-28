https://ukraina.ru/20260828/vs-rf-prodolzhayut-nochnye-udary-po-obektam-na-ukraine-svodka-k-etomu-chasu-1082860237.html

ВС РФ продолжают ночные удары по объектам на Украине. Сводка к этому часу

ВС РФ продолжают ночные удары по объектам на Украине. Сводка к этому часу - 28.08.2026 Украина.ру

ВС РФ продолжают ночные удары по объектам на Украине. Сводка к этому часу

Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины — на местах вновь фиксируются многочисленные прилёты. Передаём сводку ударов на 8:00 мск 28 августа по сообщениям украинских источников и телеграм-канала Украина.ру

2026-08-28T08:31

2026-08-28T08:31

2026-08-28T08:31

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С вечера жители столицы незалежной занимали места для традиционной ночёвки в метро, чтобы случайно не попасть под ночную "чистку" города.Больше всего сообщений ночью вновь поступало о массированных ударах ВС РФ по целям в Киеве, где несколько раз объявлялась воздушная тревога, в различных районах гремели взрывы, зафиксированы крупные пожары.Местные каналы пишут, что в Киеве после очередной атаки "Гераней" начался пожар на одном из производственных помещений бывшего завода "Большевик".Взрывы ночью также гремели в Броварах, Вишневом, Фастове, Борисполе, Вышгороде Киевской области. Украинские СМИ сообщают, что целями новых ударов по столичному региону вновь стали крупные склады.Не прекращалась усердная работа "Гераней" и по объектам в Луцке Волынской области, в Сумах, Одессе, Днепропетровске, в Харькове и Лозовой Харьковской области, во временно оккупированном ВСУ Запорожье.Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты. Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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