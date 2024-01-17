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Евгений Кушнарёв и шанс на мир для Украины

Евгений Кушнарёв и шанс на мир для Украины - 17.01.2024 Украина.ру

Евгений Кушнарёв и шанс на мир для Украины

Трагическая гибель Евгения Кушнарёва 17 января 2007 года нанесла сильнейший удар в этому антимайданному лагерю украинской политики. Кушнарёв был не только эффективным государственным управленцем, но и ярким публичным политиком. Кроме того, он олицетворял собой условной "левый" действительно пророссийский фланг Партии регионов

2024-01-17T08:29

2024-01-17T08:29

2024-01-17T08:29

история

история

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северодонецк

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Детство и юность Евгения Кушнарёва связаны с регионом, который принято назвать Юго-Востоком Украины, и который во многом совпадает с исторической Новороссией. Родился он 29 января 1951 года в Харькове, рос в Мелитополе (Запорожская область), в ВУЗ поступил в Одессе, а продолжил высшее образование снова в Харькове, получив диплом инженера-строителя.После ВУЗа Кушнарёв работал по специальности на Харьковском заводе железобетонных конструкций №1 – инженером-конструктором, начальником цеха, заместителем начальника конструкторского отдела.Политическую деятельность он начал вступив в КПСС в 1981 году и затем пройдя путь от инструктора одного из райкомов, до заведующего орготделом харьковского горкома. Пик его партийной карьеры пришёлся на годы горбачевской перестройки и Кушнарёв был среди тех, кто с энтузиазмом воспринял идеи последнего советского лидера.В конце 1989 года внутри КПСС вызрела так называемая "Демократическая платформа". Она объединяла тех членов партии, которые желали её трансформации в социал-демократическую политическую силу. Организационно Демплатформа опиралась на сеть т.н. "партклубов" — неформальных ячеек, которые объединяли демократически настроенных коммунистов параллельно с существующей системой партийных организаций.Вскоре лидером харьковского партклуба и тамошних сторонников демократической платформы стал Евгений Кушнарёв. Показательно, что именно в Харькове в 1991 году прошёл "Демократический конгресс" — всесоюзное объединение политических сил, оппозиционных партийному и советскому руководству.Нужно отметить, что эти силы объективно способствовали распаду СССР, выступая против проекта союзного договора, предлагаемого центром. Именно в документах Харьковского конгресса появляется определение Содружество независимых государств, которое вскоре будет взято на вооружение творцами Беловежского сговора.Однако для того, чтобы дать адекватную политическую оценку событиям тех дней стоит отметить, что в то время как на Западной Украине оппозиционные коммунистической партии силы оформлялись в националистический Народный Рух, в Харькове, а так же Днепропетровске, Одессе, Крыму такие политики считали себя частью общесоюзного демократического движения.В 1990 году Кушнарев и его команда побеждает на первых свободных выборах харьковского городского совета, Евгения Петровича избирают его председателем. А в 1994 году Кушнарев снова выигрывает, теперь уже первые прямые выборы харьковского мэра.На всём постсоветском пространстве дважды подряд возглавить город удалось мало кому из мэров первой демократической волны. Это свидетельствует о том, что на фоне масштабного социально-экономического кризиса "лихих 90-х" ему удалось сохранить доверие горожан. Сделать это мэр может только успешной работой по управлении городским хозяйством.В 1990 Кушнарева выбирают депутатом тогда еще Верховного Совета УССР, которому предстоит переоформиться в Верховную Раду первого созыва.Во второй половине 1990-х — первой половине 2000-х Кушнарёв из муниципальной и публичной политики уходит на государственную службу.В 1996-98 годах он занимал пост главы администрации президента Леонида Кучмы, сменив в этой должности Дмитрия Табачника — в будущем еще одного яркого "антиоранжевого" политика. Следующая ступень административной карьеры Кушнарёва — руководство Харьковской областной государственной администрацией в 2000-04 годах. Здесь он снова демонстрирует свои способности управленца — область под его руководством демонстрирует высокие показатели социально-экономического развития.В 2001 году Харьков стал местом проведения украино-российского экономического бизнес-форума, в работе которого приняли участие Леонид Кучма и Владимир Путин. Кушнарев выступал в роли председателя мероприятия.Однако по-настоящему широкую известность на Украине и за её пределами Евгений Кушнарев приобрел в 2004 году.На президентских выборах он активно поддержал Виктора Януковича, на тот момент действующего премьер-министра страны против бывшего премьер-министра Виктора Ющенко.Решением Львовского, Волынского, Тернопольского Ивано-Франковского и Киевского областных советов Ющенко был объявлен победителем избирательной гонки.