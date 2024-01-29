Умеров запустил "очищение системы" и сразу нашел, где взять 4,5 млрд гривен для бюджета - 29.01.2024 Украина.ру
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Умеров запустил "очищение системы" и сразу нашел, где взять 4,5 млрд гривен для бюджета
Умеров запустил "очищение системы" и сразу нашел, где взять 4,5 млрд гривен для бюджета - 29.01.2024 Украина.ру
Умеров запустил "очищение системы" и сразу нашел, где взять 4,5 млрд гривен для бюджета
Минобороны Украины вернуло в бюджет страны 3 миллиарда гривен (7 млрд рублей), написал 28 января министр обороны Украины Рустем Умеров в соцсети
2024-01-29T11:58
2024-01-29T11:58
новости
украина
минобороны украины
рустем умеров
коррупция
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Ещё полтора миллиарда гривен (3,5 млрд рублей) Минобороны отсудило у ООО "Львовский арсенал" за непоставку оплаченных мин, добавил министр.Кроме этого правоохранители вручили подозрения бывшим и действующим чиновникам в Минобороны Украины, которые завладели почти 1,5 миллиардами гривен ведомства для закупки минометных снарядов для ВСУ.Минобороны также проводит проверки складов с продуктами в воинских частях. "Обнаружили недопоставку продовольствия более чем на 50 млн грн (117 млн рублей), фиксируем нарушения", - написал Умеров. Он заверил, что украинское Минобороны начало работу над исправлением выявленных нарушений.В 2014 году бывший президент Украины Пётр Порошенко подписал закон "Об очищении власти". Люстрация предполагала недопуск к власти определенных категорий граждан.В 2023 году на Украине было заведено 220 уголовных дел в связи с коррупцией в сфере воинского учета, что более чем вчетверо превышает показатель 2022 года. В отношении семи чиновников Минобороны возбуждены уголовные дела.Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявлял, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Предварительные результаты проверки президент Владимир Зеленский называл неутешительными. В Госбюро расследований Украины сообщали, что расследуют более 110 дел в отношении сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях.Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов. В частности, был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным СМИ, он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.
https://ukraina.ru/20240128/1052942715.html
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новости, украина, минобороны украины, рустем умеров, коррупция
Новости, Украина, Минобороны Украины, Рустем Умеров, коррупция

Умеров запустил "очищение системы" и сразу нашел, где взять 4,5 млрд гривен для бюджета

11:58 29.01.2024
 
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine
- РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine
Читать в
Минобороны Украины вернуло в бюджет страны 3 миллиарда гривен (7 млрд рублей), написал 28 января министр обороны Украины Рустем Умеров в соцсети
"Вернули в бюджет 1,5 млрд грн, которые фигурируют в коррупционной схеме приобретения артиллерийских снарядов для ВСУ", - написал Умеров.
Ещё полтора миллиарда гривен (3,5 млрд рублей) Минобороны отсудило у ООО "Львовский арсенал" за непоставку оплаченных мин, добавил министр.
Кроме этого правоохранители вручили подозрения бывшим и действующим чиновникам в Минобороны Украины, которые завладели почти 1,5 миллиардами гривен ведомства для закупки минометных снарядов для ВСУ.
Минобороны также проводит проверки складов с продуктами в воинских частях. "Обнаружили недопоставку продовольствия более чем на 50 млн грн (117 млн рублей), фиксируем нарушения", - написал Умеров. Он заверил, что украинское Минобороны начало работу над исправлением выявленных нарушений.
В 2014 году бывший президент Украины Пётр Порошенко подписал закон "Об очищении власти". Люстрация предполагала недопуск к власти определенных категорий граждан.
В 2023 году на Украине было заведено 220 уголовных дел в связи с коррупцией в сфере воинского учета, что более чем вчетверо превышает показатель 2022 года. В отношении семи чиновников Минобороны возбуждены уголовные дела.
Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявлял, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Предварительные результаты проверки президент Владимир Зеленский называл неутешительными. В Госбюро расследований Украины сообщали, что расследуют более 110 дел в отношении сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях.
Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов. В частности, был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным СМИ, он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.
Вчера, 10:41
СБУ проводит обыски у чиновников МО из-за хищений на 1,5 млрд гривен - СМИСотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски у чиновников Минобороны и менеджеров "Львовского арсенала", сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины
 
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