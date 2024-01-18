https://ukraina.ru/20240118/1052734603.html

Мощная и дешевая: военный эксперт объяснил, как новая авиабомба "Дрель" будет громить бронетехнику ВСУ

Мощная и дешевая: военный эксперт объяснил, как новая авиабомба "Дрель" будет громить бронетехнику ВСУ - 18.01.2024 Украина.ру

Мощная и дешевая: военный эксперт объяснил, как новая авиабомба "Дрель" будет громить бронетехнику ВСУ

Авиабомба "Дрель" имеет новую систему управления, которая имеет небольшие размеры и простую конструкцию. За основу взята обычная боевая бомба, которая является дешевой по цене и, как свободнопадающая, обладает высокой мощностью взрыва. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов

2024-01-18T04:15

2024-01-18T04:15

2024-01-18T04:15

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Для производства новой авиабомбы "Дрель" можно использовать любой боеприпас — весом 250, 500 и даже 1500 кг. За основу взята обычная боевая бомба, которая является дешевой по цене и, как свободнопадающая, обладает высокой мощностью взрыва. Таких боеприпасы можно производить в большом количестве, рассказал летчик.Этот снаряд имеет новую систему управления, он как бы "одет" в новую рубашку. При этом "рубашка" имеет небольшие размеры и простую конструкцию, затратность ее материалов составляет около 40-70% от цены самого боеприпаса, добавил эксперт.Воздействие на противника от "Дрели" такое же, как от управляемых ракет типа "воздух — земля", которые в десятки раз дороже этого планирующего снаряда. При этом показателем эффективности этого боеприпаса является минимальное отклонение от заданных координат, то есть точностные характеристики, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240117/1052729714.html

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новости, авиабомбы, авиаудары, впк, россия, авиация, производство, снаряды, сво, спецоперация, всу