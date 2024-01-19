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Нефтебаза в Брянской области загорелась при уничтожении украинского беспилотника

Нефтебаза в Брянской области загорелась при уничтожении украинского беспилотника - 19.01.2024 Украина.ру

Нефтебаза в Брянской области загорелась при уничтожении украинского беспилотника

В результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника произошло возгорание на Клинцовской нефтебазе в Брянской области, сообщил 19 января губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале

2024-01-19T10:26

2024-01-19T10:26

2024-01-19T10:26

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россия

брянская область

беспилотники

нефтебазы

александр богомаз

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По предварительной информации, никто не пострадал.Губернатор сообщил, что иеется возгорание резервуаров в обваловании. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра. Привлечено 13 пожарных автоцистерн.В Минобороны РФ подтвердили, что около 6:40 средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен над территорией Брянской области.

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новости, россия, брянская область, беспилотники, нефтебазы, александр богомаз