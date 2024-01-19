https://ukraina.ru/20240119/1052768663.html

Эксперт рассказал, почему после резких успехов ВС РФ Польша и Венгрия введут войска на Западную Украину

Эксперт рассказал, почему после резких успехов ВС РФ Польша и Венгрия введут войска на Западную Украину - 19.01.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, почему после резких успехов ВС РФ Польша и Венгрия введут войска на Западную Украину

Если Армия РФ совершит прорыв вглубь Украины, то Польша воспользуется договором с Киевом и введет свои войска якобы для "защиты" местного населения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2024-01-19T07:00

2024-01-19T07:00

2024-01-19T07:00

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Сейчас нет никаких условий для прямой войны между Россией и НАТО. Но Запад не будет спокойно смотреть на то, что армия РФ прорывается к Днепру. И рано или поздно произойдёт расширение зоны конфликта на Украине, рассказал эксперт.Если ВС России совершат прорыв на 40 километров вглубь Украины, то Польша воспользуется договором с Киевом и введет свои войска в западные области под предлогом "защиты" местного населения, уточнил социолог.У Польши этот договор есть, а у Венгрии — его нет. Но Будапешт может заявить, что хочет ввести свои войска для защиты этнических венгров Закарпатья, которые подвергаются гонениям со стороны Киева, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240118/1052764229.html

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новости, украина, россия, польша, венгрия, войска, население, прорыв, нато, конфликт, война