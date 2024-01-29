https://ukraina.ru/20240129/1052921474.html

Чистая прагматика и эгоизм: политический эксперт о том, почему западному обывателю выгоден "слив" Украины

Чистая прагматика и эгоизм: политический эксперт о том, почему западному обывателю выгоден "слив" Украины - 29.01.2024 Украина.ру

Чистая прагматика и эгоизм: политический эксперт о том, почему западному обывателю выгоден "слив" Украины

Население на Западе больше интересует экономический кризис и падение уровня привычной жизни. Но их убеждают в том, что это - повод помогать Украине. Якобы потерпеть осталось совсем немного и Киев "вот-вот победит". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук

2024-01-29T04:30

2024-01-29T04:30

2024-01-29T04:30

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Запад не может себе позволить публичную реакцию на гибель жителей в Донецке, поэтому будет отмалчиваться и стараться переключить внимание на другие вопросы. Жителям Европы и США без разницы, кто победит в украинском конфликте, отметил специалист.Население на Западе больше интересует экономический кризис и падение уровня жизни. Но их убеждают в том, что это - повод помогать Украине. Якобы осталось совсем немного, Киев "вот-вот победит" и жизнь западного обывателя вернется в привычное русло, добавил политтехнолог.Но все равно для населения на Западе "слив Украины" - это чистая прагматика и эгоизм. На их безучастное отношение к трагедии в Донецке это никак не влияет, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240125/1052881556.html

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новости, украина, россия, запад, европа, сша, донецк, обстрелы, ракеты, ракетный удар, жители