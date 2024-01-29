"Дайте больше оружия": автор Washington Post описал отчаяние украинских властей
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
© Фото : president.gov.ua
Отчаяние царит в коридорах власти Украины на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи. Об этом написал колумнист издания Washington Post Ишан Тарур в статье под названием "Надежды Украины на победу над Россией ускользают"
"Трудно игнорировать чувство отчаяния в коридорах власти Украины", - отметил он.
По словам автора, в Киеве продолжают давнюю мольбу к партнерам на Западе: "дайте нам больше оружия, больше помощи, больше политических обязательств".
Он напомнил, что в конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский совершил поездку по западным столицам, в рамках которой просил поддержки "на фоне растущей международной усталости от конфликта и паралича в конгрессе США из-за нового дополнительного финансирования Киева".
В статье подчеркивается, чиновники в США и их западные коллеги, ожидают, что предстоящий год будет "неурожайным", так как все более истощаемые силы Украины сосредоточатся больше на консолидации своей обороны.
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