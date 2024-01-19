Владислав Угольный: России придётся выкурить ВСУ с северных высот, чтобы к 2025 году взять три города - 19.01.2024 Украина.ру
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Владислав Угольный: России придётся выкурить ВСУ с северных высот, чтобы к 2025 году взять три города
Владислав Угольный: России придётся выкурить ВСУ с северных высот, чтобы к 2025 году взять три города - 19.01.2024 Украина.ру
Владислав Угольный: России придётся выкурить ВСУ с северных высот, чтобы к 2025 году взять три города
Даже если мы возьмем Северск, большой проблемой для нас станет канал Северский Донец-Донбасс, который, как и Часов Яр, находится на господствующей высоте
2024-01-19T16:43
2024-01-19T16:44
интервью
россия
всу
северск
сво
артемовск
часов яр
донбасс
славянск
артиллерия
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Так что сперва надо взять Северск, потом все господствующие высоты от Часов Яра до Северского Донца, и только после этого можно будет говорить о боях за Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку, считает военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Владислав, вы у себя в телеграм-канале сыронизировали по поводу овладения нашими войсками населенным пунктом Веселое на южном фасе Северского выступа, назвав его "бабкосело". Неужели оно вообще не имеет никакого тактического значения?- Я имел в виду, что тактическое значение имеют не точки на карте, а посадки и высоты вокруг них.Мы пока до сих пор следим за количеством взятых сел, где уже давно никто не живет. Так что я высмеял тех, кто считает, что наши бойцы напрасно гибнут за никому не известные деревни.А так район села Веселое имеет тактическое значение для улучшения наших позиций на Северском и Соледарском направлениях.- Какие рубежи нам надо занять, прежде чем всерьез обсуждать сценарий, при котором Северск будет освобождаться?- Северский выступ – это второстепенное направление еще со времен битвы за Артемовск, поскольку "Вагнер" наступал южнее.Сейчас идут бои за Белогоровку. Они начались еще в сентябре 2022 года, а сейчас там новая активизация. Мы там зашли в промзону. Надеюсь, что мы в скором времени ее возьмем.Весь вопрос состоит в том, как именно наступать на Северск. Его можно взять большим или меньшим охватом.Если говорить про меньший охват, то контроль над районом Веселого позволяет приблизиться к Северску с юго-востока.Если говорить о более глубоком охвате, то ВСУ в основном снабжают Северский выступ по дороге из Славянска через поселок Рай-Александровка. А совсем уж глубокий охват – наступать в направлении Красного Лимана и Ямполя.Но это очень амбициозный план. Мы ведем ограниченные боевые действия.Пока же большая часть нашей группировки сконцентрирована между Часовым Яром и Артемовском. Северский выступ до сих пор второстепенен.- В какой степени наши успехи в районе Веселого обусловлены нашей силой? В какой степени они обусловлены слабостью противника?- У ВСУ в этом районе действует 10-я горно-штурмовая бригада. Это хорошее подразделение. Бои с ней шли довольно долго. Мы чуть-чуть продвинулись в ноябре, а в декабре мы наступали по железной дороге от Белогоровки к станции Выемка. Мы сделали охват Веселого, благодаря чем у заняли эту территорию. Так что нам пришлось приложить немало усилий, чтобы выбить оттуда противника. Я не знаю, в каком состоянии сейчас эта бригада. По крайней мере, украинские источники не дают никакой информации о том, что она разгромлена.- За Веселым идет село Раздоловка. Насколько оно укреплено?- Раздоловка, Федоровка, Переездное (как и другие села по дороге от Артемовск на Северск), находятся в низине рек Бахмутка и Сухая Плотва. Они контролируются с высот, которые находятся за ними чуть севернее. Когда ты занимаешь высоты, тебе проще наблюдать за перемещениями противника и вести огонь.До нашего наступления мы занимали высоты южнее этих поселков. ВСУ занимали высоты севернее. Сами населенные пункты находились в буферной зоне. Так что противник, контролирует ту же Раздоловку, опираясь на высоты.Я пока не могу прогнозировать, будем ли мы там наступать дальше. Может быть, это сковывающие действия, чтобы не дать врагу перебросить силы в район Красного (Ивановское) под Часовым Яром.У нас там действует хорошая 106-я десантная дивизия. Это одна из элитных частей нашей армии. Я в них уверен. Если будет приказ, то они продвинутся. Но какие у нас планы на Северский выступ, я предполагать не могу.- Насколько срезание Северского выступа важно для освобождения Славянска и Краматорска?- Если мы хотим выйти к Славянску, мы должны будем брать Северск. Потому что Северск защищает Славянск так же, как до этого он защищал Артемовск и Соледар.Даже если мы возьмем Северск, большой проблемой для нас станет канал Северский Донец-Донбасс, который, как и Часов Яр, находится на господствующей высоте.Так что сперва надо взять Северск, потом все господствующие высоты от Часов Яра до Северского Донца, и только после этого можно будет говорить о боях за Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку.- Когда это будет прогнозировать невозможно?- Конечно. Потому что нам до взять еще несколько городов.В 2023 году мы взяли три города (Соледар, Артемовск, Марьинка). Чтобы подойти к Славянску, нам тоже надо взять три города (Северск, Часов Яр и Красный Лиман). Если мы будем наступать темпами 2023 года, то за 2024 год мы эту задачу не выполним.Впрочем, у нас есть превосходство в артиллерии и снарядах 1:6. Возможно, этот процесс ускорится.
https://ukraina.ru/20231227/1052409742.html
https://ukraina.ru/20240119/1052791932.html
https://ukraina.ru/20240119/1052776571.html
россия
северск
артемовск
часов яр
донбасс
славянск
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, всу, северск, сво, артемовск, часов яр, донбасс, славянск, артиллерия, вдв
Интервью, Россия, ВСУ, Северск, СВО, Артемовск, Часов Яр, Донбасс, Славянск, артиллерия, ВДВ

Владислав Угольный: России придётся выкурить ВСУ с северных высот, чтобы к 2025 году взять три города

16:43 19.01.2024 (обновлено: 16:44 19.01.2024)
 
© скриншот видео Савва ФедосеевВладислав Угольный интервью
Владислав Угольный интервью
© скриншот видео Савва Федосеев
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Даже если мы возьмем Северск, большой проблемой для нас станет канал Северский Донец-Донбасс, который, как и Часов Яр, находится на господствующей высоте
Так что сперва надо взять Северск, потом все господствующие высоты от Часов Яра до Северского Донца, и только после этого можно будет говорить о боях за Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку, считает военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Владислав, вы у себя в телеграм-канале сыронизировали по поводу овладения нашими войсками населенным пунктом Веселое на южном фасе Северского выступа, назвав его "бабкосело". Неужели оно вообще не имеет никакого тактического значения?
- Я имел в виду, что тактическое значение имеют не точки на карте, а посадки и высоты вокруг них.
Мы пока до сих пор следим за количеством взятых сел, где уже давно никто не живет. Так что я высмеял тех, кто считает, что наши бойцы напрасно гибнут за никому не известные деревни.
А так район села Веселое имеет тактическое значение для улучшения наших позиций на Северском и Соледарском направлениях.
Владислав Угольный интервью
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- Какие рубежи нам надо занять, прежде чем всерьез обсуждать сценарий, при котором Северск будет освобождаться?
- Северский выступ – это второстепенное направление еще со времен битвы за Артемовск, поскольку "Вагнер" наступал южнее.
Сейчас идут бои за Белогоровку. Они начались еще в сентябре 2022 года, а сейчас там новая активизация. Мы там зашли в промзону. Надеюсь, что мы в скором времени ее возьмем.
Весь вопрос состоит в том, как именно наступать на Северск. Его можно взять большим или меньшим охватом.
Если говорить про меньший охват, то контроль над районом Веселого позволяет приблизиться к Северску с юго-востока.
Если говорить о более глубоком охвате, то ВСУ в основном снабжают Северский выступ по дороге из Славянска через поселок Рай-Александровка. А совсем уж глубокий охват – наступать в направлении Красного Лимана и Ямполя.
Но это очень амбициозный план. Мы ведем ограниченные боевые действия.
Пока же большая часть нашей группировки сконцентрирована между Часовым Яром и Артемовском. Северский выступ до сих пор второстепенен.
- В какой степени наши успехи в районе Веселого обусловлены нашей силой? В какой степени они обусловлены слабостью противника?
- У ВСУ в этом районе действует 10-я горно-штурмовая бригада. Это хорошее подразделение. Бои с ней шли довольно долго.
Мы чуть-чуть продвинулись в ноябре, а в декабре мы наступали по железной дороге от Белогоровки к станции Выемка. Мы сделали охват Веселого, благодаря чем у заняли эту территорию. Так что нам пришлось приложить немало усилий, чтобы выбить оттуда противника.
Я не знаю, в каком состоянии сейчас эта бригада. По крайней мере, украинские источники не дают никакой информации о том, что она разгромлена.
