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Зеленский отдает приказы стрелять по мирным от отчаяния - American Conservative

Зеленский отдает приказы стрелять по мирным от отчаяния - American Conservative - 26.01.2024 Украина.ру

Зеленский отдает приказы стрелять по мирным от отчаяния - American Conservative

Президент Украины Владимир Зеленский из-за своего шаткого положения у власти приказывает наносить удары по мирным жителям Белгорода и Донецка, пишет The American Conservative

2024-01-26T12:36

2024-01-26T12:36

2024-01-26T12:36

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Автор статьи подчеркнул, что газета The New York Times изначально даже не сообщила, что от удара ВСУ по Белгороду погибли мирные жители. "Ответный удар со стороны России может быть легко использован международной прессой, чтобы вызвать еще большее общественное возмущение", добавил он.Учитывая эти причины, весьма вероятно, что нападения на российскую территорию будут продолжать расширяться.В статье отмечается, что перспективы дальнейшей поддержки Украины со стороны США сейчас менее очевидны, чем раньше. Тупиковая ситуация в Вашингтоне с финансированием Украины также ставит под вопрос будущую помощь Киеву, пишет издание.Автор статьи призывает Запад повлиять на Зеленского, чтобы такие удары по городам России не привели к прямому столкновению между НАТО и Москвой.Днём 30 декабря украинская армия обстреляла центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, ещё 109 мирных жителей пострадали.В воскресенье, 21 января, ВСУ обстреляли рынок в Донецке, погибло 27 мирных граждан. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, число погибших при ударе на данный момент составляет 27 человек, число пострадавших - 25, всего же за воскресенье в ДНР погибли 28 человек.

https://ukraina.ru/20240122/1052813374.html

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новости, россия, украина, сша, вашингтон, донецк, белгород, обстрелы, всу, владимир зеленский