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Ликвидация "Фламинго" и портовых баз: в Минобороны раскрыли детали ночной операции

Ликвидация "Фламинго" и портовых баз: в Минобороны раскрыли детали ночной операции - 28.08.2026 Украина.ру

Ликвидация "Фламинго" и портовых баз: в Минобороны раскрыли детали ночной операции

Российские войска в ночь на пятницу нанесли групповые удары по украинским логистическим центрам и морским портам, задействованным в интересах ВСУ, сообщило Министерство обороны РФ

2026-08-28T08:32

2026-08-28T08:32

2026-08-28T08:43

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В ведомстве уточнили, что целями атаки стали объекты транспортной и оборонной инфраструктуры противника. Серьезный урон был нанесен и тыловому обеспечению украинской армии в столичном регионе. Силами ударных беспилотников в Киевской области был ликвидирован крупный складской комплекс компании "Стеллар джет". По данным российского оборонного ведомства, этот объект использовался для хранения крылатых ракет большой дальности "Фламинго", а также запасов топлива, необходимых для работы ракетных ускорителей.Давление на логистические узлы и порты Украины заметно усилилось, так как эти объекты регулярно используются для доставки западной помощи и сборки военных средств. О других успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.

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россия, украина, киевская область, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру, сво, спецоперация