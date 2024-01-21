"В пух и прах": военный летчик о том, как новые авиабомбы "Дрель" разнесут бетонные командные пункты ВСУ - 21.01.2024 Украина.ру
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"В пух и прах": военный летчик о том, как новые авиабомбы "Дрель" разнесут бетонные командные пункты ВСУ
"В пух и прах": военный летчик о том, как новые авиабомбы "Дрель" разнесут бетонные командные пункты ВСУ - 21.01.2024 Украина.ру
"В пух и прах": военный летчик о том, как новые авиабомбы "Дрель" разнесут бетонные командные пункты ВСУ
Новые авиабомбы "Дрель" могут "в пух и прах" разнести командный пункт авиационного полка или танкового корпуса ВСУ. Такой авиаудар способен на месяц вывести из строя армейский корпус противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов
2024-01-21T04:00
2024-01-21T04:00
новости
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украина
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командование
авиабомбы
управление
авиаудары
вс рф
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Если ВС РФ наносят удар планирующими бомбами по вражескому боевому аэродрому, то там важно уничтожить взлетно-посадочную полосу (ВПП). Чтобы точно попасть, нужно бить по центру и наносить два удара на расстоянии 500–600 метров от начала и от конца полосы, рассказал эксперт.Новые авиабомбы "Дрель" также могут "в пух и прах" разнести командный пункт авиационного полка, танкового корпуса или общевойскового соединения ВСУ. Если 1–2 таких бомбы попадут в заглубленное бетонное сооружение, восстановить его будет невозможно, добавил он.Эффективность и значимость авиабомб — огромные. Теперь остается решить вопрос, когда в российских подразделениях будет нужное количество таких боеприпасов. Это зависит от того, какое решение примет правительство и как будет осуществляться финансирование, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, россия, украина, всу, командование, авиабомбы, управление, авиаудары, вс рф, снаряды, впк, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, ВСУ, командование, авиабомбы, управление, авиаудары, ВС РФ, снаряды, ВПК, СВО, Спецоперация

"В пух и прах": военный летчик о том, как новые авиабомбы "Дрель" разнесут бетонные командные пункты ВСУ

04:00 21.01.2024
 
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
Боец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
Читать в
Новые авиабомбы "Дрель" могут "в пух и прах" разнести командный пункт авиационного полка или танкового корпуса ВСУ. Такой авиаудар способен на месяц вывести из строя армейский корпус противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов
Если ВС РФ наносят удар планирующими бомбами по вражескому боевому аэродрому, то там важно уничтожить взлетно-посадочную полосу (ВПП). Чтобы точно попасть, нужно бить по центру и наносить два удара на расстоянии 500–600 метров от начала и от конца полосы, рассказал эксперт.
Новые авиабомбы "Дрель" также могут "в пух и прах" разнести командный пункт авиационного полка, танкового корпуса или общевойскового соединения ВСУ. Если 1–2 таких бомбы попадут в заглубленное бетонное сооружение, восстановить его будет невозможно, добавил он.
"Если это армейский корпус [ВСУ], понадобится 2–3 "Дрели" запустить, и гарантированно мы выведем его из строя на месяц. Украинские силы вынуждены будут искать другое место или использовать мобильные подвижные пункты управления, которые, как правило, безусловно, замаскированы на местности, но защищены слабо", - отметил Попов.
Эффективность и значимость авиабомб — огромные. Теперь остается решить вопрос, когда в российских подразделениях будет нужное количество таких боеприпасов. Это зависит от того, какое решение примет правительство и как будет осуществляться финансирование, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
17 января, 12:45
Алексей Фененко: Германия уже готовит новые "ВСУ", которые попытаются отобрать у России КалининградСША и Германия заключили интересную сделку, при которой последняя становится основным щитом против России на Западе, но при этом получает сферу влияния в Восточной Европе и право на воссоздание своей армии
 
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