Мощная и дешевая: военный эксперт объяснил, как новая авиабомба "Дрель" будет громить бронетехнику ВСУ
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкИнспекция украинских подразделений командующим ВС Канады П. Винником
Авиабомба "Дрель" имеет новую систему управления, которая имеет небольшие размеры и простую конструкцию. За основу взята обычная боевая бомба, которая является дешевой по цене и, как свободнопадающая, обладает высокой мощностью взрыва. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов
Для производства новой авиабомбы "Дрель" можно использовать любой боеприпас — весом 250, 500 и даже 1500 кг. За основу взята обычная боевая бомба, которая является дешевой по цене и, как свободнопадающая, обладает высокой мощностью взрыва. Таких боеприпасы можно производить в большом количестве, рассказал летчик.
Этот снаряд имеет новую систему управления, он как бы "одет" в новую рубашку. При этом "рубашка" имеет небольшие размеры и простую конструкцию, затратность ее материалов составляет около 40-70% от цены самого боеприпаса, добавил эксперт.
"Когда летчик сбрасывает такие бомбы, он прицеливается в заданный район или по указанной цели. Бывают отклонения в 100–200 метров — зависит от того, какое противодействие даст вражеская система ПВО и в каких условиях окажется пилот", - подчеркнул Попов.
Воздействие на противника от "Дрели" такое же, как от управляемых ракет типа "воздух — земля", которые в десятки раз дороже этого планирующего снаряда. При этом показателем эффективности этого боеприпаса является минимальное отклонение от заданных координат, то есть точностные характеристики, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 04:24Илья Мощанский: У России появились "бобры", которые обязательно спилят все четыре толстенных "дерева" ВСУДо конца марта противник серьезных наступательных операций проводить не будет. Это будет или вынужденный контрудар, если мы начнем наступление по границам Харьковской области или где-то прорвем фронт