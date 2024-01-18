Европа боится остаться с Украиной наедине после победы Трампа на выборах - Politico - 18.01.2024 Украина.ру
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Европа боится остаться с Украиной наедине после победы Трампа на выборах - Politico
Европа боится остаться с Украиной наедине после победы Трампа на выборах - Politico - 18.01.2024 Украина.ру
Европа боится остаться с Украиной наедине после победы Трампа на выборах - Politico
Европа боится возможного возвращения бывшего президента США Дональда Трампа в Белый дом в конце 2024 года. Об этом 17 января сообщило издание Politico
2024-01-18T11:52
2024-01-18T11:52
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"По мере приближения возвращения Трампа Европа дрожит от перспективы столкнуться с (президентом России Владимиром) Путиным в одиночку &lt;…&gt; (канцлер Германии Олаф) Шольц будет настаивать на том, чтобы лидеры ЕС активизировались", — говорится в материале. Авторы статьи отмечают, что возвращение экс-лидера США будет самым большим вызовом для безопасности Европы со времен холодной войны. Евросоюзу придется финансировать и вооружать Украину без поддержки США.Ранее французская газета Le Figaro сообщила, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом и сокращение поддержки Украины станут величайшим подарком Владимиру Путину в 2024 году.Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп неоднократно выступал с критикой действующего главы Штатов Джо Байдена. В конце прошлого года он указал, что Европейские страны должны сравняться с Вашингтоном по средствам, потраченным на финансирование Украины, в противном случае США не смогут продолжать помогать Киеву.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, дональд трамп, европа, владимир путин, украина, помощь, зарубежье
Новости, США, Дональд Трамп, Европа, Владимир Путин, Украина, помощь, Зарубежье

Европа боится остаться с Украиной наедине после победы Трампа на выборах - Politico

11:52 18.01.2024
 
© commons.wikimedia.org / Gage SkidmoreДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
Читать в
Европа боится возможного возвращения бывшего президента США Дональда Трампа в Белый дом в конце 2024 года. Об этом 17 января сообщило издание Politico
"По мере приближения возвращения Трампа Европа дрожит от перспективы столкнуться с (президентом России Владимиром) Путиным в одиночку <…> (канцлер Германии Олаф) Шольц будет настаивать на том, чтобы лидеры ЕС активизировались", — говорится в материале.
Авторы статьи отмечают, что возвращение экс-лидера США будет самым большим вызовом для безопасности Европы со времен холодной войны. Евросоюзу придется финансировать и вооружать Украину без поддержки США.
Ранее французская газета Le Figaro сообщила, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом и сокращение поддержки Украины станут величайшим подарком Владимиру Путину в 2024 году.
Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп неоднократно выступал с критикой действующего главы Штатов Джо Байдена. В конце прошлого года он указал, что Европейские страны должны сравняться с Вашингтоном по средствам, потраченным на финансирование Украины, в противном случае США не смогут продолжать помогать Киеву.
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