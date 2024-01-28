"Это небо и земля": Герой России о том, как развивается направление БПЛА и зачем бойцам нужны "птички"
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчения Тихоокеанского флота в Приморье. День второй
Беспилотники очень многое решают на фронте, это направление боевой техники растет и развивается. Российские военные успешно освоили БПЛА-камикадзе, а на позициях летают "птички", которые наблюдают за противником с камер. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков
Беспилотники очень многое решают на фронте, они летают и за всем наблюдают, каждый в своём направлении, издалека обнаруживая противника, рассказал сержант.
"Мы с каждым днём растём и развиваемся. Я помню нас, какими были 2 года назад, и сравниваю с тем, что сейчас. Это небо и земля. Камикадзе (БПЛА-камикадзе. — Ред.) освоили. Сейчас по 10 штук выпускаем в день над линией фронта, - подчеркнул Щербаков.
ВСУ постоянно запускают разведывательные беспилотники и нам приходится маскироваться: нельзя ставить установку (ПТРК) так, чтобы она была на одном месте, потому что часто ее ставят в открытом поле, рассказал офицер.
На позициях российских бойцов также летают птички, они наблюдают за противником с камер. В большинстве случаев из-за работы беспилотников противник близко не подходит. У меня рабочая дистанция 5–6 километров, заключил собеседник издания Украина.ру.
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