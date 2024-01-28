"Это небо и земля": Герой России о том, как развивается направление БПЛА и зачем бойцам нужны "птички" - 28.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240128/1052909691.html
"Это небо и земля": Герой России о том, как развивается направление БПЛА и зачем бойцам нужны "птички"
"Это небо и земля": Герой России о том, как развивается направление БПЛА и зачем бойцам нужны "птички" - 28.01.2024 Украина.ру
"Это небо и земля": Герой России о том, как развивается направление БПЛА и зачем бойцам нужны "птички"
Беспилотники очень многое решают на фронте, это направление боевой техники растет и развивается. Российские военные успешно освоили БПЛА-камикадзе, а на позициях летают "птички", которые наблюдают за противником с камер. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков
2024-01-28T05:30
2024-01-28T05:30
новости
бпла
беспилотники
сво
спецоперация
дроны
россия
противник
видеонаблюдение
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/11/1039825945_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_3723a2ca31f199ce09349b6097d507bf.jpg
Беспилотники очень многое решают на фронте, они летают и за всем наблюдают, каждый в своём направлении, издалека обнаруживая противника, рассказал сержант.ВСУ постоянно запускают разведывательные беспилотники и нам приходится маскироваться: нельзя ставить установку (ПТРК) так, чтобы она была на одном месте, потому что часто ее ставят в открытом поле, рассказал офицер.На позициях российских бойцов также летают птички, они наблюдают за противником с камер. В большинстве случаев из-за работы беспилотников противник близко не подходит. У меня рабочая дистанция 5–6 километров, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240124/1052857593.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/11/1039825945_247:0:2951:2028_1920x0_80_0_0_09e8376205eb323ffdd4bb843030a72a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, бпла, беспилотники, сво, спецоперация, дроны, россия, противник, видеонаблюдение, всу
Новости, БПЛА, беспилотники, СВО, Спецоперация, дроны, Россия, противник, видеонаблюдение, ВСУ

"Это небо и земля": Герой России о том, как развивается направление БПЛА и зачем бойцам нужны "птички"

05:30 28.01.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчения Тихоокеанского флота в Приморье. День второй
Учения Тихоокеанского флота в Приморье. День второй - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
Беспилотники очень многое решают на фронте, это направление боевой техники растет и развивается. Российские военные успешно освоили БПЛА-камикадзе, а на позициях летают "птички", которые наблюдают за противником с камер. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков
Беспилотники очень многое решают на фронте, они летают и за всем наблюдают, каждый в своём направлении, издалека обнаруживая противника, рассказал сержант.
"Мы с каждым днём растём и развиваемся. Я помню нас, какими были 2 года назад, и сравниваю с тем, что сейчас. Это небо и земля. Камикадзе (БПЛА-камикадзе. — Ред.) освоили. Сейчас по 10 штук выпускаем в день над линией фронта, - подчеркнул Щербаков.
ВСУ постоянно запускают разведывательные беспилотники и нам приходится маскироваться: нельзя ставить установку (ПТРК) так, чтобы она была на одном месте, потому что часто ее ставят в открытом поле, рассказал офицер.
На позициях российских бойцов также летают птички, они наблюдают за противником с камер. В большинстве случаев из-за работы беспилотников противник близко не подходит. У меня рабочая дистанция 5–6 километров, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Герой России Роман Федоров интервью
24 января, 04:00
Герой России, полковник Роман Федоров: Мы докажем свою правду силойЕсли бы танк был человеком, то этим человеком был бы Роман Федоров. Человек огромной внутренней силы. Такой же опасный для противника. И в тоже время тонкий психолог, командир легендарной 200-й бригады Северного флота, теперь — командир 61-й бригады морской пехоты. Герой России
 
НовостиБПЛАбеспилотникиСВОСпецоперациядроныРоссияпротивниквидеонаблюдениеВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30Зеленский убрал "всех разом"? Военный блогер назвал две версии крушения самолета Ил-76 с пленными ВСУ
06:00Эксперт рассказал, почему на Западе молчат о трагедии в Донецке, скрывая поставки "кассетников" для ВСУ
05:30"Это небо и земля": Герой России о том, как развивается направление БПЛА и зачем бойцам нужны "птички"
05:27Военкому разрешили брать взятки домами, война с Чебурашкой. Западная Украина за минувшую неделю
05:07Денис Селезнёв: Если через пару недель в США не случится чудо, Россия покажет ВСУ "большую синюю стрелку"
05:00Военный эксперт о том, почему на Западе не заметили гибель самолета, но Зеленский уже ищет "стрелочника"
04:47Неизбежное решение. США собираются уйти из Сирии и Ирака
04:30Феноменальная ненависть. Евгений Ющук объяснил, почему Украина бьет "кассетниками" по Белгороду и Донецку
04:20Лариса Шеслер: Зеленский сделал реверанс потомкам бандеровцев и решил отомстить миллионам украинцев
04:05"Вокруг Булгакова": сила нечистая и "чистая"
04:00"Машина и секретарша": эксперт раскрыл, как под разговоры о войне с РФ на Западе готовятся делить бюджет
18:30Опасность дронов из Литвы и не только. Итоги 27 января на Украине
17:50Глава "Росатома" рассказал, что на самом деле происходит на Запорожской АЭС
17:35Сколько Штатов останется в США после выборов и что Россия должна сделать с Украиной - Вассерман
17:10Немцам прикажут укрепляться в подвалах и гаражах. Германия готовит план на случай войны с Россией
16:48В Новой Каховке ВСУ нанесли удар по машинам волонтеров, тяжело ранена женщина
16:27Футбольный клуб ветеранов с ампутациями украинские пограничники не пустили за границу
16:04Новак: Россия готова обсуждать разные маршруты транзита газа в Европу
16:00Был ли Захер-Мазох украинским писателем?
15:48Таможенники Германии задержали украинского пенсионера с 450 тыс. евро в чемодане
Лента новостейМолния