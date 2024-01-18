https://ukraina.ru/20240118/1052759035.html

Повторить Крымскую войну. На что рассчитывает Британия, вооружая Украину

Повторить Крымскую войну. На что рассчитывает Британия, вооружая Украину - 18.01.2024 Украина.ру

Повторить Крымскую войну. На что рассчитывает Британия, вооружая Украину

Премьер Британии Риши Сунак посетил Украину, и в ходе его визита Лондон и Киев подписали двустороннее соглашение. Помимо этого, Сунак объявил о выделении украинской стороне очередного пакета военной помощи

2024-01-18T12:27

2024-01-18T12:27

2024-01-18T15:17

эксклюзив

британия

украина

риши сунак

всу

россия

дроны

крымская война

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Вопреки звучащим из Киева заявлениям, соглашение не подразумевает предоставление Украине гарантий безопасности. При этом ряд российских СМИ уже успел отрапортовать, что Киев фактически обязался отправлять подразделения ВСУ для помощи Британии в тех военных конфликтах, в которых она участвует.Непосредственно речи об обязательствах, касающихся военного вмешательства в случае нападения на одну из сторон, в документе не идёт.Договор касается «сотрудничества в сфере безопасности», и, судя по всему, он призван просто формализовать то, что и так годами происходит между Британией и Украиной в плане взаимодействия в военной сфере.То, что украинским военнослужащим уготована роль пушечного мяса для всех войн, развязываемый их покровителями, также представляется очевидным.Кроме того, глава британского оборонного ведомства Грант Шеппс сообщил, что с 2014 года Лондон обучил и подготовил более 60 тысяч украинских солдат. А Риши Сунак, будучи в Киеве, сообщил о выделении Украине нового пакета помощи на 2,5 млрд фунтов, из которых 200 млн предназначены для закупки различного рода беспилотников — воздушных и морских.Британия, само собой, не собирается предоставлять Украине какие-либо серьёзные гарантии — равно как и другие западные страны, с которыми Киев намерен подписать аналогичные договоры в ближайшем будущем.Однако это не мешает Лондону и дальше стремиться к достижению своих основных целей, связанных с нанесением максимального ущерба интересам России.Британская помощь Киеву в разные периоды СВО преследовала разные цели. Если изначально британцы (да и в целом Запад) предоставляли ВСУ в основном оборонительные виды вооружений (к примеру, противотанковые гранатомёты), то, когда Киев начал готовиться к контрнаступу, он получил танки Challenger, дальнобойные ракеты и другие виды оружия, предназначенные для поддержки наступательных действий.Помимо поставок вооружений, Британия также делится с Украиной разведывательной информацией и осуществляет подготовку украинских подразделений по натовским стандартам. Кроме того, наблюдатели отмечают серьёзную роль британских спецслужб в деле обучения украинских диверсантов и планирования специальных операций.Подобный уровень поддержки не поможет Киеву переломить ход боевых действий. Увеличить же объёмы этой поддержки Лондону не позволит состояние собственного ВПК, которое, согласно оценкам большинства аналитиков, остаётся далёким от оптимального — равно как и состояние британских вооружённых сил, в том числе ВМФ.Согласно заявлениям украинских военнопленных, подготовка подразделений ВСУ, проводившаяся на территории Британии, также не может быть признана удовлетворительной.Считается, что британский спецназ курировал разработку десантных операций ВСУ. Здесь также вряд ли можно говорить о каких-либо успехах: все попытки высадиться в Крыму закончились либо уничтожением десанта, либо пиар-акциями с вывешиванием украинского флага и скорейшим бегством.Действия на Днепре с созданием ряда плацдармов, до сих пор доставляющих проблемы ВС РФ, изначально казались более результативными. Происходящее в районе даже вызывало опасения, связанные с тем, что, захлебнувшись под Запорожьем, украинское наступление может обрести новую перспективу под Херсоном.Однако в итоге всё вылилось в изнуряющую бойню, унесшую жизни тысяч солдат ВСУ без каких-либо оперативных достижений. Предполагаемая высадка десанта на Кинбурнскую косу также не состоялась.Означает ли это, что роль Британии в деле поддержки боевого потенциала Украины не является значительной, несмотря на все усилия Лондона? Нет, отнюдь не означает.Именно всеобъемлющая британская поддержка помогла Украине добиться в 2023 году успеха на единственном для себя направлении — на Чёрном море. По крайней мере, большинство наблюдателей уверены, что именно британские разведчики и специалисты внесли значительный вклад в ряд ударов с использованием крылатых ракет и морских беспилотников, в результате которых несколько российских кораблей и наземных объектов получили тяжёлые повреждения и были выведены из строя.Сейчас Черноморский флот фактически разбросан по нескольким гаваням. Морская блокада украинских портов, в первую очередь Одессы, давно прорвана. Украинская сторона открыто экспортирует зерно морскими путями, и для этого ей не нужны «зерновые сделки».Британия давно пыталась установить контроль над Чёрным морем – до начала активных боевых действий Лондон даже планировал открыть под Очаковом базу собственных ВМС.И, по сути, он пытается повторить сценарий Крымской войны, когда Черноморский флот оказался заперт в Севастопольской бухте, а Россия на Чёрном море надолго потеряла статус определяющей силы. И сейчас одним из основных компонентов поставок оружия Киеву вновь станут дальнобойные ракеты.То есть цель остаётся прежней — лишить российский флот дееспособности и при этом обеспечить ту самую изоляцию Крыма, о которой сегодня так много говорят Киев и его партнёры. На это же будут направлены и поставки морских дронов.Что касается дронов воздушных, то здесь, надо полагать, речь зайдёт лишь о предоставлении финансовых средств, на которые Киев сам сможет приобрести (или произвести) нужное ему количество летательных аппаратов.Российские военкоры сообщают, что ВСУ в условиях нарастающего снарядного голода, переходя к обороне, делают основную ставку именно на массированное использование FPV-дронов (и не только), и пока что эта ставка работает достаточно успешно.Огромное количество портативных летательных аппаратов вкупе с хорошей подготовкой их операторов доставляет находящимся на передовой частям ВС РФ серьёзные проблемы, вплоть до полного срыва отдельных наступательных операций.Таким образом, Британия и Украина, на время отставив в сторону идею добиться быстрого стратегического успеха на фронте, сосредотачивают свои усилия на обескровливании российских подразделений.То есть Лондон продолжает использовать максимум имеющихся в его распоряжении возможностей для поддержания боеспособности ВСУ. По всей видимости, британские стратеги также рассчитывают на то, что если украинские подразделения смогут продемонстрировать успехи в обороне, то США вновь начнут массированные поставки Киеву тяжёлых вооружений — уже для нового наступления.

https://ukraina.ru/20240115/1052692163.html

https://ukraina.ru/20240107/1052571334.html

https://ukraina.ru/20240117/1052744150.html

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эксклюзив, британия, украина, риши сунак, всу, россия, дроны, крымская война