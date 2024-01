https://ukraina.ru/20240124/1052880149.html

Трамп собрал команду новых "Мстителей", а Байден победил, не участвуя. Итоги праймериз в Нью-Гэмпшире

Трамп собрал команду новых "Мстителей", а Байден победил, не участвуя. Итоги праймериз в Нью-Гэмпшире - 24.01.2024 Украина.ру

Трамп собрал команду новых "Мстителей", а Байден победил, не участвуя. Итоги праймериз в Нью-Гэмпшире

Избирательная кампания в США набирает обороты, 23 января состоялись первые праймериз

2024-01-24T17:09

2024-01-24T17:09

2024-01-24T17:09

Если для республиканцев это вторые первичные выборы, то демократы голосовали впервые, поскольку предпочли на этот раз проводить кокус в Айове путём голосования по почте и огласить результаты к началу марта, поэтому настроения их электората были неизвестны.РеспубликанцыУ республиканцев до этого этапа добрались всего двое: 45-й президент страны Дональд Трамп и бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли – остальные их конкуренты предпочли сойти с дистанции и теперь несколько из них агитируют за предыдущего главу государства.Опросы, проведённые накануне праймериз, предрекали победу Трампа, что очевидно, но не разгромную – всего 19,3% преимущества. Оба претендента провели большую работу с аудиторией Нью-Гэмпшира, причём не только республиканской, но и с независимыми избирателями. На одной из встреч с избирателями мужчина из зала выкрикнул: "Никки, ты выйдешь за меня?" - на что она ответила другим вопросом: "А ты проголосуешь за меня?". "Нет, я за Трампа", - признался несостоявшийся жених. Причём Хейли потратила на свою рекламную кампанию вдвое больше Трампа.В Трамп победил с результатом 54,8%, Хейли набирает 43,18% голосов, но ещё до оглашения окончательных результатов признала поражение."Я хочу поздравить Дональда Трампа с его победой сегодня вечером. Он это заслужил. И я хочу это признать, - заявила дипломат, выступая в Нью-Гэмпшире перед сторонниками, но сдаваться не собирается. - Эта гонка ещё далека от завершения. Впереди ещё десятки штатов. Нас (участников внутрипартийной гонки – ред.) было 14, и нам отдавали 2%. Ну что же, я боец, а также цепкая. И вот теперь мы с Дональдом Трампом единственные, кто остался".Как отмечает газета Financial Times, Трамп - первый кандидат в современной истории, не занимающий должность президента, который смог выиграть первичные выборы республиканцев в Айове и Нью-Гэмпшире. Кстати, и в 2016, и в 2020 годах он также побеждал на праймериз в Нью-Гэмпшире.Чтобы объявить о своей победе, на сцену Трамп вышел вместе со своими бывшими конкурентами, боровшимися за номинацию: бизнесменом Вивеком Рамасвами, сенатором от Южной Каролины Тимом Скоттом и губернатором Северной Каролины Дугом Бёргамом. Издание Daily mail окрестило эту команду новыми "Мстителями" и назвало этот шаг бывшего президента демонстрацией огромной силы.Одного из этих новых соратников Трамп всерьёз рассматривает на роль вице-президента, человека в связке с которым продолжит избирательную кампанию, а в случае возвращения к власти – способного взять на себя полномочия президента, если тот по каким-либо причинам не сможет их исполнять. И это Тим Скотт, пользующийся большой популярностью среди электората Республиканской партии."Он тот, на кого я смотрю. Он замечательный парень и долгое время был моим другом", - сказал Трамп в эфире The Howie Carr Show 23 января.И этот выбор не лучшим образом отразится на избирательной кампании Хейли, к слову, назначившей Скотта сенатором, когда была губернатором Южной Каролины. В таком случае родной штат, на который возлагались большие надежды, точно поддержат не её, а Трампа, хотя опросы и так сулят Хейли всего 21,8% (при 52% у Трампа).Продолжая борьбу, несмотря на существенное отставание, бывший постоянный представитель США при ООН, похоже, хочет зарекомендовать себя как претендента, за которым стоит много избирателей, и без неё битву за Белый дом республиканцам не выиграть. То есть метит на место вице-президента. Всего несколько дней назад Хейли клеймила Трампа за его оговорку, выражая сомнения в его когнитивных способностях, чтобы в возрасте 78 лет вновь встать во главе государства, а теперь её риторика изменилась."