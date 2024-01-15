https://ukraina.ru/20240115/1052669443.html

Ростислав Ищенко: Пока ВСУ по инерции "идут до Москвы" по головам соседей, Швеция снова атаковала Россию

Ростислав Ищенко: Пока ВСУ по инерции "идут до Москвы" по головам соседей, Швеция снова атаковала Россию - 15.01.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Пока ВСУ по инерции "идут до Москвы" по головам соседей, Швеция снова атаковала Россию

На Украине настроения "Мы все должны пойти на фронт" сменились настроениями "Пусть сосед идет воевать, а я останусь дома". Но это объясняется эгоистическими соображениями

2024-01-15T04:21

2024-01-15T04:21

2024-01-15T04:21

интервью

россия

всу

германия

прибалтика

швеция

польша

украина

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Раньше украинец считал, что он пойдет на фронт, получит кучу орденов и похвастается трофеями из Москвы. Потом оказалось, что если они хотят дойти до Москвы, то надо проложить дорогу из кучи трупов. Тогда они решили: "Ну, хорошо. Пусть соседа убьют. А я потом дойду до Москвы и буду оттуда трофеи присылать". Тем не менее, от идеи победить Россию они не отказались. И они ничему не учатся, считает политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Ростислав, в Верховной Раде ломают копья вокруг законопроекта о мобилизации. Документ предусматривает достаточно жесткие меры в отношении к уклонистам. Для чего Киеву понадобилась вся эта законодательная возня с мобилизацией? Ведь там и так творят все, что хотят.- Эта возня направлена на их европейских партнеров. Им надо дать информационный повод, чтобы легитимировать их потуги выдавить из Европы большое количество украинского пушечного мяса, которое там окапалось. Поляки прямо говорят, что высылать их не будут, потому что это незаконно, но создадут условия, чтобы они сами оттуда уехали.Я не знаю, какие условия поляки создадут для украинцев, чтобы они сами оттуда уехали (только если на кострах сжигать), но попытки такие уже предпринимаются. Но если Киев создаст достаточные условия, чтобы высылка стала законной, то они будут их высылать. Эстонцы и латыши уже считают такую высылку законной, хотя в Эстонии и Латвии мало украинцев призывного возраста. Немцы тоже размышляют, как бы им от украинцев избавиться. Так что украинскому режиму надо им подыграть.Более того, чтобы внутри страны более эффективно собирать мобилизованных, необходимо какое-то количество добровольцев. И это информационное давление идет и для того, чтобы увеличить число добровольцев. Украинские эксперты уже обсуждают, призывать им женщин или не призывать. Дамы - народ экзальтированный. Кто-то скажет: "Не надо меня призывать. Я и сама хочу повоевать". Такие уже есть. И их обязательно станет больше.А потом у этих дам будут брать интервью и говорить: "Вот видите, из-за того, что мужчины попрятались, бедные женщины вынуждены страну защищать. Как вам не стыдно".Кстати, обормотам из ТЦК, которые ловят людей на улицах, тоже важно почувствовать собственную важность и собственную защищенность. Им все говорят: "Вы действуете незаконно". Военкоматчики начинают задумываться и законы читать. У них лишние сомнения возникают. А теперь у них есть законопроект. Неважно, что его пока не приняли. Обязательно примут.- Насколько велико может увеличиться количество добровольцев, если большая часть добровольцев уже на фронте или лежат в земле и если в целом позиция украинского общества звучит как "мы должны победить Россию, но пусть за меня воюет кто-то другой"?- Именно поэтому Киев пытается расширить возможности добровольной мобилизации на те слои, которые не были ими затронуты. Добровольцы есть везде. И везде есть экзальтированные слои населения вроде женщин и подростков. Они раньше на фронт не попадали, потому что от них на фронте толку мало, а визгу много. А сейчас Украине все равно, кого закапывать в землю.Украина действительно формирует "Фольксштурм". Она создает тренинговые организации, где можно прийти и поучиться повоевать, а потом и в ВСУ записаться.Как это работает? Сначала вы пошли пострелять, потому что вам интересно. А потом вы попадаете коллектив, где вас постоянно обрабатывают. Вырабатывается коллективное мнение, что записаться в ВСУ – почетная необходимость. Пришли 15, 16 или 17- летние подростки, поучились повоевать, а потом быстренько на фронт. А снаряд не разбирает, сколько им лет.Украина же трупы своих совершеннолетних солдат с поля боя не забирает. А трупы подростков не будет забирать тем более.