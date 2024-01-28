Военный эксперт о том, почему на Западе не заметили гибель самолета, но Зеленский уже ищет "стрелочника"
Начало 2024 года подтвердило, что администрация президента США Джо Байдена не будет менять свой подход к переговорам с Россией. Гибель российского самолета - это теракт, но Запад пытается не этого не заметить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
ВС РФ не нужно проводить широкомасштабное наступление, потому что мы еще не уничтожили боеспособную украинскую армию. Как только ВСУ утратят боеспособность, российские войска смогут освободить территорию, рассказал эксперт.
Война будет долгой. Поэтому России сейчас нужно сосредоточиться на ликвидации украинского ВПК. Как эксперт, я пока не вижу никаких предпосылок, чтобы спецоперация завершилась раньше лета 2025 года, добавил он.
"Начало 2024 года подтвердило, что администрация [президента США Джо] Байдена не будет что-то менять в своем подходе к переговорам с Россией. А посмотрите, как повела себя Украина. Гибель российского самолета с украинскими военнопленными — это теракт. А Запад в очередной раз пытается не этого не заметить", - подчеркнул Евсеев.
Конечно, после уничтожения российского самолета президент Украины Владимир Зеленский будет искать "стрелочника" и он его найдет. Но проблема — в самом преступном характере киевского режима, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
26 января, 14:57Владимир Сальдо: Зеленский устроил ВСУ "Бабий Яр", а Херсонская область готова завалить Россию помидорамиВсе, кто находится на Левобережье Херсонской области, показали свое отношение к России и российской власти своим участием в голосовании: референдум о вхождении с состав РФ и выборы в органы местного самоуправления. И сама явка составила более 65% населения. Такой высокой явки у нас еще не было никогда