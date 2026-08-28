ВС РФ продолжают ночные удары по объектам на Украине. Сводка к этому часу - 28.08.2026 Украина.ру
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ВС РФ продолжают ночные удары по объектам на Украине. Сводка к этому часу
ВС РФ продолжают ночные удары по объектам на Украине. Сводка к этому часу - 28.08.2026 Украина.ру
ВС РФ продолжают ночные удары по объектам на Украине. Сводка к этому часу
Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины — на местах вновь фиксируются многочисленные прилёты. Передаём сводку ударов на 8:00 мск 28 августа по сообщениям украинских источников и телеграм-канала Украина.ру
2026-08-28T08:31
2026-08-28T08:31
украина.ру
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украина
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борисполь
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луцк
сумы
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С вечера жители столицы незалежной занимали места для традиционной ночёвки в метро, чтобы случайно не попасть под ночную "чистку" города.Больше всего сообщений ночью вновь поступало о массированных ударах ВС РФ по целям в Киеве, где несколько раз объявлялась воздушная тревога, в различных районах гремели взрывы, зафиксированы крупные пожары.Местные каналы пишут, что в Киеве после очередной атаки "Гераней" начался пожар на одном из производственных помещений бывшего завода "Большевик".Взрывы ночью также гремели в Броварах, Вишневом, Фастове, Борисполе, Вышгороде Киевской области. Украинские СМИ сообщают, что целями новых ударов по столичному региону вновь стали крупные склады.Не прекращалась усердная работа "Гераней" и по объектам в Луцке Волынской области, в Сумах, Одессе, Днепропетровске, в Харькове и Лозовой Харьковской области, во временно оккупированном ВСУ Запорожье.Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты. Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, украина, киев, киевская область, бровары, борисполь, волынская область, луцк, сумы, одесса, днепропетровск, днепропетровская область, харьков, сумская область, одесская область, вс рф, сво, спецоперация, удары, удары по киеву сегодня, удары дронами, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, герань, всу, вооруженные силы украины, впк
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ВС РФ продолжают ночные удары по объектам на Украине. Сводка к этому часу

08:31 28.08.2026
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины — на местах вновь фиксируются многочисленные прилёты. Передаём сводку ударов на 8:00 мск 28 августа по сообщениям украинских источников и телеграм-канала Украина.ру
С вечера жители столицы незалежной занимали места для традиционной ночёвки в метро, чтобы случайно не попасть под ночную "чистку" города.
Больше всего сообщений ночью вновь поступало о массированных ударах ВС РФ по целям в Киеве, где несколько раз объявлялась воздушная тревога, в различных районах гремели взрывы, зафиксированы крупные пожары.
Местные каналы пишут, что в Киеве после очередной атаки "Гераней" начался пожар на одном из производственных помещений бывшего завода "Большевик".
Взрывы ночью также гремели в Броварах, Вишневом, Фастове, Борисполе, Вышгороде Киевской области. Украинские СМИ сообщают, что целями новых ударов по столичному региону вновь стали крупные склады.
Не прекращалась усердная работа "Гераней" и по объектам в Луцке Волынской области, в Сумах, Одессе, Днепропетровске, в Харькове и Лозовой Харьковской области, во временно оккупированном ВСУ Запорожье.
Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты. Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность.
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