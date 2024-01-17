https://ukraina.ru/20240117/1052736118.html

Существование Украины смертельно опасно для украинцев - Медведев

Существование Украины смертельно опасно для украинцев - Медведев - 17.01.2024 Украина.ру

Существование Украины смертельно опасно для украинцев - Медведев

Наличие самостоятельного государства на исконно русских территориях будет поводов для военных действий, написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале

2024-01-17T12:03

2024-01-17T12:03

2024-01-17T12:03

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Медведев написал пост в телеграмме под названием "Почему Украина опасна для её жителей". По мнению зампредседа Совбеза РФ, существование любой Украины "смертельно опасно" для украинцев - речь идёт не только о нынешнем "бандеровском" политическом режиме."Наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий. Поздно. Кто бы ни стоял у руля ракового новообразования под именем Украина, это не добавит легитимности его правлению и правовой состоятельности самой "стране"", - написал Медведев.Он добавил, что существует стопроцентная вероятность нового конфликта, какие бы "бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом". Конфликт может вспыхнуть и через десять, и через пятьдесят лет. Его не предотвратит ни ассоциация Украины с ЕС, ни даже "вступление этой искусственной страны в НАТО", добавил он. "Именно поэтому существование Украины и фатально для украинцев", - написал Медведев.По словам зампредседа Совбеза РФ, выбирая между вечной войной и неизбежной гибелью и жизнью, абсолютное большинство украинцев выберет в конечном счёте жизнь."За исключением минимального числа отмороженных националистов", добавил он.Медведев добавил, что чем быстрее украинцы осознают это, тем лучше.

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