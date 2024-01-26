"У меня заиграл адреналин": Герой России Юрий Щербаков раскрыл подробности своего первого боя с ВСУ - 26.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240126/1052898142.html
"У меня заиграл адреналин": Герой России Юрий Щербаков раскрыл подробности своего первого боя с ВСУ
"У меня заиграл адреналин": Герой России Юрий Щербаков раскрыл подробности своего первого боя с ВСУ - 26.01.2024 Украина.ру
"У меня заиграл адреналин": Герой России Юрий Щербаков раскрыл подробности своего первого боя с ВСУ
Фактически мой первый бой произошел 11 мая 2023 года, тогда было очень тяжело. Когда я подорвал первую БМП противника, у меня заиграл адреналин. Вторая вражеская БМП подвозила пехоту, я долго не мог поймать ее в прицел. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков
2024-01-26T04:00
2024-01-26T04:00
новости
всу
бой
танки
герой россии
пехота
ракеты
вс рф
бмп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0e/1040789309_0:388:2730:1924_1920x0_80_0_0_9c402190d2109db21a5427c8961099c1.jpg
Я хорошо помню первое наступление 11 мая 2023 года, тогда было очень тяжело. Фактически это был мой первый бой. Тогда на один танк и две БМП я потратил больше 20 ракет, сообщил сержант.Когда я подорвал первую БМП, у меня заиграл адреналин. Потом выехал вражеский танк, и я всадил ему прямо в лоб. Потом ездила еще одна вражеская БМП, которая подвозила пехоту, я долго не мог поймать ее в прицел. Поэтому потратил на нее столько ракет, добавил офицер.Может, это мне просто показалось. Сейчас связь в войсках стала намного лучше, она шифрованная. К тому же у меня появился хороший боевой опыт, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240124/1052870693.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0e/1040789309_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_7192c4a4488788b73a3b810e89d17542.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, бой, танки, герой россии, пехота, ракеты, вс рф, бмп
Новости, ВСУ, бой, танки, Герой России, пехота, ракеты, ВС РФ, БМП

"У меня заиграл адреналин": Герой России Юрий Щербаков раскрыл подробности своего первого боя с ВСУ

04:00 26.01.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Фактически мой первый бой произошел 11 мая 2023 года, тогда было очень тяжело. Когда я подорвал первую БМП противника, у меня заиграл адреналин. Вторая вражеская БМП подвозила пехоту, я долго не мог поймать ее в прицел. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков
Я хорошо помню первое наступление 11 мая 2023 года, тогда было очень тяжело. Фактически это был мой первый бой. Тогда на один танк и две БМП я потратил больше 20 ракет, сообщил сержант.
Когда я подорвал первую БМП, у меня заиграл адреналин. Потом выехал вражеский танк, и я всадил ему прямо в лоб. Потом ездила еще одна вражеская БМП, которая подвозила пехоту, я долго не мог поймать ее в прицел. Поэтому потратил на нее столько ракет, добавил офицер.
"А ещё было такое ощущение, что нас слушают, либо кто-то [противник] слушал звуки выхода [выстрелы нашего ПТУР] и передавал команды для действий. Потому что как только мне передают целеуказание, пока я навожу ПТУР, БМП срочно меняет позицию", - подчеркнул Щербаков.
Может, это мне просто показалось. Сейчас связь в войсках стала намного лучше, она шифрованная. К тому же у меня появился хороший боевой опыт, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
24 января, 14:15
Алексей Живов: Сбив Ил-76 с пленными на борту, украинско-американская ПВО совершила абсурдный поступокУкраинская сторона не чурается сбивать собственных военных и чиновников, которые кому-то чем-то мешают, считает военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
 
НовостиВСУбойтанкиГерой РоссиипехотаракетыВС РФБМП
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:12Владимир Евсеев: Россия пока не подавила огонь ВСУ на Днепре, но проломила Авдеевку и угомонила Польшу
04:03Инфраструктура разваливается, на улицах похищают людей. Что происходит в Черновцах
04:00"У меня заиграл адреналин": Герой России Юрий Щербаков раскрыл подробности своего первого боя с ВСУ
18:35Приговоры Стрелкову и Треповой. Итоги 25 января на Украине
18:04Как бьёт по Зеленскому катастрофа под Белгородом и почему забывают о Высоцком: Ищенко объяснил в деталях
17:48В Киеве закрасят флаг во весь дом - рисовала бывшая невеста коррупционера
17:25Залужный пригласил начальника генштаба ВС Польши поработать в бригадах ВСУ
17:02Рассчитываться с долгами иноагента Смольянинова* приходится его матери
16:54"Правда глаза колет?": Пока Киев и Запад подчищали хвосты по Ил-76, Лавров в ООН вывел их на чистую воду
16:48Топливо раздора. Как Словакия и Украина договорились о транзите российского газа
16:47Украина отказалась продлевать контракт с "Газпромом" на транзит - СМИ
16:42Евгений Фёдоров: Если Россия не перенацелит ядерные ракеты, СВО на Украине будет длиться бесконечно
16:10Посол России публично напомнил музейщикам Люксембурга, кто освобождал Освенцим
15:48Суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии и взыскал 16,5 млн рублей
15:45"Нужно быть сумасшедшими". Как Европа готовится воевать с Россией
15:42Украинский МИД протестует против актера Милоша Биковича в сериале HBO
15:28Обстрел рынка в Донецке, где погибли 27 человек, остался без внимания ОБСЕ - Лукашевич
15:22Евгений Балицкий: Когда Россия выбьет ВСУ из Запорожья, она получит новую "столицу" и заводы
14:50Призывал к экстремизму. Суд отправил Стрелкова в колонию
14:23Гибель украинских пленных. Какими будут политические последствия
Лента новостейМолния