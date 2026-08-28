"Беспардонные манипуляции": МИД РФ раскрыл незаконные схемы Евросоюза на море - 28.08.2026 Украина.ру
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"Беспардонные манипуляции": МИД РФ раскрыл незаконные схемы Евросоюза на море
"Беспардонные манипуляции": МИД РФ раскрыл незаконные схемы Евросоюза на море - 28.08.2026 Украина.ру
"Беспардонные манипуляции": МИД РФ раскрыл незаконные схемы Евросоюза на море
Попытки европейских государств задерживать суда так называемого "теневого флота" провоцируют удорожание энергоносителей и способны по принципу бумеранга нанести ущерб самой Европе, сообщил директор первого Европейского департамента МИД РФ Артем Студенников, передает РИА Новости
2026-08-28T08:00
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Дипломат подчеркнул, что незаконные действия Парижа и других столиц ЕС подрывают свободу судоходства и мировую торговлю. По его словам, европейские политики занимаются беспардонными манипуляциями с международным правом.Он особо отметил, что сам термин "теневой флот" является юридической фикцией, полностью отсутствующей в морском праве. Действующие конвенции позволяют военному кораблю остановить и проверить иностранное судно в открытом море лишь в строго определенных, исключительных случаях. Принудительное изменение курса, высадка десанта или конвоирование танкера в порт из нейтральных вод вовсе не предусмотрены законом.Давление на перевозки российской нефти усилилось после введения Западом "потолка цен". США и Евросоюз постоянно вносят в черные списки новые танкеры. Однако эксперты отмечают, что такие запреты лишь ломают правила торговли и усложняют логистику. В итоге компаниям приходится искать новые, более дорогие маршруты, что только бьет по энергетике самого ЕС.Подробнее - в материале Лавров: ЕС поставил себя над международным правом, объявив суда "теневым флотом" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, европа, париж, сергей лавров, украина.ру, ес
Новости, Россия, Европа, Париж, Сергей Лавров, Украина.ру, ЕС

"Беспардонные манипуляции": МИД РФ раскрыл незаконные схемы Евросоюза на море

08:00 28.08.2026 (обновлено: 08:25 28.08.2026)
 
© AP / Virginia Mayo
- РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© AP / Virginia Mayo
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Попытки европейских государств задерживать суда так называемого "теневого флота" провоцируют удорожание энергоносителей и способны по принципу бумеранга нанести ущерб самой Европе, сообщил директор первого Европейского департамента МИД РФ Артем Студенников, передает РИА Новости
Дипломат подчеркнул, что незаконные действия Парижа и других столиц ЕС подрывают свободу судоходства и мировую торговлю.
По его словам, европейские политики занимаются беспардонными манипуляциями с международным правом.
"Незаконные действия Франции и других европейских стран подрывают свободу судоходства и мировой торговли, ведут к росту цен на нефть, создают нежелательные прецеденты и могут бумерангом ударить по ним самим, особенно если принять во внимание, сколько судов под действительно фальшивыми флагами перевозят нефть и другие товары в интересах самих европейцев", — заявил представитель министерства.
Он особо отметил, что сам термин "теневой флот" является юридической фикцией, полностью отсутствующей в морском праве.
Действующие конвенции позволяют военному кораблю остановить и проверить иностранное судно в открытом море лишь в строго определенных, исключительных случаях. Принудительное изменение курса, высадка десанта или конвоирование танкера в порт из нейтральных вод вовсе не предусмотрены законом.
Давление на перевозки российской нефти усилилось после введения Западом "потолка цен". США и Евросоюз постоянно вносят в черные списки новые танкеры. Однако эксперты отмечают, что такие запреты лишь ломают правила торговли и усложняют логистику. В итоге компаниям приходится искать новые, более дорогие маршруты, что только бьет по энергетике самого ЕС.
Подробнее - в материале Лавров: ЕС поставил себя над международным правом, объявив суда "теневым флотом" на сайте Украина.ру.
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