https://ukraina.ru/20240118/1052747925.html

Герой России Юрий Щербаков: Все боятся, что они - цель врага, я тоже боюсь. А что, у меня есть выбор?

Герой России Юрий Щербаков: Все боятся, что они - цель врага, я тоже боюсь. А что, у меня есть выбор? - 18.01.2024 Украина.ру

Герой России Юрий Щербаков: Все боятся, что они - цель врага, я тоже боюсь. А что, у меня есть выбор?

О Юре Щербакове на фронте ходят легенды. Но когда о нем говорят те, кто знает лично, будь то солдат или полковник, командир взвода или командир бригады, глаза к всех теплеют. Добрый, бесхитростный, откровенный, несмотря на довольно сложную судьбу и подвиги, которые, действительно, беспримерны. Такая вот современная "Баллада о солдате"

2024-01-18T04:00

2024-01-18T04:00

2024-01-18T04:00

интервью

спецоперация

сво

захар виноградов

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О том, чего больше всего боится Герой России, чему молится, как уничтожает танки и БТРы противника в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков.- Юра, я вас не по имени и отчеству, а просто у вас и позывной такой. Так что не обижайтесь.- Не обижаюсь. Кстати, позывной у меня был Зевс. Но все зовут Юра и Юра. Ну, так и стало имя позывным.- Про вас на фронте легенды ходят, что вы чуть ли не 19 или 20 танков подбили...- Да вы что?! Если бы я подбил 19 танков, уже бы война закончилась (Смеётся).На самом деле за время спецоперации я всего уничтожил 15 гусянок (бронетехники на гусеничном ходу - Ред.). Есть и танки, но в основном БМП.Но, знаете, я очень хорошо помню первое наступление 11 мая 2023 года, тогда тяжело было. Очень. Фактически это был мой первый бой. Тяжело было убить человека, сначала я промазывал, не мог рассчитать точно расстояние и время полёта ракеты. Волновался. На один танк и две БМП я больше 20 ракет потратил.Поляна (на тот момент - командир 200-ой бригады Роман Федоров с позывным Поляна - Ред). ругал сильно, сначала мне показалось - было недопонимание. Я же не робот, я - человек. По мне тоже работают, мне тоже страшно. А потом такая злость взяла. И стыдно было перед командирами. Ведь каждая «лишняя» ракета - это, возможно, ещё один подбитый танк или БМП.И вот как это было в тот день. Когда первый БМП подорвал, адреналин заиграл. Потом танк выехал, я ему в лоб всадил, а потом вражеский БМП - в жопу. БМП ездила, подвозила пехоту, я ее [БМП] никак не могу в прицел поймать. Я потому столько ракет на неё и потратил…А ещё было такое ощущение, что нас слушают, либо кто-то [противник] слушал звуки выхода [выстрелы нашего ПТУР] и передавал команды для действий. Потому что, как только мне передают целеуказание, пока я навожу ПТУР, БМП срочно меняет позицию. Может, мне и показалось. Сейчас у нас связь намного лучше, шифрованная. Ну, и у меня опыт.Ну, вот, дальше, на второй день я сидел в окопе. Поляна говорит по радиостанции комбату: “Готовься, на тебя накат идёт”.У нас вроде бы десятки птичек летают, а технику заметили, когда ей оставалось до нашей позиции 200 метров. Ребята молодцы, конечно, корректируют хорошо, но танк был уже на середине поля, а его только-только на поле заметили. И все, в первый Буцефал выпускаю ракету и сразу попадание. Был такой мощный взрыв: башня улетела метров на 20. Я следом вторую ракету несу, заряжаю и стреляю во второй Буцефал, попал, но там не все пехотинцы погибли. Я оставил Буцефал, переключился на танк. Они развернулись и начали быстро убегать, то есть уезжать. Я пытался направить эту установку. Крутил быстро-быстро. Но они ушли.А на третий день противник пошёл уже с другой стороны, как мне сказали. Высота хорошая, позиция выгодная. Сижу на позиции.Видите как… Они постоянно летают на птичках и приходится так маскироваться: нельзя ставить установку так, чтобы она была на одном месте, потому что у меня обычно установка стоит в открытом поле. Её, не маскируя, нельзя ставить, самому нельзя палиться, сидишь в кустах, слушаешь радиостанцию. У нас также летают птички, наблюдают с камер. Я постоянно сижу на радийке [радиостанции], слушаю. Если слышу, где-то говорят о противнике, тут же выскакиваю на то положение, в ту сторону навожусь, начинаю наблюдать. (Показывает жестами как он это делает).