- В Германии проходят чуть ли не самые массовые акции протеста. К забастовке фермеров присоединились транспортники. В местных магазинах на пустующих полках появились плакаты с текстом: "Все овощи съели Шольц и Зеленский". К чему все это может привести?- В германском обществе действительно возрастает недовольство правлением Шольца. Но в лучшем случае это приведет к тому, что Шольца заменят на Писториуса, к которому пока что доверие не падает. А Писториус – это министр обороны в правительстве Шольца. Те же яйца, только в профиль.Возможно, что коалиция переформатируется. Придут к Шольцу коалиционеры и скажут: "Дорогой, ты утратил доверие народа. Давай ты сейчас уйдешь в отставку, после тебя придет кто-то другой". Этот другой получит кредит доверия на очередные два-три месяца или даже на полгода и будет им пользоваться. Но внутреннюю и внешнюю политику Германии все равно ведет коалиция, а не один канцлер. Я бы даже сказал, коалиционный компромисс. Шольц – только внешнее его проявление.Теперь о слабости Шольца. В семье и в кругу друзей он может быть крутым мачо. Но слабость Шольца определяется слабостью коалиции. Они же собрались по принципу: "если мы не объединимся, мы не сможем перехватить власть у христианских демократов". Они сняли наиболее жесткие противоречия и сохранили только то, что их объединяет.А объединяют их только вещи, которые наименее близки избирателю: "зеленая" повестка, миграционная политика и помощь Украине. И с уходом Шольца эта основа коалиционного компромисса останется.Но даже если коалиция развалится и будут проведены досрочные выборы, то христианские демократы будут проводить точно такую же политику. Даже если "Альтернатива для Германии" на выборах наберет 45% голосов, остальные 55% объединяться в коалицию, чтобы не пустить ее к власти. Новая коалиция будет той же "зелено-либеральной" и будет основываться на тех же самых принципах.Только когда альтернативные политические силы получат достаточную поддержку, чтобы сформировать альтернативную коалицию, только тогда можно будет поговорить о принципиальном изменении курса Германии. Но до этого еще далеко. Политическое мышление широких народных масс инертно. Народ там голосует не столько за, сколько против.Немцы не голосуют за крайне правых, потому что это якобы фашисты. Не голосуют за крайне левых, потому что это якобы коммунисты. Не голосуют за консерваторов, потому что они якобы не любят экологию. Чтобы сломать эту инерцию мышления, и немцы перестали голосовать против, Германия должна пережить настолько серьезное потрясение, чтобы избиратели сказали: "Хватит уже голосовать против. Пусть эти придут. Может, у них что-то получится".Пока на Украине точно такая же инерция мышления. Им говорили: "Будете поддерживать оранжевых придурков, они вас убьют". Они верили, поэтому поддержали коричневых придурков. Их до сих пор убивают массами, а они до сих пор уверены, что над Россией надо одержать победу. А когда им говоришь, что сопротивление бесполезно, они отвечают: "Нами просто плохо командуют. Вот когда начнут хорошо командовать, мы победим".И с мобилизацией на Украине та же самая инерция мышления. "Я не хочу идти на фронт, но сосед пойти на фронт обязан. Потому что надо одержать победу". А Германия вообще пока не воюет. Да, у фермеров проблемы. Но ничего, пусть потерпят.- А где логика? Как немцы могут обвинять в своих бедах Зеленского и симпатизировать Писториусу, который выступает за поддержку Украины?- А логики в мышлении широких масс нет. У них есть привычка.Большинство нашего населения в 20 веке тоже верило, что СССР лучше всего остального мира, что в США негры спят на улицах, а красивые машины есть только у миллионеров. А когда все-таки выяснилось, что на Западе есть 30 сортов колбасы, то наши люди стали отрицать даже позитивные моменты, которые были в СССР. Мы до сих пор не достигли баланса в этом вопросе. Половина считает, что в СССР все было хорошо, половина считает, что там все было плохо.Это тоже инерция мышления. У большинства людей – черно-белая картина мышления. Он или за наших, или против наших.Повторюсь, чтобы у немцев эта инерция мышления сломалась, они должны пережить очень серьезные потрясения. То, что происходит сейчас – это совсем не серьезные потрясения. Украина переживает еще более серьезные потрясения, но ее общество от этого пока не поменялось.