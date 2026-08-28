https://ukraina.ru/20260828/bespardonnye-manipulyatsii-mid-rf-raskryl-nezakonnye-skhemy-evrosoyuza-na-more-1082860062.html

"Беспардонные манипуляции": МИД РФ раскрыл незаконные схемы Евросоюза на море

"Беспардонные манипуляции": МИД РФ раскрыл незаконные схемы Евросоюза на море - 28.08.2026 Украина.ру

"Беспардонные манипуляции": МИД РФ раскрыл незаконные схемы Евросоюза на море

Попытки европейских государств задерживать суда так называемого "теневого флота" провоцируют удорожание энергоносителей и способны по принципу бумеранга нанести ущерб самой Европе, сообщил директор первого Европейского департамента МИД РФ Артем Студенников, передает РИА Новости

2026-08-28T08:00

2026-08-28T08:00

2026-08-28T08:25

новости

россия

европа

париж

сергей лавров

украина.ру

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1b/1074890514_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb7ac7f278ec11eb97ca69692326e0b3.jpg

Дипломат подчеркнул, что незаконные действия Парижа и других столиц ЕС подрывают свободу судоходства и мировую торговлю. По его словам, европейские политики занимаются беспардонными манипуляциями с международным правом.Он особо отметил, что сам термин "теневой флот" является юридической фикцией, полностью отсутствующей в морском праве. Действующие конвенции позволяют военному кораблю остановить и проверить иностранное судно в открытом море лишь в строго определенных, исключительных случаях. Принудительное изменение курса, высадка десанта или конвоирование танкера в порт из нейтральных вод вовсе не предусмотрены законом.Давление на перевозки российской нефти усилилось после введения Западом "потолка цен". США и Евросоюз постоянно вносят в черные списки новые танкеры. Однако эксперты отмечают, что такие запреты лишь ломают правила торговли и усложняют логистику. В итоге компаниям приходится искать новые, более дорогие маршруты, что только бьет по энергетике самого ЕС.Подробнее - в материале Лавров: ЕС поставил себя над международным правом, объявив суда "теневым флотом" на сайте Украина.ру.

россия

европа

париж

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, европа, париж, сергей лавров, украина.ру, ес