Я голосовала за Трампа дважды. Я гордилась тем, что служила Америке в его администрации. Я согласна со многим в его политике", - сказала Хейли на митинге своих сторонников в Нью-Гэмпшире.Демократы: победитель в списках не значитсяВ разгар подсчёта голосов республиканцев президент США Джо Байден в заявлении, распространённом его предвыборным штабом, выразил уверенность, что кандидатом в президенты от республиканцев будет Трамп, это "теперь ясно", подчеркнув, что на предстоящих выборах "ставки будут высоки как никогда".Хейли считает, что демократы хотят видеть кандидатом именно Трампа, поскольку однажды Байден уже выигрывал у него. А Трамп говорит, что избиратели-демократы поддерживают его конкурентку в ходе праймериз (регистрируются как сторонники Республиканской партии и голосуют), потому что Байдену будет проще обойти её на президентских выборах.А что с голосованием самих демократов в Нью-Гэмпшире? А тут всё очень интересно. Побеждает Байден, который в этом раунде праймериз не участвует. Да, в сложной и запутанной американской избирательной системе возможно и такое.Начнём с того, что в 2020 году в Нью-Гэмпшире Байден занял лишь 5-е место с результатом 8,4%, уступив ветерану американской политики, сенатору от Вермонта Берни Сандерсу (26%), бывшему мэру города Саут-Бенд, нынешнему министру транспорта США Питу Буттиджичу (24,4%), сенатору от Миннесоты Эми Клобушар (19,7%) и сенатору от Массачусетса Элизабет Уоррен (9,3%). А по итогам голосования в двух штатах (включая кокус в Айове) он шёл 3-м. После такого неудачного старта бывшего вице-президента, считавшегося фаворитом среди демократов, спасти его могла только Южная Каролина. И спасла. Именно благодаря поддержке местного электората Байден не вылетел из президентской гонки и в дальнейшем укрепил свои позиции, гарантировав номинацию на выборах.Теперь, будучи президентом США, Байден решил отблагодарить Южную Каролину, наделив её правом первой в стране провести праймериз, хотя это право исторически закреплено за Нью-Гэмпширом, и штат им очень дорожит. Национальный комитет Демократической партии, получивший письмо с соответствующим предложением от Байдена ещё 1 декабря 2022 года, составил новый календарь, назначив первые праймериз на 3 февраля в Южной Каролине.Нью-Гэмпшир терпеть такого пренебрежительного отношения не стал, и руководство местного отделения Демократической партии, ссылаясь на прописанное в законодательстве штата право первой ночи (точнее – первых праймериз), отказалось менять очерёдность проведения голосования. Решение о проведении праймериз – это исключительная компетенция местных властей, в случае Нью-Гэмпшира - государственного секретаря штата Дэвида Сканлана, республиканца, и Вашингтон никак не может повлиять, так что никакой перестановки календаря не произошло.Но и Байден не так прост. Он не подавал заявку на участие в праймериз в Нью-Гэмпшире, соответственно, в списках его фамилии не было, но штаб действующего президента сделал всё, чтобы их протеже победил. Каким образом? Сторонники Байдена агитировали избирателей вручную вписать его имя в бюллетени (да, и так можно) и потратили, по расчётам газеты Politico, на эту кампанию порядка $1,5 млн, дабы избежать репутационного удара по хозяину Белого дома, ведь праймериз в Нью-Гэмпшире – это барометр настроений электората северо-востока страны.Так и получилось - Байден побеждает. После обработки 68%бюллетеней он набирает 66,7% голосов, причём напротив его фамилии сделана приписка "write-in", то есть фамилия вписана вручную. На втором месте идёт конгрессмен от Миннесоты Дин Филлипс с 20%, писательница Марианна Уильямсон заручилась поддержкой 4% избирателей.