Да, настроения "Мы все должны пойти на фронт" сменились настроениями "Пусть сосед идет воевать, а я останусь дома". Но это объясняется эгоистическими соображениями. Раньше украинец считал, что он пойдет на фронт, получит кучу орденов и похвастается трофеями из Москвы. Потом оказалось, что если они хотят дойти до Москвы, то надо проложить дорогу из кучи трупов. Тогда они решили: "Ну, хорошо. Пусть соседа убьют. А я потом дойду до Москвы и буду оттуда трофеи присылать".От идеи победить Россию украинцы не отказались. Полмиллиона их уже лежит в земле. Следующая половина ложиться в землю не хочет. Но от идеи победить Россию они не отказались. И они ничему не учатся.- Свой первый зарубежный вояж в 2024 году Зеленский совершил в Прибалтику. Он там наговорил, что Россия готовит нападение на Литву, Латвию, Эстонию, Молдавию, Финляндию и Узбекистан. Для чего делаются такие заявления понятно. А как вы считаете, удастся ли Европу в этом году втянуть в вооруженный конфликт с Россией?- Это будет решать Европа. В том числе Восточная. И она вместе с Украиной пытается это сделать. Причем не только прибалты и поляки. Швеция заявляет, что надо готовиться к войне. Они активно пытаются втянуть Европу в боевые действия с Россией. И механизмы, чтобы обеспечить нам рост напряженности на северном фланге, у них есть.Они для этого и разглагольствуют, что Россия на них вот-вот нападет. А раз нападет, надо увеличивать обороноспособность и размещать войска. Россия начнет разворачивать войска в ответ. Они скажут: "Вы же говорили, что Россия готовится напасть. Посмотрите, сколько войск она сосредоточила. Надо еще".Если им в этом будут потакать, рано или поздно количество перейдет в качество. Если вы слишком далеко зайдете в развертывании войск, вам придется воевать, чтобы оправдать затраты, понесенные на это развертывание. Иначе вы не сможете объяснить своему народу, зачем вы это сделали.Сейчас идея европейцев состоит не в том, чтобы повоевать с Россией. Они пока как украинцы: победить хотят, воевать не хотят. Они пытаются заставить Москву снять часть войск с украинского направления и перебросить их на север, чтобы ответить на рост натовских войск в Прибалтике.Идея простая. НАТО разворачивает войска в Польше и в Прибалтике. Это непосредственная угроза Белоруссии, Калининграду и Санкт-Петербургу. Нам тоже придется развернуть дополнительные войска. И они попытаются увеличить войска до тех пор, пока мы не снимем силы с украинского направления и облегчить жизнь для Киева.Если бы можно было отравить российские войска на Луну или на Марс, они бы тоже это сделали.- Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США намерены активизировать работу с россиянами-выпускниками американских программ обмена, чтобы раскачать ситуацию в нашей стране перед президентскими выборами. По его словам, всего таких выпускников около 80 тысяч, Вашингтон хочет сделать из них стержень "пятой колонны". Справится ли российское общество с этими вызовами?- Я в свое время ездил в Англию по программе обмена между МИДами Украины и Великобритании. Эта поездка никак не поменяла мои взгляды на жизнь. Наоборот, где-то даже укрепила. Дело же не в том, что в вас вкладывают. Вы самостоятельная личность. Вы сами можете смотреть, оценивать, думать.Да, если вы хотите быть приятными принимающей стороне, чтобы вас пригласили еще раз, то рано или поздно вы начнете щелкать каблуками и выполнять их команды. А если вы просто изучаете новую страну, вы найдете большое количество местных проблем даже в самом прекрасном обществе.Да, в разных странах может быть разный уровень зажиточности. Но везде есть бедные и богатые, везде есть межэтнические конфликты. Проблемы – у всех одинаковые. И я не думаю, что все российские граждане, которые ездили на Запад по программе обмена, подписывали кровью контракт с ЦРУ.Да, на них можно повлиять. Пожалуйста, пусть пытаются. Мы тоже пытаемся повлиять на их граждан. Мы вполне можем сказать немецким фермерам: "Вас угнетают? Приезжайте к нам. Возьмите себе дальневосточный гектар и спокойно работайте".Все зависит от общества. Человек – существо общественное. Если ему в обществе комфортно, он не будет против этого общества выступать. Понятно, что везде найдутся отщепенцы. Но для этого не надо возить их в Америку. Они могут ненавидеть свое общество, потому что психически неустойчивы или потому что у них личная жизнь не сложилась.Да, враг всегда будет находить таких людей и работать с ними. Но для этого существуют спецслужбы и общественное давление.

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Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, россия, всу, германия, прибалтика, швеция, польша, украина, мобилизация, сша, выборы, политика, женщины