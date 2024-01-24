https://ukraina.ru/20240124/1052851349.html

Веселое - наше, что дальше? Военный обозреватель предположил, как будут действовать ВС РФ под Северском

Веселое - наше, что дальше? Военный обозреватель предположил, как будут действовать ВС РФ под Северском - 24.01.2024 Украина.ру

Веселое - наше, что дальше? Военный обозреватель предположил, как будут действовать ВС РФ под Северском

Сложно прогнозировать, будет ли армия РФ наступать дальше Веселого на Северском направлении. Возможно, это сковывающие действия, чтобы не дать ВСУ перебросить силы в район Красного (Ивановское) под Часовым Яром. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2024-01-24T04:30

2024-01-24T04:30

2024-01-24T04:30

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За Веселым расположены села Раздоловка, Федоровка, Переездное (как и другие села по дороге от Артемовска на Северск), они находятся в низине рек Бахмутка и Сухая Плотва. Сейчас села контролируются с высот, которые находятся чуть севернее, рассказал обозреватель.До наступления российские военные занимали высоты южнее этих поселков. ВСУ занимали высоты севернее, при этом поселки находились в буферной зоне. Сейчас противник контролирует Раздоловку, опираясь на высоты, отметил он.Сейчас там действует 106-я десантная дивизия ВС РФ. Это одна из элитных частей российской армии. Если будет приказ, то они продвинутся. Но какие у командования планы на Северский выступ пока сказать сложно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240123/1052818942.html

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новости, всу, россия, украина, днр, артемовск, северск, наступление, часов яр, вс рф