Ликвидация "Фламинго" и портовых баз: в Минобороны раскрыли детали ночной операции - 28.08.2026 Украина.ру
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Ликвидация "Фламинго" и портовых баз: в Минобороны раскрыли детали ночной операции
Ликвидация "Фламинго" и портовых баз: в Минобороны раскрыли детали ночной операции - 28.08.2026 Украина.ру
Ликвидация "Фламинго" и портовых баз: в Минобороны раскрыли детали ночной операции
Российские войска в ночь на пятницу нанесли групповые удары по украинским логистическим центрам и морским портам, задействованным в интересах ВСУ, сообщило Министерство обороны РФ
2026-08-28T08:32
2026-08-28T08:43
россия
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киевская область
вооруженные силы украины
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сво
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В ведомстве уточнили, что целями атаки стали объекты транспортной и оборонной инфраструктуры противника. Серьезный урон был нанесен и тыловому обеспечению украинской армии в столичном регионе. Силами ударных беспилотников в Киевской области был ликвидирован крупный складской комплекс компании "Стеллар джет". По данным российского оборонного ведомства, этот объект использовался для хранения крылатых ракет большой дальности "Фламинго", а также запасов топлива, необходимых для работы ракетных ускорителей.Давление на логистические узлы и порты Украины заметно усилилось, так как эти объекты регулярно используются для доставки западной помощи и сборки военных средств. О других успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.
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россия, украина, киевская область, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру, сво, спецоперация
Россия, Украина, Киевская область, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Украина.ру, СВО, Спецоперация

Ликвидация "Фламинго" и портовых баз: в Минобороны раскрыли детали ночной операции

08:32 28.08.2026 (обновлено: 08:43 28.08.2026)
 
© ФотоГерань
Герань - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
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Российские войска в ночь на пятницу нанесли групповые удары по украинским логистическим центрам и морским портам, задействованным в интересах ВСУ, сообщило Министерство обороны РФ
В ведомстве уточнили, что целями атаки стали объекты транспортной и оборонной инфраструктуры противника.
"В порту "Одесса" – шесть хранилищ с имуществом военного назначения, предназначенным для обеспечения ВСУ", — подчеркнули в министерстве, перечисляя пораженные за ночь объекты.
Серьезный урон был нанесен и тыловому обеспечению украинской армии в столичном регионе. Силами ударных беспилотников в Киевской области был ликвидирован крупный складской комплекс компании "Стеллар джет".
По данным российского оборонного ведомства, этот объект использовался для хранения крылатых ракет большой дальности "Фламинго", а также запасов топлива, необходимых для работы ракетных ускорителей.
Давление на логистические узлы и порты Украины заметно усилилось, так как эти объекты регулярно используются для доставки западной помощи и сборки военных средств.
О других успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.
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