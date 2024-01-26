"Высота хорошая, позиция выгодная": Герой России Юрий Щербаков рассказал о маскировке, птичках и радийке - 26.01.2024 Украина.ру
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"Высота хорошая, позиция выгодная": Герой России Юрий Щербаков рассказал о маскировке, птичках и радийке
"Высота хорошая, позиция выгодная": Герой России Юрий Щербаков рассказал о маскировке, птичках и радийке - 26.01.2024 Украина.ру
"Высота хорошая, позиция выгодная": Герой России Юрий Щербаков рассказал о маскировке, птичках и радийке
ВСУ постоянно запускают разведывательные беспилотники ("птички") и поэтому приходится маскироваться. Если по рации сообщают об обнаружении противника, я тут же выскакиваю, навожу установку и начинаю наблюдать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков
2024-01-26T04:15
2024-01-26T04:15
новости
герой россии
ракеты
спецоперация
сво
связь
бпла
разведка
всу
огневые позиции
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ВСУ постоянно запускают разведывательные беспилотники "птички" и нам приходится маскироваться: нельзя ставить установку (ПТРК), чтобы она была на одном месте, потому что она стоит в открытом поле, рассказал офицер.Если я слышу, что по рации сообщают об обнаружении противника, тут же выскакиваю, навожусь в нужную сторону и начинаю наблюдать. Мне сообщают, где находится противник, куда смотреть и где его "встречать", иногда и сам что-то замечаю, добавил сержант.Так и произошло на третий день наступления ВСУ. Тогда противник пошёл с другой стороны, а не там, где его ожидали увидеть, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240123/1052841123.html
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новости, герой россии, ракеты, спецоперация, сво, связь, бпла, разведка, всу, огневые позиции, ракета, танки
Новости, Герой России, ракеты, Спецоперация, СВО, связь, БПЛА, разведка, ВСУ, огневые позиции, Ракета, танки

"Высота хорошая, позиция выгодная": Герой России Юрий Щербаков рассказал о маскировке, птичках и радийке

04:15 26.01.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка снайперской роты на полигоне в Запорожской области
Подготовка снайперской роты на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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ВСУ постоянно запускают разведывательные беспилотники ("птички") и поэтому приходится маскироваться. Если по рации сообщают об обнаружении противника, я тут же выскакиваю, навожу установку и начинаю наблюдать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков
ВСУ постоянно запускают разведывательные беспилотники "птички" и нам приходится маскироваться: нельзя ставить установку (ПТРК), чтобы она была на одном месте, потому что она стоит в открытом поле, рассказал офицер.
"Её не маскируя нельзя ставить, самому нельзя палиться, сидишь в кустах, слушаешь радиостанцию. У нас также летают птички, наблюдают с камер. Я постоянно сижу на радийке (радиостанции. - Ред.), слушаю", - подчеркнул Щербаков.
Если я слышу, что по рации сообщают об обнаружении противника, тут же выскакиваю, навожусь в нужную сторону и начинаю наблюдать. Мне сообщают, где находится противник, куда смотреть и где его "встречать", иногда и сам что-то замечаю, добавил сержант.
Так и произошло на третий день наступления ВСУ. Тогда противник пошёл с другой стороны, а не там, где его ожидали увидеть, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Скотт Риттер интервью - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
23 января, 13:39
Скотт Риттер: США и Зеленский сделали всё, чтобы ВСУ предпочли умереть другой смертью, чем сейчас США не волнует Украина. Если бы их действительно волновала Украина, они бы не позволили пяти сотням тысяч людей умереть на поле боя. Десятки миллионов украинцев не были бы вынуждены покинуть свои дома. Они не были бы лишены права на стабильность и образование. Это не то, что делают друзья
 
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05:00"Было стыдно перед командирами": Герой России Юрий Щербаков рассказал про свой первый бой с ВСУ
04:45"Начал стрелять без предупреждения": Герой России Юрий Щербаков сообщил, как в одиночку остановил ВСУ
04:40Против нечестной конкуренции с Украиной и "Зеленого курса". Почему протестуют польские фермеры
04:30"Готовься, на тебя идёт накат": Герой России Юрий Щербаков рассказал о битве с "Буцефалом" и танком ВСУ
04:15"Высота хорошая, позиция выгодная": Герой России Юрий Щербаков рассказал о маскировке, птичках и радийке
04:12Владимир Евсеев: Россия пока не подавила огонь ВСУ на Днепре, но проломила Авдеевку и угомонила Польшу
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