"Дайте больше оружия": автор Washington Post описал отчаяние украинских властей - 29.01.2024 Украина.ру
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"Дайте больше оружия": автор Washington Post описал отчаяние украинских властей
"Дайте больше оружия": автор Washington Post описал отчаяние украинских властей - 29.01.2024 Украина.ру
"Дайте больше оружия": автор Washington Post описал отчаяние украинских властей
Отчаяние царит в коридорах власти Украины на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи. Об этом написал колумнист издания Washington Post Ишан Тарур в статье под названием "Надежды Украины на победу над Россией ускользают"
2024-01-29T12:00
2024-01-29T12:00
помощь
новости
владимир зеленский
власть
киев
украина
запад
зарубежье
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"Трудно игнорировать чувство отчаяния в коридорах власти Украины", - отметил он.По словам автора, в Киеве продолжают давнюю мольбу к партнерам на Западе: "дайте нам больше оружия, больше помощи, больше политических обязательств".Он напомнил, что в конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский совершил поездку по западным столицам, в рамках которой просил поддержки "на фоне растущей международной усталости от конфликта и паралича в конгрессе США из-за нового дополнительного финансирования Киева".В статье подчеркивается, чиновники в США и их западные коллеги, ожидают, что предстоящий год будет "неурожайным", так как все более истощаемые силы Украины сосредоточатся больше на консолидации своей обороны.
https://ukraina.ru/20240114/1052681172.html
киев
украина
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помощь, новости, владимир зеленский, власть, киев, украина, запад, зарубежье
помощь, Новости, Владимир Зеленский, власть, Киев, Украина, Запад, Зарубежье

"Дайте больше оружия": автор Washington Post описал отчаяние украинских властей

12:00 29.01.2024
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Фото : president.gov.ua
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Отчаяние царит в коридорах власти Украины на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи. Об этом написал колумнист издания Washington Post Ишан Тарур в статье под названием "Надежды Украины на победу над Россией ускользают"
"Трудно игнорировать чувство отчаяния в коридорах власти Украины", - отметил он.
По словам автора, в Киеве продолжают давнюю мольбу к партнерам на Западе: "дайте нам больше оружия, больше помощи, больше политических обязательств".
Он напомнил, что в конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский совершил поездку по западным столицам, в рамках которой просил поддержки "на фоне растущей международной усталости от конфликта и паралича в конгрессе США из-за нового дополнительного финансирования Киева".
В статье подчеркивается, чиновники в США и их западные коллеги, ожидают, что предстоящий год будет "неурожайным", так как все более истощаемые силы Украины сосредоточатся больше на консолидации своей обороны.
- РИА Новости, 1920, 14.01.2024
14 января, 10:26
Роберт Кеннеди-младший выступил за прекращение помощи УкраинеНезависимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступает за "прекращение финансирования войны на Украине“ и поддерживает усиление границы на юге страны, сообщили 14 января журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-службу избирательного штаба политика
 
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Заголовок открываемого материала
12:01Зеленский анонсировал раскол в отношениях США и Европы из-за Украины
12:00"Дайте больше оружия": автор Washington Post описал отчаяние украинских властей
11:59"Миллионная, но не миллион". Зеленский раскрыл численность украинской армии
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