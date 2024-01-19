Эксперт рассказал, почему после резких успехов ВС РФ Польша и Венгрия введут войска на Западную Украину
© AP / Michal Dyjuk
© AP / Michal Dyjuk
Если Армия РФ совершит прорыв вглубь Украины, то Польша воспользуется договором с Киевом и введет свои войска якобы для "защиты" местного населения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Сейчас нет никаких условий для прямой войны между Россией и НАТО. Но Запад не будет спокойно смотреть на то, что армия РФ прорывается к Днепру. И рано или поздно произойдёт расширение зоны конфликта на Украине, рассказал эксперт.
Если ВС России совершат прорыв на 40 километров вглубь Украины, то Польша воспользуется договором с Киевом и введет свои войска в западные области под предлогом "защиты" местного населения, уточнил социолог.
"В этом случае Венгрия тоже может ввести свои войска в Закарпатье. Но этот ввод войск будет осуществляться не в рамках НАТО, а на основе двусторонних договоренностей между Польшей и Венгрией с Украиной", - подчеркнул Подлесный.
У Польши этот договор есть, а у Венгрии — его нет. Но Будапешт может заявить, что хочет ввести свои войска для защиты этнических венгров Закарпатья, которые подвергаются гонениям со стороны Киева, резюмировал собеседник Украина.ру.
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