Ответные действия предприняли местные органы власти тех регионов, где Виктор Янукович получил наибольшую поддержку.26 ноября Луганский областной совет принял постановление "Об укреплении организационной структуры местной власти в Луганской области" которым совет создает собственный орган исполнительной власти — исполком. В этом же решении содержался и такой пункт:"Внести на рассмотрение съезда органов местного самоуправления и исполнительной власти Юго-Восточных территорий Украины предложение об организации рабочей группы по созданию и формированию налоговой, платежной, банковской, финансовой системы Юго-Восточных территорий".Принято считать, что это решение запускало процесс создания на Юго-Востоке автономной республики, не подчиняющейся Киеву, в случае если там неконституционным образом придёт к власти Виктор Ющенко.В тот же день в резолюции собрания сторонников Януковича в Одессе впервые прозвучало слово Новороссия — так предлагалось назвать регион с центром в Одессе, который объявит о своем отделении от Украины, если в Киеве в результате переворота к власти придут националистические силы.На следующий день решение, аналогичное луганскому, принял и харьковский областной совет. Его инициатором был Кушнарёв. Помимо создания органа исполнительной власти во главе с действующим губернатором харьковские депутаты обязали представительства госказначейства и госбанка приостановить налоговые отчисления из области в бюджет Украины. Решения эти носили скорее декларативный характер, но благодаря личному политическому весу Кушнарёва вызвали большой резонанс.28 ноября 2004 года в г. Северодонецке Луганской области состоялся съезд представителей местных советов Южных и Восточных регионов страны. На съезде присутствовала мэр Москвы Юрий Лужков.Одним из самых заметных моментов съезда стало выступление Кушнарёва. Заверив собравшихся в приверженности территориальной целостности и независимости Украины, он продолжил репликой, ставшей знаменитой:"Но не надо испытывать наше терпение. На любой выпад у нас есть достойный ответ вплоть до самых крайних мер. Я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знамёнами: от Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией – 40".Неслучайно в резолюции съезда именно Харьков был объявлен центром, координирующим действия местных властей поддержавших Януковича регионов.Там же говорилось о том, что выбор в пользу своего кандидата они готовы отстаивать в т.ч. и крайними мерами "вплоть до проведения референдума по вопросу возможного изменения административно-территориального устройства Украины". В обращении съезда была названа и дата такого референдума, на который будут вынесены "вопросы статуса территорий" — 12 декабря.И сам съезд, выступления его участников и принятые ими документы произвели эффект разорвавшейся бомбы. И хотя в конечном итоге победа досталась Виктору Ющенко, однако получена она была не явочным порядком, а ценой конституционной реформы и назначения ещё одного тура выборов.4 декабря 2004 года состоялся ещё один съезд депутатов местных советов аналогичный Северодонецкому. На этот раз в Харькове, инициатором его был Кушнарёв. Он предложил альтернативный выход из политического кризиса — не назначать неконституционный третий тур, а вместо этого провести полностью новые выборы с новыми кандидатами. Однако этот призыв не был услышан.Выступление на Северодонецком съезде сделало Кушнарёва самым популярным после Януковича политиком Юго-Востока и фигурантом уголовного дела по обвинению в сепаратизме. В августе 2005 года он даже был арестован на восемь дней.В январе 2005 года Кушнарёв создает собственную партию "Новая демократия", а уже в ноябре он принимает решение о ее слиянии с Партией Регионов. В 2006 года Кушнарёв, получивший 11 номер в избирательном списке регионалов был избран народным депутатом Украины и стал заместителем председателя фракции ПР в Раде.Период оппозиционной борьбы в парламенте времён Ющенко можно назвать апогеем политической карьеры Евгения Кушнарёва. В 2006 году при его активном участии была создана коалиция с коммунистами и социалистами которая позволила Виктору Януковичу вновь занять пост премьер-министра. Это событие воспринималось как реванш "антиоранжевых" сил.После ухода Януковича и ряда его ближайших сподвижников в исполнительную власть Кушнарёв становится фактически публичным политиком Партии регионов №1, олицетворяя собою все "идеологические" программные тезисы партии — неприятие евроатлантической интеграции, борьбу за статус русского языка и права регионов.Однако 17 января 2007 года жизнь Евгения Кушнарева трагически оборвалась. По официальной версии он погиб в результате несчастного случая на охоте, получив накануне смертельное ранение в живот. Однако среди сторонников харьковского политика существовала и версия о намеренном устранении Кушнарева.Рецепты, которые предлагал Евгений Кушнарев, давали Украине шанс избежать катастрофического сценария, но его собственная гибель стала предвестником надвигающегося краха. После Кушнарёва никто из ведущих украинских политиков всерьёз уже не пытался сдвинуть страну с гибельной траектории.

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Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

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история, 2000-е, федерализация, оранжевая революция, харьков, история украины, партия регионов, северодонецк