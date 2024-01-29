Чистая прагматика и эгоизм: политический эксперт о том, почему западному обывателю выгоден "слив" Украины
© Фото : CC0, Pixabayрваный флаг Украина болото
© Фото : CC0, Pixabay
Население на Западе больше интересует экономический кризис и падение уровня привычной жизни. Но их убеждают в том, что это - повод помогать Украине. Якобы потерпеть осталось совсем немного и Киев "вот-вот победит". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
Запад не может себе позволить публичную реакцию на гибель жителей в Донецке, поэтому будет отмалчиваться и стараться переключить внимание на другие вопросы. Жителям Европы и США без разницы, кто победит в украинском конфликте, отметил специалист.
Население на Западе больше интересует экономический кризис и падение уровня жизни. Но их убеждают в том, что это - повод помогать Украине. Якобы осталось совсем немного, Киев "вот-вот победит" и жизнь западного обывателя вернется в привычное русло, добавил политтехнолог.
"Поэтому пока западный обыватель верит своим властям (что быстрее всего выйти из кризиса — это помочь Украине), он будет одобрять помощь ВСУ. Лишь когда обыватели поймут, что решение их проблем — в сливе Украины, тогда они потребуют сделать это", - указал Ющук.
Но все равно для населения на Западе "слив Украины" - это чистая прагматика и эгоизм. На их безучастное отношение к трагедии в Донецке это никак не влияет, заключил собеседник Украина.ру.
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