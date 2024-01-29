https://ukraina.ru/20240129/1052957072.html

"Дайте больше оружия": автор Washington Post описал отчаяние украинских властей

"Дайте больше оружия": автор Washington Post описал отчаяние украинских властей - 29.01.2024 Украина.ру

"Дайте больше оружия": автор Washington Post описал отчаяние украинских властей

Отчаяние царит в коридорах власти Украины на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи. Об этом написал колумнист издания Washington Post Ишан Тарур в статье под названием "Надежды Украины на победу над Россией ускользают"

2024-01-29T12:00

2024-01-29T12:00

2024-01-29T12:00

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"Трудно игнорировать чувство отчаяния в коридорах власти Украины", - отметил он.По словам автора, в Киеве продолжают давнюю мольбу к партнерам на Западе: "дайте нам больше оружия, больше помощи, больше политических обязательств".Он напомнил, что в конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский совершил поездку по западным столицам, в рамках которой просил поддержки "на фоне растущей международной усталости от конфликта и паралича в конгрессе США из-за нового дополнительного финансирования Киева".В статье подчеркивается, чиновники в США и их западные коллеги, ожидают, что предстоящий год будет "неурожайным", так как все более истощаемые силы Украины сосредоточатся больше на консолидации своей обороны.

https://ukraina.ru/20240114/1052681172.html

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