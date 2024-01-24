Украинские СМИ изменили заголовки о причастности ВСУ к крушению Ил-76 - 24.01.2024 Украина.ру
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Украинские СМИ изменили заголовки о причастности ВСУ к крушению Ил-76
Украинские СМИ изменили заголовки о причастности ВСУ к крушению Ил-76 - 24.01.2024 Украина.ру
Украинские СМИ изменили заголовки о причастности ВСУ к крушению Ил-76
Издание "Украинская правда", которое со ссылкой на собственные источники в Генштабе ВСУ сообщило о том, что самолет ИЛ-76 в Белгородской области сбили Вооруженные силы Украины, изменило на своем сайте заголовок и текст новости, посвященной авиакатастрофе.
2024-01-24T14:34
2024-01-24T14:35
новости
украинские сми
белгородская область
самолет
крушение
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После того, как в российских СМИ появилась информация о крушении военно-транспортного самолета Ил-76, "Украинская правда" опубликовала новость, в которой утверждалось, что неназванные источники издания в Генштабе ВСУ подтвердили данную информацию и заявили, что "это их работа".Эти же источники якобы сообщили изданию, что самолет якобы перевозил ракеты для ЗРК С-300.После того, как Министерство обороны России сообщило, что на борту упавшего в Белгородской области находились 65 военнопленных ВСУ, которых везли на обмен, издание удалило из текста новости ссылку на источник в Генштабе и утверждения о том, что за крушением стоят Вооруженные силы Украины.Заголовок "В Белгородской области РФ упал самолет ИЛ-76: в ВСУ заявили, что "это их работа" был переделан в "В Белгородской области РФ упал военный самолет ИЛ-76 в Белгородской области".Редакция издания добавила пометку: "Исправлено: Ранее в материале со ссылкой на источники в ВСУ указывалось, что они причастны к падению самолета. В то же время другой источник УП не подтвердил эту информацию".Примерно также поступило другое украинское СМИ "РБК- Украина". О крушении самолета в Белгородской области они сообщили в новости под названием "Сбитый ИЛ-76 под Белгородом – это работа ВСУ, - источники". В новостной заметке говорится о том, что самолет, который якобы перевозил ракеты для комплексов С-300 сбили ВСУ, с тем, что издание ссылается на свои источники в оборонном ведомстве.Позже "РБК- Украина" удалило из текста новости утверждение о том, что самолет сбили ВСУ, но не отказалось от версии, что на его борту находились ракеты. Заголовок теперь звучит так: "ИЛ-76, упавший под Белгородом, перевозил ракеты для С-300, - источники".
https://ukraina.ru/20240124/1052870693.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украинские сми, белгородская область, самолет, крушение
Новости, украинские СМИ, Белгородская область, самолет, крушение

Украинские СМИ изменили заголовки о причастности ВСУ к крушению Ил-76

14:34 24.01.2024 (обновлено: 14:35 24.01.2024)
 
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© скриншот
Читать в
Издание "Украинская правда", которое со ссылкой на собственные источники в Генштабе ВСУ сообщило о том, что самолет ИЛ-76 в Белгородской области сбили Вооруженные силы Украины, изменило на своем сайте заголовок и текст новости, посвященной авиакатастрофе.
После того, как в российских СМИ появилась информация о крушении военно-транспортного самолета Ил-76, "Украинская правда" опубликовала новость, в которой утверждалось, что неназванные источники издания в Генштабе ВСУ подтвердили данную информацию и заявили, что "это их работа".
Эти же источники якобы сообщили изданию, что самолет якобы перевозил ракеты для ЗРК С-300.
После того, как Министерство обороны России сообщило, что на борту упавшего в Белгородской области находились 65 военнопленных ВСУ, которых везли на обмен, издание удалило из текста новости ссылку на источник в Генштабе и утверждения о том, что за крушением стоят Вооруженные силы Украины.
Заголовок "В Белгородской области РФ упал самолет ИЛ-76: в ВСУ заявили, что "это их работа" был переделан в "В Белгородской области РФ упал военный самолет ИЛ-76 в Белгородской области".
Редакция издания добавила пометку: "Исправлено: Ранее в материале со ссылкой на источники в ВСУ указывалось, что они причастны к падению самолета. В то же время другой источник УП не подтвердил эту информацию".
© скриншот...
...
© скриншот
...
Примерно также поступило другое украинское СМИ "РБК- Украина". О крушении самолета в Белгородской области они сообщили в новости под названием "Сбитый ИЛ-76 под Белгородом – это работа ВСУ, - источники". В новостной заметке говорится о том, что самолет, который якобы перевозил ракеты для комплексов С-300 сбили ВСУ, с тем, что издание ссылается на свои источники в оборонном ведомстве.
Позже "РБК- Украина" удалило из текста новости утверждение о том, что самолет сбили ВСУ, но не отказалось от версии, что на его борту находились ракеты. Заголовок теперь звучит так: "ИЛ-76, упавший под Белгородом, перевозил ракеты для С-300, - источники".
© скриншотРБК-Украина
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РБК-Украина
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© скриншотРБК-Украина, измененный материал
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РБК-Украина, измененный материал
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РБК-Украина
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РБК-Украина, измененный материал
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Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
14:15
Алексей Живов: Сбив Ил-76 с пленными на борту, украинско-американская ПВО совершила абсурдный поступокУкраинская сторона не чурается сбивать собственных военных и чиновников, которые кому-то чем-то мешают, считает военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
 
Новостиукраинские СМИБелгородская областьсамолеткрушение
 
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14:37В украинском штабе по обмену пленными отказались говорить о крушении Ил-76
14:36Минобороны Украины открестилось от ответственности за крушение Ил-76 с пленными
14:34Украинские СМИ изменили заголовки о причастности ВСУ к крушению Ил-76
14:15Алексей Живов: Сбив Ил-76 с пленными на борту, украинско-американская ПВО совершила абсурдный поступок
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