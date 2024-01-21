"В пух и прах": военный летчик о том, как новые авиабомбы "Дрель" разнесут бетонные командные пункты ВСУ
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
Новые авиабомбы "Дрель" могут "в пух и прах" разнести командный пункт авиационного полка или танкового корпуса ВСУ. Такой авиаудар способен на месяц вывести из строя армейский корпус противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов
Если ВС РФ наносят удар планирующими бомбами по вражескому боевому аэродрому, то там важно уничтожить взлетно-посадочную полосу (ВПП). Чтобы точно попасть, нужно бить по центру и наносить два удара на расстоянии 500–600 метров от начала и от конца полосы, рассказал эксперт.
Новые авиабомбы "Дрель" также могут "в пух и прах" разнести командный пункт авиационного полка, танкового корпуса или общевойскового соединения ВСУ. Если 1–2 таких бомбы попадут в заглубленное бетонное сооружение, восстановить его будет невозможно, добавил он.
"Если это армейский корпус [ВСУ], понадобится 2–3 "Дрели" запустить, и гарантированно мы выведем его из строя на месяц. Украинские силы вынуждены будут искать другое место или использовать мобильные подвижные пункты управления, которые, как правило, безусловно, замаскированы на местности, но защищены слабо", - отметил Попов.
Эффективность и значимость авиабомб — огромные. Теперь остается решить вопрос, когда в российских подразделениях будет нужное количество таких боеприпасов. Это зависит от того, какое решение примет правительство и как будет осуществляться финансирование, резюмировал собеседник издания.
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