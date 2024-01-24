Веселое - наше, что дальше? Военный обозреватель предположил, как будут действовать ВС РФ под Северском - 24.01.2024 Украина.ру
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Веселое - наше, что дальше? Военный обозреватель предположил, как будут действовать ВС РФ под Северском
Веселое - наше, что дальше? Военный обозреватель предположил, как будут действовать ВС РФ под Северском - 24.01.2024 Украина.ру
Веселое - наше, что дальше? Военный обозреватель предположил, как будут действовать ВС РФ под Северском
Сложно прогнозировать, будет ли армия РФ наступать дальше Веселого на Северском направлении. Возможно, это сковывающие действия, чтобы не дать ВСУ перебросить силы в район Красного (Ивановское) под Часовым Яром. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2024-01-24T04:30
2024-01-24T04:30
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За Веселым расположены села Раздоловка, Федоровка, Переездное (как и другие села по дороге от Артемовска на Северск), они находятся в низине рек Бахмутка и Сухая Плотва. Сейчас села контролируются с высот, которые находятся чуть севернее, рассказал обозреватель.До наступления российские военные занимали высоты южнее этих поселков. ВСУ занимали высоты севернее, при этом поселки находились в буферной зоне. Сейчас противник контролирует Раздоловку, опираясь на высоты, отметил он.Сейчас там действует 106-я десантная дивизия ВС РФ. Это одна из элитных частей российской армии. Если будет приказ, то они продвинутся. Но какие у командования планы на Северский выступ пока сказать сложно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240123/1052818942.html
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новости, всу, россия, украина, днр, артемовск, северск, наступление, часов яр, вс рф
Новости, ВСУ, Россия, Украина, ДНР, Артемовск, Северск, наступление, Часов Яр, ВС РФ

Веселое - наше, что дальше? Военный обозреватель предположил, как будут действовать ВС РФ под Северском

04:30 24.01.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитная установка ВС РФ в южном секторе СВО
Зенитная установка ВС РФ в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
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Сложно прогнозировать, будет ли армия РФ наступать дальше Веселого на Северском направлении. Возможно, это сковывающие действия, чтобы не дать ВСУ перебросить силы в район Красного (Ивановское) под Часовым Яром. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
За Веселым расположены села Раздоловка, Федоровка, Переездное (как и другие села по дороге от Артемовска на Северск), они находятся в низине рек Бахмутка и Сухая Плотва. Сейчас села контролируются с высот, которые находятся чуть севернее, рассказал обозреватель.
До наступления российские военные занимали высоты южнее этих поселков. ВСУ занимали высоты севернее, при этом поселки находились в буферной зоне. Сейчас противник контролирует Раздоловку, опираясь на высоты, отметил он.
"Я пока не могу прогнозировать, будем ли мы там наступать дальше. Может быть, это сковывающие действия, чтобы не дать врагу перебросить силы в район Красного (Ивановское) под Часовым Яром", - подчеркнул Угольный.
Сейчас там действует 106-я десантная дивизия ВС РФ. Это одна из элитных частей российской армии. Если будет приказ, то они продвинутся. Но какие у командования планы на Северский выступ пока сказать сложно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Тиханский интервью
Вчера, 04:14
Александр Тиханский: Россия готова "подарить" Польше ядерный "Тюльпан" и к весне забросать ВСУ десантами Масштабные наступления видны всегда. Нельзя забывать о том, что ВСУ активно помогает американская спутниковая и воздушная разведка (самолеты F-35 и F-22 "Раптор"). Поэтому придется наносить противнику отвлекающие удары и другие действия, чтобы его запутать
 
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