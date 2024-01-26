https://ukraina.ru/20240126/1052913289.html

Спонсоры Киева несут ответственность за преступления – Полянский на СБ ООН по Ил-76

Спонсоры Киева несут ответственность за преступления – Полянский на СБ ООН по Ил-76 - 26.01.2024 Украина.ру

Спонсоры Киева несут ответственность за преступления – Полянский на СБ ООН по Ил-76

Спонсоры киевского режима понесут ответственность за его преступления, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании СБ ООН, созванном Москвой в связи со сбитым Ил-76

2024-01-26T09:29

2024-01-26T09:29

2024-01-26T09:29

новости

россия

оон

совбез оон

совет безопасности оон

ил-76

теракт

сша

германия

зрк patriot

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1a/1052913131_0:60:2911:1697_1920x0_80_0_0_2ec541a227c7a539910f33a7cfe0fc46.jpg

Дипломат также отметил, что из результатов предварительного расследования следует, что ВСУ осуществили данный террористический акт с применением ЗРК. Это могли быть либо американские Patriot, либо IRIS-T немецкого производства. "Если это подтвердится, поставившие их западные страны окажутся прямыми соучастниками этого преступления", - сказал Полянский.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T).Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду.Украинская сторона была официально предупреждена о полете самолета Ил-76, перевозившего военнопленных ВСУ, заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. "Украинская сторона была официально, я подчеркиваю, официально предупреждена. За 15 минут до выхода самолета в зону была передана им полная информация. Они ее получили и подтвердили получение в лице Главного управления разведки ВСУ", - рассказал Картаполов.

https://ukraina.ru/20240125/1052905240.html

россия

сша

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, оон, совбез оон, совет безопасности оон, ил-76, теракт, сша, германия, зрк patriot