https://ukraina.ru/20240116/1052709191.html

"Выдавить из Европы больше мяса": политолог Ищенко раскрыл планы Киева по мобилизации в ряды ВСУ

"Выдавить из Европы больше мяса": политолог Ищенко раскрыл планы Киева по мобилизации в ряды ВСУ - 16.01.2024 Украина.ру

"Выдавить из Европы больше мяса": политолог Ищенко раскрыл планы Киева по мобилизации в ряды ВСУ

Законодательная возня с мобилизацией на Украине направлена на европейских партнеров Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-01-16T07:00

2024-01-16T07:00

2024-01-16T07:00

новости

ростислав ищенко

мобилизация

киев

европа

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Им надо дать информационный повод, чтобы легитимировать их потуги выдавить из Европы большое количество украинского пушечного мяса, которое там окопалось. Поляки прямо говорят, что высылать их не будут, потому что это незаконно, но создадут условия, чтобы они сами оттуда уехали.Более того, чтобы внутри страны более эффективно собирать мобилизованных, необходимо какое-то количество добровольцев. И это информационное давление идет и для того, чтобы увеличить число добровольцев.Украинские эксперты уже обсуждают, призывать им женщин или не призывать. Дамы — народ экзальтированный. Кто-то скажет: "Не надо меня призывать. Я и сама хочу повоевать". Такие уже есть. И их обязательно станет больше.А потом у этих дам будут брать интервью и говорить: "Вот видите, из-за того, что мужчины попрятались, бедные женщины вынуждены страну защищать. Как вам не стыдно".Кстати, обормотам из ТЦК, которые ловят людей на улицах, тоже важно почувствовать собственную важность и собственную защищенность. Им все говорят: "Вы действуете незаконно". Военкоматчики начинают задумываться и законы читать. У них лишние сомнения возникают.А теперь у них есть законопроект. Неважно, что его пока не приняли. Обязательно примут.Полностью интервью можно прочитать здесь

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ростислав ищенко, мобилизация, киев, европа