Здесь никакой интриги и не было. Главным в контексте избирательной кампании демократов остаётся вопрос, допустит ли партийный истеблишмент в конечном итоге Байдена к ноябрьским выборам. Согласно американской политической традиции, партия консолидируется вокруг действующего президента, который переизбирается на 2-й срок, но способность Байдена исполнять свои обязанности ещё 5 лет (инаугурация сменщика президента, который победит на выборах-2024, состоится 20 января 2029 года) вызывает очень серьёзные опасения демократов.А пока Соединённые Штаты по-прежнему движутся к тому, что в ноябре увидят схватку Трамп vs Байден 2.0, чему избиратели по-прежнему не рады - 59% не хотели бы повторения сценария прошлых выборов.Почему граждане США сейчас так тяготеют к Трампу, который не смог переизбраться в 2020-м, в интервью для передачи "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24" объяснил старший научный сотрудник по стратегии и торговле Центра национальных интересов(американской неправительственной политологической организации) Кристиан Уайтон: "Все наши институты пребывают в состоянии хаоса. Военные, которые не способны одержать решительную победу. Университеты, в которых больше внимания уделяется расовым и гендерным вопросам, чем собственно образованию. Какую структуру ни возьми, всё расползается. Да и если посмотреть на экономику, в целом она более или менее, но производство не растёт с октября 2022-го. И вот всё это заставляет избирателей вспоминать Трампа, его лозунги, которые так же актуальны. К тому же попытки демократов и администрации Байдена привлечь Трампа к уголовной ответственности ему только помогают - народ убеждается, что судебная система политизирована. Если вынести за скобки хаос, который был вызван ковидом, и беспорядки 6 января 2021 года, то в остальном время Трампа – это 3 года экономического роста, никаких новых войн, период относительного мира и процветания".Кроме того, эксперт отметил способность Трампа формировать команду, несмотря на ошибки, допущенные на первых порах. Уайтон считает, что на втором сроке, если конечно, сможет переизбраться, 45-й президент будет более умелым кадровиком и руководителем.А вот у Байдена с командой серьёзные проблемы, как стало известно из книги журналиста Чарли Спиринг "Час любителя: Камала Харрис в Белом доме". Речь, очевидно из названия, идёт о вице-президенте Камале Харрис, которая должна вместе с президентом участвовать в избирательной кампании.Байден вообще не хотел назначать её на второй в государственной иерархии пост, поскольку прекрасно знал, что Харрис "не справляется" с ролью главнокомандующего (вице-президент должен её исполнять, если ему придётся занять место президента), и сам склонялся к кандидатуре губернатора Мичигана Гретхен Уитмер, а первая леди Джилл Байден предлагала Сьюзан Райс, бывшую в 2013-2017 годах советником президента США по национальной безопасности. В конечном итоге на Джо Байдена надавил Барак Обама, в администрации которого тот работал вице-президентом 8 лет, да и на фоне произошедшего в тот момент убийства афроамериканца Джорджа Флойда назначение темнокожей женщины было призвано успокоить общественность.В Белом доме Харрис устроила травлю сотрудников, материлась на них, из штата вице-президента потоком шли увольнения, как рассказал бывший сотрудник газеты The Washington Post, из-за её "критики, разрушающей душу". К тому же Харрис отказывалась быть "командным игроком" с остальной частью администрации."Харрис едва сдерживала своё нетерпение и презрение к президенту" во время совместной работы, пишет Спиринг, а за 300 дней до выборов изменить связку президент Байден и вице-президент Харрис, баллотирующихся на новый срок, невозможно без того, чтобы предвыборный штаб президента "не признал огромную ошибку"."Спешно найти кого-то другого уже сложно - из-за конфликта Байдена и Обамы та же Мишель отпадает. Остаётся тащить Байдена - вопреки здравому смыслу. Но Демпартия оказалась в цугцванге - им уже при любом раскладе грозит грандиозный проигрыш на выборах", - считает американист Малек Дудаков.Следующая остановка избирательной кампании США, Невада, у республиканцев 6 февраля. Южная Каролина 3 февраля - у демократов, где в бюллетене уже будет значиться фамилия Байдена.

