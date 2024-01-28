https://ukraina.ru/20240128/1052909691.html

"Это небо и земля": Герой России о том, как развивается направление БПЛА и зачем бойцам нужны "птички"

"Это небо и земля": Герой России о том, как развивается направление БПЛА и зачем бойцам нужны "птички" - 28.01.2024 Украина.ру

"Это небо и земля": Герой России о том, как развивается направление БПЛА и зачем бойцам нужны "птички"

Беспилотники очень многое решают на фронте, это направление боевой техники растет и развивается. Российские военные успешно освоили БПЛА-камикадзе, а на позициях летают "птички", которые наблюдают за противником с камер. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков

2024-01-28T05:30

2024-01-28T05:30

2024-01-28T05:30

новости

бпла

беспилотники

сво

спецоперация

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противник

видеонаблюдение

всу

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Беспилотники очень многое решают на фронте, они летают и за всем наблюдают, каждый в своём направлении, издалека обнаруживая противника, рассказал сержант.ВСУ постоянно запускают разведывательные беспилотники и нам приходится маскироваться: нельзя ставить установку (ПТРК) так, чтобы она была на одном месте, потому что часто ее ставят в открытом поле, рассказал офицер.На позициях российских бойцов также летают птички, они наблюдают за противником с камер. В большинстве случаев из-за работы беспилотников противник близко не подходит. У меня рабочая дистанция 5–6 километров, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240124/1052857593.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, бпла, беспилотники, сво, спецоперация, дроны, россия, противник, видеонаблюдение, всу