Когда мне говорят об этом, сообщают, где точно, куда нужно смотреть, где надо «встречать», а когда и сам что-то замечаю. Так у нас и произошло в третий день. В третий день противник пошёл с другой стороны, не там, где мы его ожидали увидеть.Я сижу, слушаю радиостанцию, эту информацию передавали совершенно другому подразделению. Сказали: быть готовым, потому что на него идут. А я сижу и вижу это направление, дай, выйду посмотрю. Вышел, поставил установку, а они вот – передо мной, и без предупреждения начал стрелять. Да, был один промах небольшой, такое бывает, не у всех всё идеально.Так, получается, остановил и сорвал наступление! Тогда, в те дни, в результате этих выстрелов были сорваны 2-3 наступления. Это происходило в течение трёх дней. Потом пыл у них подупал. В общем, тогда танк был, одна БМП, я ее сразу же уничтожил, с другого направления пошли Буцефалы, потом пошли американские М-113. Видите как, у нас фланг немного такой, он распложён сиськой, уступом!Они начали с этой стороны заходить, потом с этой. И приходилось быстро ориентироваться и действовать. Надо тут выскочить, посмотреть, тут… Но как говорится, на войне учишься.Вот эти «птички» (БПЛА- Ред.) сейчас на войне очень много решают, все летают, все смотрят, наблюдают, каждый в своём направлении: обнаруживают издалека. В большинстве случаев ты противника даже не подпускаешь. У меня рабочая дистанция 5-6 километров. Бывало такое, что противник вклинивался в нашу оборону, ребята выстаивают, помогаешь им. Тут все происходит совместными усилиями. Так что, остановка тех наступлений, это - не моя заслуга, это заслуга всех.Тот же пехотинец, который сидит в окопе, от него тоже очень многое зависит. У нас было одно из последних наступлений, я сначала для себя думал, что я остановил наступление, но это не так.- А что было самое сложное в этих боях?- Начнём с того, что я - не специалист, это не моя профессия, я не оператор ПТУР. Моя профессия – таскать ракеты, но поскольку в моем взводе не было в то время старших операторов, мне сказали: «Стреляй». У нас во взводе, так сложилось на тот момент, людей не хватало. Именно в тот момент, о котором я рассказываю, я был один. Хотя должно быть в расчёте двое.В октябре 2022 года мы стояли на Харьковском направлении под Орлянкой. Там я был один. Установка весит 30 килограммов, и ракета столько же. А их надо донести до позиции несколько. Я их таскал бывало по 2 километра по грязи на своём горбу. Но я же понимаю, что есть задача, которую надо выполнять. И это - главное. А мои трудности - это мои трудности. К решению поставленной цели они не имеют отношения.Вот подвозят БК (боекомплект - Ред.) к дороге, мне нужно взять ракету и тащить её к себе на позицию.Потом мы переехали на Авдеевское направление. Стояли под Водянкой. Там тоже было тяжело. Меня сразу же вызвал замкомбрига, сказал искать позицию и работать. А сзади были Пески. Я залез на крышу на четырёхэтажном доме, хотел поместить установку. Я на крышу таскал по 100 снарядов. Мы с парнем донецким Толиком поделили крышу на двоих. Он тоже азартный был. Мы хорошо тогда зачистили позиции, выбивали хохлов. Я за время службы в Печенге (месте дислокации бригады в мирное время - Ред.) выпустил дай Бог 10 ракет за 8 лет, а тут за год больше 500 наверное.Если бы стреляли чисто по технике, то не было бы так много потрачено, и я бы не так уставал бы. Но приходилось стрелять и по пехоте.- Что для вас война?- Война она и есть война. Для меня война – это противник. Но их можно понять, они тоже защищают свои интересы и страну. Мне их жалко. Я вообще такой человек - мухи не обижу. Я жду, когда все это закончится. Каждый день молюсь и жду. Противник и есть противник, по-другому я его не назову.