Зеленский потужился в Верховной Раде - 20.11.2024 Украина.ру
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Зеленский потужился в Верховной Раде
Зеленский потужился в Верховной Раде - 20.11.2024 Украина.ру
Зеленский потужился в Верховной Раде
Просроченный Зеленский в просроченном парламенте просроченной Украины представил очередной "потужный" план.
2024-11-20T20:31
2024-11-20T20:32
украина
европа
россия
владимир зеленский
лев зеленый
нато
ес
верховная рада
мнения
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Вообще, какая-то особая любовь злого клоуна к этому словечку дело весьма примечательное. Нет, я прекрасно понимаю, что все это проистекает из ограниченного словарного запаса у абсолютно русскоязычного Зеленского. Но, глубокий символизм тут в другом. Дело в том, что слово "потужный" это, в общем-то, новояз. В малороссийском наречии было, да и есть, как и в великорусском слово могутний, читай могучий. Даже в галицком ополяченном языке было слово моцний, все от того же русского слова мощный, тот кто может. А вот "потужный", это совсем не тот, кто может. "Потужный" этот тот, кто, извините, тужится. Мне кажется, что в этом смысле словечко как нельзя лучше подходит скомороху Володьке который и тужится, и пыжится, и куражится. Да по-всякому подходит. Ну да вернемся к "потужному плану стойкости". Согласно этому самому плану, уменьшения мобилизационного возраста не будет, но будут введены контракты с мотивационным пакетом для тех, кто не достиг этого предела. То-есть, заманивать молодежь будут выплатами. Зеленский также анонсировал создание Министерства объединения Украины и обещал до конца года представить кандидатуру министра. Тут тоже все понятно. Во-первых, по возможности, нужно как можно больше пригодных к службе вернуть. Хоть пряником, хоть кнутом в виду лишения льгот и депортации. Ну и опыт молдавской избирательной этого года кампании тоже признан успешным и на выборы Зеленский намерен идти с расчетом на якобы голоса украинских беженцев в Европе и США. В марте 2025 года пообещал индексацию пенсий на уровень инфляции. Что же дело нужное, если собираешься на выборы в мае-июне. Также в плане фигурирует закон о множественном гражданстве. Тут тоже интересно, и дело не только про пополнение ВСУ, но и про планы решения демографических и экономических проблем путем завоз новых граждан из политически нестабильных регионов планеты, в первую очередь с Ближнего Востока и из Африки.Были и в "плане" и уже традиционные мантры про ЕС и НАТО. В начале 2025 года Зеленский и Ко намерены начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Тут главное не сбиться со счета которая это уже попытка. Вопрос о вступлении в НАТО просроченный назвал жизненно важным, но глава киевского режима считает, что "дефицит политической воли на Западе" мешает официальному приглашению Украины в альянс. Хотя какой резон НАТО брать на себя ответственность за огрызок Незалежной если она и так, по доброй воле, умывается ежедневно кровью за чужие интересы. Все остальное прозвучавшее нужно отнести скорее к разряду юмористических эстрадных выступлений. Ведь все разглагольствования Зеленого о проведении "операций" на территориях освобожденных Россией, басни про не менее 30 тысяч дальнобойных дронов и не менее трех тысяч крылатых ракет которые должен произвести дышащий на ладан украинский ВПК, вообще, намерение "опередить Россию в технологиях" и о том, что для этого будет создана "технологическая ставка" (чует мое сердце будет очередной грандиозный распил). Ну и, наконец, заверения о том, что Украина обеспечена финансированием на год вперед, "независимо от политической турбулентности в мире", все это бесконечно далеко от реальности. Самым фантастическим же выглядел пункт о некой энергетической устойчивости и о том, что клептократический "95 квартал" якобы сделает Украину одним из первых энергетических хабов в Европе. Ну прямо не страна, а переноска.В общем, как говорят на берегах Днепра: "Говорылы балакалы, силы, та й заплакалы".Убедить просроченный никого не убедил, но вволю потужился с трибуны Рады на головы украинцев.О том, почему Байден дал Зеленскому разрешение на использование ракет большой дальности для ударов по России и о чем мог договориться с будущим президентом США Трампом - в интервью Алексея Малинина: Пенсионер Байден дал добро на удары по России, но перед этим заключил договор с Трампом
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Михаил Павлив
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украина, европа, россия, владимир зеленский, лев зеленый, нато, ес, верховная рада, мнения
Украина, Европа, Россия, Владимир Зеленский, Лев Зеленый, НАТО, ЕС, Верховная Рада, Мнения

