https://ukraina.ru/20240128/1052933093.html

Военный эксперт о том, почему на Западе не заметили гибель самолета, но Зеленский уже ищет "стрелочника"

Военный эксперт о том, почему на Западе не заметили гибель самолета, но Зеленский уже ищет "стрелочника" - 28.01.2024 Украина.ру

Военный эксперт о том, почему на Западе не заметили гибель самолета, но Зеленский уже ищет "стрелочника"

Начало 2024 года подтвердило, что администрация президента США Джо Байдена не будет менять свой подход к переговорам с Россией. Гибель российского самолета - это теракт, но Запад пытается не этого не заметить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-01-28T05:00

2024-01-28T05:00

2024-01-28T05:00

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ВС РФ не нужно проводить широкомасштабное наступление, потому что мы еще не уничтожили боеспособную украинскую армию. Как только ВСУ утратят боеспособность, российские войска смогут освободить территорию, рассказал эксперт.Война будет долгой. Поэтому России сейчас нужно сосредоточиться на ликвидации украинского ВПК. Как эксперт, я пока не вижу никаких предпосылок, чтобы спецоперация завершилась раньше лета 2025 года, добавил он.Конечно, после уничтожения российского самолета президент Украины Владимир Зеленский будет искать "стрелочника" и он его найдет. Но проблема — в самом преступном характере киевского режима, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240126/1052879013.html

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новости, украина, россия, самолет, ил-76, авиакатастрофа, вс рф, наступление, военнопленные, всу, джо байден