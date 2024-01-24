https://ukraina.ru/20240124/1052871865.html

Украинские СМИ изменили заголовки о причастности ВСУ к крушению Ил-76

Украинские СМИ изменили заголовки о причастности ВСУ к крушению Ил-76 - 24.01.2024 Украина.ру

Украинские СМИ изменили заголовки о причастности ВСУ к крушению Ил-76

Издание "Украинская правда", которое со ссылкой на собственные источники в Генштабе ВСУ сообщило о том, что самолет ИЛ-76 в Белгородской области сбили Вооруженные силы Украины, изменило на своем сайте заголовок и текст новости, посвященной авиакатастрофе.

2024-01-24T14:34

2024-01-24T14:34

2024-01-24T14:35

новости

украинские сми

белгородская область

самолет

крушение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/18/1052871241_0:0:1441:810_1920x0_80_0_0_5d8024aec95cf1ceb376d9502e904628.png

После того, как в российских СМИ появилась информация о крушении военно-транспортного самолета Ил-76, "Украинская правда" опубликовала новость, в которой утверждалось, что неназванные источники издания в Генштабе ВСУ подтвердили данную информацию и заявили, что "это их работа".Эти же источники якобы сообщили изданию, что самолет якобы перевозил ракеты для ЗРК С-300.После того, как Министерство обороны России сообщило, что на борту упавшего в Белгородской области находились 65 военнопленных ВСУ, которых везли на обмен, издание удалило из текста новости ссылку на источник в Генштабе и утверждения о том, что за крушением стоят Вооруженные силы Украины.Заголовок "В Белгородской области РФ упал самолет ИЛ-76: в ВСУ заявили, что "это их работа" был переделан в "В Белгородской области РФ упал военный самолет ИЛ-76 в Белгородской области".Редакция издания добавила пометку: "Исправлено: Ранее в материале со ссылкой на источники в ВСУ указывалось, что они причастны к падению самолета. В то же время другой источник УП не подтвердил эту информацию".Примерно также поступило другое украинское СМИ "РБК- Украина". О крушении самолета в Белгородской области они сообщили в новости под названием "Сбитый ИЛ-76 под Белгородом – это работа ВСУ, - источники". В новостной заметке говорится о том, что самолет, который якобы перевозил ракеты для комплексов С-300 сбили ВСУ, с тем, что издание ссылается на свои источники в оборонном ведомстве.Позже "РБК- Украина" удалило из текста новости утверждение о том, что самолет сбили ВСУ, но не отказалось от версии, что на его борту находились ракеты. Заголовок теперь звучит так: "ИЛ-76, упавший под Белгородом, перевозил ракеты для С-300, - источники".

https://ukraina.ru/20240124/1052870693.html

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украинские сми, белгородская область, самолет, крушение