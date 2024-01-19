Нефтебаза в Брянской области загорелась при уничтожении украинского беспилотника - 19.01.2024 Украина.ру
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Нефтебаза в Брянской области загорелась при уничтожении украинского беспилотника
Нефтебаза в Брянской области загорелась при уничтожении украинского беспилотника - 19.01.2024 Украина.ру
Нефтебаза в Брянской области загорелась при уничтожении украинского беспилотника
В результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника произошло возгорание на Клинцовской нефтебазе в Брянской области, сообщил 19 января губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале
2024-01-19T10:26
2024-01-19T10:26
новости
россия
брянская область
беспилотники
нефтебазы
александр богомаз
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По предварительной информации, никто не пострадал.Губернатор сообщил, что иеется возгорание резервуаров в обваловании. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра. Привлечено 13 пожарных автоцистерн.В Минобороны РФ подтвердили, что около 6:40 средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен над территорией Брянской области.
https://ukraina.ru/20240116/1052710463.html
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новости, россия, брянская область, беспилотники, нефтебазы, александр богомаз
Новости, Россия, Брянская область, беспилотники, нефтебазы, Александр Богомаз

Нефтебаза в Брянской области загорелась при уничтожении украинского беспилотника

10:26 19.01.2024
 
© фото очевидца
© фото очевидца
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В результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника произошло возгорание на Клинцовской нефтебазе в Брянской области, сообщил 19 января губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале
"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы", - написал Богомаз.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Губернатор сообщил, что иеется возгорание резервуаров в обваловании. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра. Привлечено 13 пожарных автоцистерн.
© скриншот видео
© скриншот видео
В Минобороны РФ подтвердили, что около 6:40 средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен над территорией Брянской области.
16 января, 00:11
Комплекс "Пенициллин" - лекарство против артиллерии В последнее дни в СМИ появляются сообщения о применении на линии боевого соприкосновения новых арткомплексов. К примеру, 13 января расчет комплекса артиллерийской разведки "Пенициллин" Западной группировки войск на Купянском направлении обнаружил позиции артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) и помог скорректировать огонь российских орудий.
 
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