Я уже смирился с тем, что людей убиваю. Все боятся, что ты - одна из первых целей для противника. Я тоже боюсь, а что у меня есть выбор другой?А почему вы не спрашиваете, вот все спрашивают, а вы нет, что изменилось после того, как я получил звезду Героя России?- Хорошо, что изменилось после того, как вы получили звезду Героя России?- После того, как Героя дали, ничего не изменилось, ну, доплата есть - 83 500 рублей приходит и всё. Ротация нужна. Устал очень. Домой охота. В отпуске, после награждения, виделся с девушкой, но из 10 дней я 7 давал интервью. Нужно тоже было готовиться: форму надевать, мыться, бриться.Звезду Героя вручали в Министерстве обороны, сам Шойгу. Похвалил, сказал, молодец.- Так уж совсем ничего не изменилось?- Я сам из детдома. А как стал Героем, родни много появилось. А ещё, родился я в одном районе, а жил в другом. А глава района, в котором я не родился, а жил только в детдоме, повесил плакат: «Уроженец нашего района - Герой России Юрий Щербаков». Я ему говорю, ну, ты же знаешь, что я в другом районе родился, зачем врёшь?- Ну, всем хочется иметь своего Героя, это простительно. Такое количество подбитой техники, это всё-таки везение?- Нет. Это выбор правильной позиции. Меня как-то в Орлянке закрепили на Харьковском направлении к взводу. Стоим в лесополосе, ничего не видно. Меня попросили занять позицию. Я отработал. Они (противник) навелись. И уже всё подряд летит в нашу сторону. Поэтому я у комбата спросил разрешение, чтобы я сам себе позицию выбирал.Когда у нас было крайнее наступление перед моим отпуском, по нам тогда жёстко работали. Мы с напарником были. Приход (выстрел противника, разрыв мины - Ред.). Ждёшь 2 секунды, чтоб осколки разлетелись, напарник выскакивает из окопа, ракету заряжает, ныряет в окоп, я жду 2 секунды, выскакиваю и стреляю. И самое интересное, ни одной дырки в блоке управления, а тренога установки вся в дырках.Мы с каждым днём растём и развиваемся. Я помню нас, какими были 2 года назад, и сравниваю с тем, что сейчас. Это небо и земля. Камикадзе (БПЛА-камикадзе - Ред.) освоили. Сейчас по 10 штук выпускаем в день над линией фронта. У нас ребята (операторы БПЛА- Ред.) два дня назад британскую БМП подбили.В молитвах прошу прощения у Бога. Хочу, чтоб все закончилось. Я понимаю, что там тоже есть родители, братья, сестры, которые ждут и страдают.Но я понимаю, если бы мы не начали эту спецоперацию, войну, как бы тут развивалась Америка, и что было бы с нами!..- Что самое тяжёлое на войне не вообще, а именно для вас, лично?- Страх. Даже не то, что по тебе работает противник, а страх как начальство будет ругать. Я сюда пришёл на срочную службу, меня приучили к порядку. Если это товарищ сержант, то это товарищ сержант, а не Колян, например. Даже спустя 8 лет, когда я с ним нахожусь на равных, я все равно зову его «товарищ сержант».Тяжело, конечно, в окопах. И живёшь, и работаешь здесь. Я себе рядом с установкой выкопал лисью нору, прямо в окопе. Заползаю в неё на ночь. Но ничего, печку топить нельзя, чтобы не выдать своей позиции, так я в печку ставлю на ночь специальные печные свечки, так жарко бывает, до трусов раздеваюсь. Двух свечек хватает на ночь. Будет холоднее, три поставлю.- Какой ваша жизнь была до войны?- Я сам из детдома. Город Липецк. Учился на электрика, потом пришёл в армию в эту же бригаду на срочку (срочную службу - Ред.). Я уже через три месяца хотел подписать контракт. Командир у меня был, хороший такой мужик, не дал мне подписать контракт. Говорит, что пока не пройдёшь всю срочку, ты не подпишешь контракт. Я отслужил полностью всю срочную службу. Вот, 11-й год пошёл как я тут, служу в этой бригаде.- А что дальше?- Вы про то, что после победы? Останусь в армии.

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2024

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интервью, спецоперация, сво, захар виноградов