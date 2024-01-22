Затишье перед бурей? Политический аналитик раскрыл, почему армия РФ прекратила атаки под Купянском
Оперативная пауза на Купянском направлении говорит об успешном выполнении планов командования ВС РФ, начиная от штаба группировки до Генштаба. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов
ВСУ заявляют, что армия РФ впервые за несколько месяцев прекратила атаки на Купянском направлении. Такая оперативная пауза в первую очередь вызвана выполнением планов командования начиная от штаба группировки до Генштаба ВС РФ, рассказал аналитик.
На Купянском направлении российские силы осуществляли давление с медленным продвижением и захватом опорных пунктов ВСУ. Поэтому сейчас военные взяли паузу для ротации личного состава и перегруппировки, добавил эксперт.
"Украинская сторона на том участке фронта ничего не могла сделать. То есть затишье [на Купянском направлении] — это наша инициатива", - отметил Самойлов.
При этом Харьков очень интересен с точки зрения стратегического значения для российско-украинского фронта. Заход туда ВС РФ вызовет перерезание автомобильных, железнодорожных путей с Днепропетровской областью, отметил специалист.
Харьков — важный стратегический объект, взять его будет очень сложно. Сейчас там возводятся очень серьезные военно-инженерные укрепления, заключил собеседник издания.
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