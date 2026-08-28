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Исключительное мужество и героизм: Белоусов вручил "Золотые Звезды" выдающимся бойцам СВО

Исключительное мужество и героизм: Белоусов вручил "Золотые Звезды" выдающимся бойцам СВО - 28.08.2026 Украина.ру

Исключительное мужество и героизм: Белоусов вручил "Золотые Звезды" выдающимся бойцам СВО

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды — медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации, сообщили 28 августа в Минобороны РФ

2026-08-28T10:01

2026-08-28T10:01

2026-08-28T10:12

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Торжественная церемония чествования состоялась в Национальном центре управления обороной.Глава российского военного ведомства лично поздравил бойцов с заслуженным признанием, выразив им глубокую благодарность за безупречную службу и верность воинскому долгу.Руководитель министерства особо подчеркнул, что награжденные солдаты и офицеры без колебаний выполнили поставленные боевые задачи, продемонстрировав высочайший профессионализм и исключительную отвагу на передовой.По словам министра, врученные награды служат официальным свидетельством огромного личного вклада каждого военнослужащего в защиту государственного суверенитета и обеспечение национальной безопасности России.Еще о наградах - в материале Хинштейн представит к наградам добровольцев, сбивших украинскую ракету на сайте Украина.ру.

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новости, россия, андрей белоусов, хинштейн, украина.ру