Затишье перед бурей? Политический аналитик раскрыл, почему армия РФ прекратила атаки под Купянском - 22.01.2024 Украина.ру
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Затишье перед бурей? Политический аналитик раскрыл, почему армия РФ прекратила атаки под Купянском
Затишье перед бурей? Политический аналитик раскрыл, почему армия РФ прекратила атаки под Купянском - 22.01.2024 Украина.ру
Затишье перед бурей? Политический аналитик раскрыл, почему армия РФ прекратила атаки под Купянском
Оперативная пауза на Купянском направлении говорит об успешном выполнении планов командования ВС РФ, начиная от штаба группировки до Генштаба. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов
2024-01-22T06:30
2024-01-22T06:30
новости
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купянское направление
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генштаб
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армия
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ВСУ заявляют, что армия РФ впервые за несколько месяцев прекратила атаки на Купянском направлении. Такая оперативная пауза в первую очередь вызвана выполнением планов командования начиная от штаба группировки до Генштаба ВС РФ, рассказал аналитик.На Купянском направлении российские силы осуществляли давление с медленным продвижением и захватом опорных пунктов ВСУ. Поэтому сейчас военные взяли паузу для ротации личного состава и перегруппировки, добавил эксперт.При этом Харьков очень интересен с точки зрения стратегического значения для российско-украинского фронта. Заход туда ВС РФ вызовет перерезание автомобильных, железнодорожных путей с Днепропетровской областью, отметил специалист.Харьков — важный стратегический объект, взять его будет очень сложно. Сейчас там возводятся очень серьезные военно-инженерные укрепления, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240119/1052791932.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, купянское направление, командование, генштаб, вс рф, армия, харьков, всу, оборона, наступление
Новости, Россия, Украина, Купянское направление, командование, Генштаб, ВС РФ, Армия, Харьков, ВСУ, оборона, наступление

Затишье перед бурей? Политический аналитик раскрыл, почему армия РФ прекратила атаки под Купянском

06:30 22.01.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Оперативная пауза на Купянском направлении говорит об успешном выполнении планов командования ВС РФ, начиная от штаба группировки до Генштаба. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов
ВСУ заявляют, что армия РФ впервые за несколько месяцев прекратила атаки на Купянском направлении. Такая оперативная пауза в первую очередь вызвана выполнением планов командования начиная от штаба группировки до Генштаба ВС РФ, рассказал аналитик.
На Купянском направлении российские силы осуществляли давление с медленным продвижением и захватом опорных пунктов ВСУ. Поэтому сейчас военные взяли паузу для ротации личного состава и перегруппировки, добавил эксперт.
"Украинская сторона на том участке фронта ничего не могла сделать. То есть затишье [на Купянском направлении] — это наша инициатива", - отметил Самойлов.
При этом Харьков очень интересен с точки зрения стратегического значения для российско-украинского фронта. Заход туда ВС РФ вызовет перерезание автомобильных, железнодорожных путей с Днепропетровской областью, отметил специалист.
Харьков — важный стратегический объект, взять его будет очень сложно. Сейчас там возводятся очень серьезные военно-инженерные укрепления, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Ксавье Моро интервью - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
19 января, 15:39
Ксавье Моро: Пока Франция готовит для Киева чудо-бомбы и наемников, Россия угощает ВСУ "завтраком"Министр обороны Франции Лекорню обещал три тысячи снарядов в месяц для Украины. Он очень доволен, потому что раньше было две тысячи снарядов. Но это то, что Россия выстреливает на завтрак, считает военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
 
НовостиРоссияУкраинаКупянское направлениекомандованиеГенштабВС РФАрмияХарьковВСУоборонанаступление
 
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Заголовок открываемого материала
06:30Затишье перед бурей? Политический аналитик раскрыл, почему армия РФ прекратила атаки под Купянском
06:00"Оборона начинает рваться": Сергей Полетаев рассказал о продвижении под Часов Яром и панике в рядах ВСУ
05:30Вторая линия фонта: аналитик объяснил, почему главком ВСУ Залужный прибыл с инспекцией под Харьков
05:00"Клещи" там не получились: военный обозреватель раскрыл, почему не удалось реализовать замысел в Авдеевке
04:30"Это было зрелищно": эксперт раскрыл, как армия РФ изматывает ПВО ВСУ, снимая угрозу авиазасад
04:13Ростислав Ищенко: Россия выступила с последним предупреждением Западу, прежде чем обрушить фронт ВСУ
04:00Герой России Михаил Попов: Жизнь отдать можно только за Родину, но не по глупости, а осмысленно
04:00Эксперт раскрыл, что будет, если армия РФ прорвется к Харькову и реке Северский Донец через Богодухов
19:46Зюганов: обстрелы мирных городов ВСУ – это военные преступления
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