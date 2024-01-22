https://ukraina.ru/20240122/1052813374.html

Траур в ДНР. Главное на Украине на утро 22 января

Траур в ДНР. Главное на Украине на утро 22 января - 22.01.2024 Украина.ру

Траур в ДНР. Главное на Украине на утро 22 января

В Донецкой Народной Республики понедельник, 22 января, объявили траурным днём

2024-01-22T09:48

2024-01-22T09:48

2024-01-22T10:58

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/16/1052813102_0:145:1280:865_1920x0_80_0_0_4de779974d5d20763043c780ceefb1fe.jpg.webp

О том, что 22 января объявили траурным днём, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.«Завтра, 22 января, в Донецкой Народной Республике объявляется день траура по жертвам варварского акта агрессии против мирного населения региона со стороны киевского режима», — написал он вечером в своём телеграм-канале.Причиной, по которой в республике объявили траур, стал удар ВСУ по микрорайону Текстильщик.«В результате артиллерийского огня со стороны ВФУ по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, ещё 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка. Также в Куйбышевском районе вследствие сброса боеприпаса с БПЛА ранен водитель ремонтной бригады, мужчина 1990 года рождения. В этом же районе в результате обстрела погиб мужчина 1979 года рождения, ранен мужчина 1957 года рождения. В Никитовском и Калининском районах Горловки пострадали три местных жителя. Всего сегодня погибли 28 человек, ранения получили 30 жителей региона», — сообщал Пушилин.Удар по Текстильщику вызвал широкий общественный резонанс.«Бандеровцы снова ударили по Донецку. Как у них принято — по рынку, в воскресный день. На видео с места прилета — убитые бабушки, торговавшие морковкой и грибами», — писала днём 21 января в своём телеграм-канале главред МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.Она назвала удар по рынку местью Украины за неудачи ВСУ на фронтах.«Мстят. Мирным. За свои проблемы под Артемовском, под Авдеевкой. Обстрелы прекратятся, когда мы отодвинем нашу границу вглубь Украины. До Киева», — указала она.Главред ИА «Регнум» Марина Ахмедова назвала произошедшее терактом.«30 декабря произошедшее в Белгороде мы стали называть террористическим актом. А это он и был — ВСУ ударили по новогодним активностям, по детскому катку. И то, что произошло сегодня в Донецке, мы должны называть так же — терактом. Бить по рынку утром выходного дня — это не ведение боевых действий, это терроризм», — отметила она.Российский военкор Александр Коц подчеркнул, что удар украинской артиллерии не был спонтанным или инициативой отдельного командира орудия.«Артиллерийский удар по рынку в Донецке — это не инициатива отдельного упоротого командира орудия, накатившего горилки и решившего пострелять по москалям. На открытие огня по заданным координатам отдается приказ вышестоящего командования, чаще всего в письменном виде. В этом приказе подробно доведено, куда и когда бить, каким типом снаряда, с каким расходом боекомплекта. Очень бы хотелось узнать имя и фамилию офицера, отдавшего приказ обстрелять многолюдный рынок воскресным утром. Выслушать объяснения, чем он руководствовался, когда его писал. А после отдать эту мразь родственникам погибших», — отметил Коц.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к этому преступлению лиц«Глава СК России поручил в рамках расследования установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка», — отмечалось в сообщении Следственного комитета.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник предложил ДНР помощь.«Очередной террористический акт совершили вооруженные силы Украины, нанеся удар по Донецку. В час пик воскресного дня украинские войска открыли огонь по оживленному рынку в одном из микрорайонов столицы братской республики. И заказчики, и исполнители прекрасно знали, что бьют по торговым площадям, по мирным жителям, вышедшим в выходной день за продуктами. ...Луганская Народная Республика, как никто другой, знает жгучую боль утрат от нацистских обстрелов. Убежден, что нелюди, совершившие преступление, ответят за это. От имени всех жителей Луганской Народной Республики выражаю слова соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления раненым. При необходимости мы готовы оказать любую поддержку и помощь. Луганщина с вами», — отметил он.Свои соболезнования Донецку выразили также глава Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской области Владимир Сальдо. Также соболезнования выразил и мэр Москвы Сергей Собянин.«Сегодня мы скорбим вместе с Донецком. Жестокий террористический акт, совершëнный украинским режимом на городском рынке, унёс десятки жизней мирных людей. От всех москвичей, от себя лично выражаю слова соболезнования и поддержки семьям погибших. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Собянин в своём телеграм-канале.Губернатор Тульской области Алексей Дюмин назвал произошедшее в Донецке чудовищным преступлением, которому не может быть оправданий.«Убийство мирных жителей — бесчеловечное, чудовищное преступление, которому не может быть оправданий. Прошу вас передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. В этот трудный час туляки разделяют с жителями Донбасса боль невосполнимой утраты», — писал Дюмин в своей телеграмме Пушилину.В комментарии официального представителя генсека ООН в связи с обстрелом ВСУ Донецка заявили, что подобные нападения являются нарушением международного гуманитарного права и должны немедленно прекратиться.«Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены», — указывалось в комментарии.Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов призвал верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка публично отреагировать на произошедшее в Донецке.«Мы призываем верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и его офис не допустить, чтобы подобные зверства остались незамеченными, публично отреагировать на этот неизбирательный обстрел мирных жителей Донецка украинскими боевиками», — отметил Гатилов.По его словам, западные сторонники киевского режима и некоторые международные организации проигнорируют эти удары и не осудят их.

https://ukraina.ru/20240119/1052798404.html

https://ukraina.ru/20240119/1052779700.html

https://ukraina.ru/20240118/1052775306.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники