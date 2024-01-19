Эксперт рассказал, почему после резких успехов ВС РФ Польша и Венгрия введут войска на Западную Украину - 19.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240119/1052768663.html
Эксперт рассказал, почему после резких успехов ВС РФ Польша и Венгрия введут войска на Западную Украину
Эксперт рассказал, почему после резких успехов ВС РФ Польша и Венгрия введут войска на Западную Украину - 19.01.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, почему после резких успехов ВС РФ Польша и Венгрия введут войска на Западную Украину
Если Армия РФ совершит прорыв вглубь Украины, то Польша воспользуется договором с Киевом и введет свои войска якобы для "защиты" местного населения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2024-01-19T07:00
2024-01-19T07:00
новости
украина
россия
польша
венгрия
войска
население
прорыв
нато
конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048775190_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_8c3f680dd6c11787b0eef8069bec7e8d.jpg.webp
Сейчас нет никаких условий для прямой войны между Россией и НАТО. Но Запад не будет спокойно смотреть на то, что армия РФ прорывается к Днепру. И рано или поздно произойдёт расширение зоны конфликта на Украине, рассказал эксперт.Если ВС России совершат прорыв на 40 километров вглубь Украины, то Польша воспользуется договором с Киевом и введет свои войска в западные области под предлогом "защиты" местного населения, уточнил социолог.У Польши этот договор есть, а у Венгрии — его нет. Но Будапешт может заявить, что хочет ввести свои войска для защиты этнических венгров Закарпатья, которые подвергаются гонениям со стороны Киева, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240118/1052764229.html
украина
россия
польша
венгрия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048775190_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e0a3f40c8040a3035d49d964f8cce092.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, польша, венгрия, войска, население, прорыв, нато, конфликт, война
Новости, Украина, Россия, Польша, Венгрия, войска, население, прорыв, НАТО, конфликт, война

Эксперт рассказал, почему после резких успехов ВС РФ Польша и Венгрия введут войска на Западную Украину

07:00 19.01.2024
 
© AP / Michal Dyjuk
- РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP / Michal Dyjuk
Читать в
Если Армия РФ совершит прорыв вглубь Украины, то Польша воспользуется договором с Киевом и введет свои войска якобы для "защиты" местного населения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Сейчас нет никаких условий для прямой войны между Россией и НАТО. Но Запад не будет спокойно смотреть на то, что армия РФ прорывается к Днепру. И рано или поздно произойдёт расширение зоны конфликта на Украине, рассказал эксперт.
Если ВС России совершат прорыв на 40 километров вглубь Украины, то Польша воспользуется договором с Киевом и введет свои войска в западные области под предлогом "защиты" местного населения, уточнил социолог.
"В этом случае Венгрия тоже может ввести свои войска в Закарпатье. Но этот ввод войск будет осуществляться не в рамках НАТО, а на основе двусторонних договоренностей между Польшей и Венгрией с Украиной", - подчеркнул Подлесный.
У Польши этот договор есть, а у Венгрии — его нет. Но Будапешт может заявить, что хочет ввести свои войска для защиты этнических венгров Закарпатья, которые подвергаются гонениям со стороны Киева, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Вчера, 14:40
Алексей Живов: Россия свернёт голову ВСУ в Крынках и непредсказуемо освободит Правобережье ДнепраПонимая свою слабость в ракетных и артиллерийских вооружениях, ВСУ своевременно нарастили большие мощности FPV-дронов, чуть опередив нас по объему и по квалификации. И благодаря этому, пользуясь преимуществом правого берега, обороняли свой плацдарм, считает военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
 
НовостиУкраинаРоссияПольшаВенгриявойсканаселениепрорывНАТОконфликтвойна
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Эксперт рассказал, почему после резких успехов ВС РФ Польша и Венгрия введут войска на Западную Украину
06:30Прогноз на 2024 год: политолог о том, когда на Украину зайдут войска НАТО и прилетят "старички" F-16
06:00"По трупам солдат никто не ходит": эксперт рассказал, как пехота ВС РФ огневым валом проломит оборону ВСУ
05:30"Это замечательная штука": эксперт раскрыл, как уколы "Пенициллина" обнуляют дальнобойную артиллерию ВСУ
05:30Вариант ультиматума: политолог объяснил, почему "формула Зеленского" направлена на исчезновение России
05:18Владимир Мамонтов о Переяславской раде, СВО и готовности Польше к войне
05:02"На Украине нельзя просто дышать воздухом". О чём и зачем врёт Зеленский
05:00Эксперт объяснил, почему перед походом на Сумы ВС РФ должны прорывать фронт в районе Работино и Купянска
04:32"Никто не спрячется". Украинские эксперты и политики о цифровой диктатуре
04:30"У ВСУ не останется шансов": эксперт о том, почему на фронте важна отлаженная система управления войск
04:18Дмитрий Корнев: ВСУ подкинули России много работы на Днепре, чтобы просидеть до лета в ожидании чуда
04:03Вырубки под крышей Офиса президента. Под предлогом военного положения на Украине уничтожают леса
04:00"Не надо ждать": эксперт объяснил, почему чтобы обезопасить авиацию, ВС нужно перемолоть вражеское ПВО
18:00Рэкетиры из Запорожья, ликвидация боевиков РДК* и французских наемников. Итоги 18 января
17:52"Всё чаще отбивается от рук". Лавров рассказал, как Запад пытается сделать Зеленского более покладистым
17:49Украинцев отказываются лечить без справки из военкомата - СМИ
17:48Ростислав Ищенко: Россия переварила казацкую Малороссию за 150 лет, новым регионам хватит и полвека
17:15В Крыму открыли головное отделение Сбербанка
17:14Зеленский запретил украинцам "просто дышать"
17:01Скандальная художница и разворовывание армии. На Украине коррупция убила любовь
Лента новостейМолния