"Высота хорошая, позиция выгодная": Герой России Юрий Щербаков рассказал о маскировке, птичках и радийке
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка снайперской роты на полигоне в Запорожской области
ВСУ постоянно запускают разведывательные беспилотники ("птички") и поэтому приходится маскироваться. Если по рации сообщают об обнаружении противника, я тут же выскакиваю, навожу установку и начинаю наблюдать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков
ВСУ постоянно запускают разведывательные беспилотники "птички" и нам приходится маскироваться: нельзя ставить установку (ПТРК), чтобы она была на одном месте, потому что она стоит в открытом поле, рассказал офицер.
"Её не маскируя нельзя ставить, самому нельзя палиться, сидишь в кустах, слушаешь радиостанцию. У нас также летают птички, наблюдают с камер. Я постоянно сижу на радийке (радиостанции. - Ред.), слушаю", - подчеркнул Щербаков.
Если я слышу, что по рации сообщают об обнаружении противника, тут же выскакиваю, навожусь в нужную сторону и начинаю наблюдать. Мне сообщают, где находится противник, куда смотреть и где его "встречать", иногда и сам что-то замечаю, добавил сержант.
Так и произошло на третий день наступления ВСУ. Тогда противник пошёл с другой стороны, а не там, где его ожидали увидеть, заключил собеседник издания Украина.ру.
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23 января, 13:39Скотт Риттер: США и Зеленский сделали всё, чтобы ВСУ предпочли умереть другой смертью, чем сейчас США не волнует Украина. Если бы их действительно волновала Украина, они бы не позволили пяти сотням тысяч людей умереть на поле боя. Десятки миллионов украинцев не были бы вынуждены покинуть свои дома. Они не были бы лишены права на стабильность и образование. Это не то, что делают друзья