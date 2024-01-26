https://ukraina.ru/20240126/1052898142.html

"У меня заиграл адреналин": Герой России Юрий Щербаков раскрыл подробности своего первого боя с ВСУ

"У меня заиграл адреналин": Герой России Юрий Щербаков раскрыл подробности своего первого боя с ВСУ - 26.01.2024 Украина.ру

"У меня заиграл адреналин": Герой России Юрий Щербаков раскрыл подробности своего первого боя с ВСУ

Фактически мой первый бой произошел 11 мая 2023 года, тогда было очень тяжело. Когда я подорвал первую БМП противника, у меня заиграл адреналин. Вторая вражеская БМП подвозила пехоту, я долго не мог поймать ее в прицел. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков

2024-01-26T04:00

2024-01-26T04:00

2024-01-26T04:00

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Я хорошо помню первое наступление 11 мая 2023 года, тогда было очень тяжело. Фактически это был мой первый бой. Тогда на один танк и две БМП я потратил больше 20 ракет, сообщил сержант.Когда я подорвал первую БМП, у меня заиграл адреналин. Потом выехал вражеский танк, и я всадил ему прямо в лоб. Потом ездила еще одна вражеская БМП, которая подвозила пехоту, я долго не мог поймать ее в прицел. Поэтому потратил на нее столько ракет, добавил офицер.Может, это мне просто показалось. Сейчас связь в войсках стала намного лучше, она шифрованная. К тому же у меня появился хороший боевой опыт, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240124/1052870693.html

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новости, всу, бой, танки, герой россии, пехота, ракеты, вс рф, бмп