- За Веселым идет село Раздоловка. Насколько оно укреплено?
- Раздоловка, Федоровка, Переездное (как и другие села по дороге от Артемовск на Северск), находятся в низине рек Бахмутка и Сухая Плотва. Они контролируются с высот, которые находятся за ними чуть севернее. Когда ты занимаешь высоты, тебе проще наблюдать за перемещениями противника и вести огонь.
Ксавье Моро интервью - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
15:39
Ксавье Моро: Пока Франция готовит для Киева чудо-бомбы и наемников, Россия угощает ВСУ "завтраком"Министр обороны Франции Лекорню обещал три тысячи снарядов в месяц для Украины. Он очень доволен, потому что раньше было две тысячи снарядов. Но это то, что Россия выстреливает на завтрак, считает военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
До нашего наступления мы занимали высоты южнее этих поселков. ВСУ занимали высоты севернее. Сами населенные пункты находились в буферной зоне. Так что противник, контролирует ту же Раздоловку, опираясь на высоты.
Я пока не могу прогнозировать, будем ли мы там наступать дальше. Может быть, это сковывающие действия, чтобы не дать врагу перебросить силы в район Красного (Ивановское) под Часовым Яром.
У нас там действует хорошая 106-я десантная дивизия. Это одна из элитных частей нашей армии. Я в них уверен. Если будет приказ, то они продвинутся. Но какие у нас планы на Северский выступ, я предполагать не могу.
- Насколько срезание Северского выступа важно для освобождения Славянска и Краматорска?
- Если мы хотим выйти к Славянску, мы должны будем брать Северск. Потому что Северск защищает Славянск так же, как до этого он защищал Артемовск и Соледар.
Даже если мы возьмем Северск, большой проблемой для нас станет канал Северский Донец-Донбасс, который, как и Часов Яр, находится на господствующей высоте.
Так что сперва надо взять Северск, потом все господствующие высоты от Часов Яра до Северского Донца, и только после этого можно будет говорить о боях за Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку.
- Когда это будет прогнозировать невозможно?
- Конечно. Потому что нам до взять еще несколько городов.
Дмитрий Корнев интервью - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
04:18
Дмитрий Корнев: ВСУ подкинули России много работы на Днепре, чтобы просидеть до лета в ожидании чудаЕсли вдруг разверзнутся ворота военной помощи США для Украины, и эти десятки миллиардов долларов в течение года пойдут на ее военную поддержку, то возникнет вопрос, смогут ли наши успехи 2023 года компенсировать этот объем помощи противнику. Надеюсь, что смогут
В 2023 году мы взяли три города (Соледар, Артемовск, Марьинка). Чтобы подойти к Славянску, нам тоже надо взять три города (Северск, Часов Яр и Красный Лиман). Если мы будем наступать темпами 2023 года, то за 2024 год мы эту задачу не выполним.
Впрочем, у нас есть превосходство в артиллерии и снарядах 1:6. Возможно, этот процесс ускорится.
 
ИнтервьюРоссияВСУСеверскСВОАртемовскЧасов ЯрДонбассСлавянскартиллерияВДВ
 
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