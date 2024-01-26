https://ukraina.ru/20240126/1052898142.html
"У меня заиграл адреналин": Герой России Юрий Щербаков раскрыл подробности своего первого боя с ВСУ
"У меня заиграл адреналин": Герой России Юрий Щербаков раскрыл подробности своего первого боя с ВСУ - 26.01.2024 Украина.ру
"У меня заиграл адреналин": Герой России Юрий Щербаков раскрыл подробности своего первого боя с ВСУ
Фактически мой первый бой произошел 11 мая 2023 года, тогда было очень тяжело. Когда я подорвал первую БМП противника, у меня заиграл адреналин. Вторая вражеская БМП подвозила пехоту, я долго не мог поймать ее в прицел. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков
2024-01-26T04:00
2024-01-26T04:00
2024-01-26T04:00
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Я хорошо помню первое наступление 11 мая 2023 года, тогда было очень тяжело. Фактически это был мой первый бой. Тогда на один танк и две БМП я потратил больше 20 ракет, сообщил сержант.Когда я подорвал первую БМП, у меня заиграл адреналин. Потом выехал вражеский танк, и я всадил ему прямо в лоб. Потом ездила еще одна вражеская БМП, которая подвозила пехоту, я долго не мог поймать ее в прицел. Поэтому потратил на нее столько ракет, добавил офицер.Может, это мне просто показалось. Сейчас связь в войсках стала намного лучше, она шифрованная. К тому же у меня появился хороший боевой опыт, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240124/1052870693.html
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новости, всу, бой, танки, герой россии, пехота, ракеты, вс рф, бмп
Новости, ВСУ, бой, танки, Герой России, пехота, ракеты, ВС РФ, БМП
"У меня заиграл адреналин": Герой России Юрий Щербаков раскрыл подробности своего первого боя с ВСУ
Фактически мой первый бой произошел 11 мая 2023 года, тогда было очень тяжело. Когда я подорвал первую БМП противника, у меня заиграл адреналин. Вторая вражеская БМП подвозила пехоту, я долго не мог поймать ее в прицел. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков