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"В пух и прах": военный летчик о том, как новые авиабомбы "Дрель" разнесут бетонные командные пункты ВСУ

"В пух и прах": военный летчик о том, как новые авиабомбы "Дрель" разнесут бетонные командные пункты ВСУ - 21.01.2024 Украина.ру

"В пух и прах": военный летчик о том, как новые авиабомбы "Дрель" разнесут бетонные командные пункты ВСУ

Новые авиабомбы "Дрель" могут "в пух и прах" разнести командный пункт авиационного полка или танкового корпуса ВСУ. Такой авиаудар способен на месяц вывести из строя армейский корпус противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов

2024-01-21T04:00

2024-01-21T04:00

2024-01-21T04:00

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Если ВС РФ наносят удар планирующими бомбами по вражескому боевому аэродрому, то там важно уничтожить взлетно-посадочную полосу (ВПП). Чтобы точно попасть, нужно бить по центру и наносить два удара на расстоянии 500–600 метров от начала и от конца полосы, рассказал эксперт.Новые авиабомбы "Дрель" также могут "в пух и прах" разнести командный пункт авиационного полка, танкового корпуса или общевойскового соединения ВСУ. Если 1–2 таких бомбы попадут в заглубленное бетонное сооружение, восстановить его будет невозможно, добавил он.Эффективность и значимость авиабомб — огромные. Теперь остается решить вопрос, когда в российских подразделениях будет нужное количество таких боеприпасов. Это зависит от того, какое решение примет правительство и как будет осуществляться финансирование, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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