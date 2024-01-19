Владислав Угольный: России придётся выкурить ВСУ с северных высот, чтобы к 2025 году взять три города
16:43 19.01.2024 (обновлено: 16:44 19.01.2024)
Даже если мы возьмем Северск, большой проблемой для нас станет канал Северский Донец-Донбасс, который, как и Часов Яр, находится на господствующей высоте
Так что сперва надо взять Северск, потом все господствующие высоты от Часов Яра до Северского Донца, и только после этого можно будет говорить о боях за Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку, считает военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Владислав, вы у себя в телеграм-канале сыронизировали по поводу овладения нашими войсками населенным пунктом Веселое на южном фасе Северского выступа, назвав его "бабкосело". Неужели оно вообще не имеет никакого тактического значения?
- Я имел в виду, что тактическое значение имеют не точки на карте, а посадки и высоты вокруг них.
Мы пока до сих пор следим за количеством взятых сел, где уже давно никто не живет. Так что я высмеял тех, кто считает, что наши бойцы напрасно гибнут за никому не известные деревни.
А так район села Веселое имеет тактическое значение для улучшения наших позиций на Северском и Соледарском направлениях.
- Какие рубежи нам надо занять, прежде чем всерьез обсуждать сценарий, при котором Северск будет освобождаться?
- Северский выступ – это второстепенное направление еще со времен битвы за Артемовск, поскольку "Вагнер" наступал южнее.
Сейчас идут бои за Белогоровку. Они начались еще в сентябре 2022 года, а сейчас там новая активизация. Мы там зашли в промзону. Надеюсь, что мы в скором времени ее возьмем.
Весь вопрос состоит в том, как именно наступать на Северск. Его можно взять большим или меньшим охватом.
Если говорить про меньший охват, то контроль над районом Веселого позволяет приблизиться к Северску с юго-востока.
Если говорить о более глубоком охвате, то ВСУ в основном снабжают Северский выступ по дороге из Славянска через поселок Рай-Александровка. А совсем уж глубокий охват – наступать в направлении Красного Лимана и Ямполя.
Но это очень амбициозный план. Мы ведем ограниченные боевые действия.
Пока же большая часть нашей группировки сконцентрирована между Часовым Яром и Артемовском. Северский выступ до сих пор второстепенен.
- В какой степени наши успехи в районе Веселого обусловлены нашей силой? В какой степени они обусловлены слабостью противника?
- У ВСУ в этом районе действует 10-я горно-штурмовая бригада. Это хорошее подразделение. Бои с ней шли довольно долго.
Мы чуть-чуть продвинулись в ноябре, а в декабре мы наступали по железной дороге от Белогоровки к станции Выемка. Мы сделали охват Веселого, благодаря чем у заняли эту территорию. Так что нам пришлось приложить немало усилий, чтобы выбить оттуда противника.
Я не знаю, в каком состоянии сейчас эта бригада. По крайней мере, украинские источники не дают никакой информации о том, что она разгромлена.
- За Веселым идет село Раздоловка. Насколько оно укреплено?
- Раздоловка, Федоровка, Переездное (как и другие села по дороге от Артемовск на Северск), находятся в низине рек Бахмутка и Сухая Плотва. Они контролируются с высот, которые находятся за ними чуть севернее. Когда ты занимаешь высоты, тебе проще наблюдать за перемещениями противника и вести огонь.
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До нашего наступления мы занимали высоты южнее этих поселков. ВСУ занимали высоты севернее. Сами населенные пункты находились в буферной зоне. Так что противник, контролирует ту же Раздоловку, опираясь на высоты.
Я пока не могу прогнозировать, будем ли мы там наступать дальше. Может быть, это сковывающие действия, чтобы не дать врагу перебросить силы в район Красного (Ивановское) под Часовым Яром.
У нас там действует хорошая 106-я десантная дивизия. Это одна из элитных частей нашей армии. Я в них уверен. Если будет приказ, то они продвинутся. Но какие у нас планы на Северский выступ, я предполагать не могу.
- Насколько срезание Северского выступа важно для освобождения Славянска и Краматорска?
- Если мы хотим выйти к Славянску, мы должны будем брать Северск. Потому что Северск защищает Славянск так же, как до этого он защищал Артемовск и Соледар.
Даже если мы возьмем Северск, большой проблемой для нас станет канал Северский Донец-Донбасс, который, как и Часов Яр, находится на господствующей высоте.
Так что сперва надо взять Северск, потом все господствующие высоты от Часов Яра до Северского Донца, и только после этого можно будет говорить о боях за Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку.
- Когда это будет прогнозировать невозможно?
- Конечно. Потому что нам до взять еще несколько городов.
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В 2023 году мы взяли три города (Соледар, Артемовск, Марьинка). Чтобы подойти к Славянску, нам тоже надо взять три города (Северск, Часов Яр и Красный Лиман). Если мы будем наступать темпами 2023 года, то за 2024 год мы эту задачу не выполним.
Впрочем, у нас есть превосходство в артиллерии и снарядах 1:6. Возможно, этот процесс ускорится.