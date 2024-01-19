Нефтебаза в Брянской области загорелась при уничтожении украинского беспилотника
© фото очевидца
© фото очевидца
В результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника произошло возгорание на Клинцовской нефтебазе в Брянской области, сообщил 19 января губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале
"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы", - написал Богомаз.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Губернатор сообщил, что иеется возгорание резервуаров в обваловании. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра. Привлечено 13 пожарных автоцистерн.
© скриншот видео
© скриншот видео
В Минобороны РФ подтвердили, что около 6:40 средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен над территорией Брянской области.
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