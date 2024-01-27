https://ukraina.ru/20240127/1052923378.html

Эксперт объяснил, почему жители Европы равнодушны к обстрелам Донецка, но задумываются "слить Украину"

Эксперт объяснил, почему жители Европы равнодушны к обстрелам Донецка, но задумываются "слить Украину" - 27.01.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему жители Европы равнодушны к обстрелам Донецка, но задумываются "слить Украину"

Когда западные обыватели поймут, что решение их проблем — в "сливе Украины", тогда они потребуют это сделать. Для населения на Западе - это чистая прагматика и эгоизм, им неважно, кто победит в конфликте на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук

2024-01-27T06:00

2024-01-27T06:00

2024-01-27T06:00

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Запад не может себе позволить публичную реакцию на гибель жителей в Донецке, поэтому будет просто отмалчиваться. Европа и США не способны во всеуслышание заявить о поставках кассетных боеприпасов ВСУ, которыми те обстреливают ДНР и ЛНР, рассказал политтехнолог.Население на Западе больше интересует экономический кризис и падение уровня жизни. Но их убеждают в том, что это - повод помогать Украине. Якобы осталось совсем немного, Киев "вот-вот победит" и жизнь западного обывателя вернется в привычное русло, добавил он.Лишь когда обыватели поймут, что решение их проблем — в "сливе Украины", тогда они потребуют от властей это сделать. Но все равно для населения на Западе - это чистая прагматика и эгоизм, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240126/1052919229.html

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донецк

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новости, украина, россия, обстрелы, донецк, донбасс, запад, европа, сша