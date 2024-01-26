Спонсоры Киева несут ответственность за преступления – Полянский на СБ ООН по Ил-76 - 26.01.2024 Украина.ру
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Спонсоры Киева несут ответственность за преступления – Полянский на СБ ООН по Ил-76
Спонсоры Киева несут ответственность за преступления – Полянский на СБ ООН по Ил-76 - 26.01.2024 Украина.ру
Спонсоры Киева несут ответственность за преступления – Полянский на СБ ООН по Ил-76
Спонсоры киевского режима понесут ответственность за его преступления, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании СБ ООН, созванном Москвой в связи со сбитым Ил-76
2024-01-26T09:29
2024-01-26T09:29
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Дипломат также отметил, что из результатов предварительного расследования следует, что ВСУ осуществили данный террористический акт с применением ЗРК. Это могли быть либо американские Patriot, либо IRIS-T немецкого производства. "Если это подтвердится, поставившие их западные страны окажутся прямыми соучастниками этого преступления", - сказал Полянский.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T).Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду.Украинская сторона была официально предупреждена о полете самолета Ил-76, перевозившего военнопленных ВСУ, заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. "Украинская сторона была официально, я подчеркиваю, официально предупреждена. За 15 минут до выхода самолета в зону была передана им полная информация. Они ее получили и подтвердили получение в лице Главного управления разведки ВСУ", - рассказал Картаполов.
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новости, россия, оон, совбез оон, совет безопасности оон, ил-76, теракт, сша, германия, зрк patriot
Новости, Россия, ООН, Совбез ООН, Совет Безопасности ООН, Ил-76, теракт, США, Германия, ЗРК Patriot

Спонсоры Киева несут ответственность за преступления – Полянский на СБ ООН по Ил-76

09:29 26.01.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанк Дмитрий Полянский
 Дмитрий Полянский
© POOL
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Спонсоры киевского режима понесут ответственность за его преступления, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании СБ ООН, созванном Москвой в связи со сбитым Ил-76
"Западные спонсоры преступного киевского режима в полной мере несут ответственность за его преступления". – сказал Полянский.
Дипломат также отметил, что из результатов предварительного расследования следует, что ВСУ осуществили данный террористический акт с применением ЗРК. Это могли быть либо американские Patriot, либо IRIS-T немецкого производства. "Если это подтвердится, поставившие их западные страны окажутся прямыми соучастниками этого преступления", - сказал Полянский.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T).
Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду.
Украинская сторона была официально предупреждена о полете самолета Ил-76, перевозившего военнопленных ВСУ, заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. "Украинская сторона была официально, я подчеркиваю, официально предупреждена. За 15 минут до выхода самолета в зону была передана им полная информация. Они ее получили и подтвердили получение в лице Главного управления разведки ВСУ", - рассказал Картаполов.
- РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Вчера, 16:54
"Правда глаза колет?": Пока Киев и Запад подчищали хвосты по Ил-76, Лавров в ООН вывел их на чистую воду В среду, 24 января, спустя несколько часов после атаки на военно-транспортный самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными, которых везли к месту обмена на границе РФ и Украины, российская делегация запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН
 
НовостиРоссияООНСовбез ООНСовет Безопасности ООНИл-76терактСШАГерманияЗРК Patriot
 
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