Зеленский потужился в Верховной Раде

20:31 20.11.2024 (обновлено: 20:32 20.11.2024)
 
Фото: Alina Smutko/File Photo, Reuters, Владимир Зеленский
Фото: Alina Smutko/File Photo, Reuters, Владимир Зеленский
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Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
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Просроченный Зеленский в просроченном парламенте просроченной Украины представил очередной "потужный" план.
Вообще, какая-то особая любовь злого клоуна к этому словечку дело весьма примечательное. Нет, я прекрасно понимаю, что все это проистекает из ограниченного словарного запаса у абсолютно русскоязычного Зеленского. Но, глубокий символизм тут в другом. Дело в том, что слово "потужный" это, в общем-то, новояз. В малороссийском наречии было, да и есть, как и в великорусском слово могутний, читай могучий. Даже в галицком ополяченном языке было слово моцний, все от того же русского слова мощный, тот кто может. А вот "потужный", это совсем не тот, кто может. "Потужный" этот тот, кто, извините, тужится.
Мне кажется, что в этом смысле словечко как нельзя лучше подходит скомороху Володьке который и тужится, и пыжится, и куражится. Да по-всякому подходит.
Ну да вернемся к "потужному плану стойкости". Согласно этому самому плану, уменьшения мобилизационного возраста не будет, но будут введены контракты с мотивационным пакетом для тех, кто не достиг этого предела. То-есть, заманивать молодежь будут выплатами.
Зеленский также анонсировал создание Министерства объединения Украины и обещал до конца года представить кандидатуру министра. Тут тоже все понятно.
Во-первых, по возможности, нужно как можно больше пригодных к службе вернуть. Хоть пряником, хоть кнутом в виду лишения льгот и депортации. Ну и опыт молдавской избирательной этого года кампании тоже признан успешным и на выборы Зеленский намерен идти с расчетом на якобы голоса украинских беженцев в Европе и США.
В марте 2025 года пообещал индексацию пенсий на уровень инфляции. Что же дело нужное, если собираешься на выборы в мае-июне. Также в плане фигурирует закон о множественном гражданстве. Тут тоже интересно, и дело не только про пополнение ВСУ, но и про планы решения демографических и экономических проблем путем завоз новых граждан из политически нестабильных регионов планеты, в первую очередь с Ближнего Востока и из Африки.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
Были и в "плане" и уже традиционные мантры про ЕС и НАТО. В начале 2025 года Зеленский и Ко намерены начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Тут главное не сбиться со счета которая это уже попытка. Вопрос о вступлении в НАТО просроченный назвал жизненно важным, но глава киевского режима считает, что "дефицит политической воли на Западе" мешает официальному приглашению Украины в альянс. Хотя какой резон НАТО брать на себя ответственность за огрызок Незалежной если она и так, по доброй воле, умывается ежедневно кровью за чужие интересы.
Все остальное прозвучавшее нужно отнести скорее к разряду юмористических эстрадных выступлений. Ведь все разглагольствования Зеленого о проведении "операций" на территориях освобожденных Россией, басни про не менее 30 тысяч дальнобойных дронов и не менее трех тысяч крылатых ракет которые должен произвести дышащий на ладан украинский ВПК, вообще, намерение "опередить Россию в технологиях" и о том, что для этого будет создана "технологическая ставка" (чует мое сердце будет очередной грандиозный распил).
Ну и, наконец, заверения о том, что Украина обеспечена финансированием на год вперед, "независимо от политической турбулентности в мире", все это бесконечно далеко от реальности. Самым фантастическим же выглядел пункт о некой энергетической устойчивости и о том, что клептократический "95 квартал" якобы сделает Украину одним из первых энергетических хабов в Европе. Ну прямо не страна, а переноска.
В общем, как говорят на берегах Днепра: "Говорылы балакалы, силы, та й заплакалы".
Убедить просроченный никого не убедил, но вволю потужился с трибуны Рады на головы украинцев.
О том, почему Байден дал Зеленскому разрешение на использование ракет большой дальности для ударов по России и о чем мог договориться с будущим президентом США Трампом - в интервью Алексея Малинина: Пенсионер Байден дал добро на удары по России, но перед этим заключил договор с Трампом
 
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